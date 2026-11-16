Đến tuổi 40 mới hiểu: Muốn sống thoải mái mà vẫn có tiền tiết kiệm, thu nhập nên chia thành 4 phần

Tuổi 40: Kiếm được tiền nhưng chưa chắc đã giữ được tiền

Nếu ở tuổi 25, một người có thể dành phần lớn thu nhập cho bản thân thì đến tuổi 40, câu chuyện tài chính đã khác. Một khoản lương phải gánh nhiều vai trò cùng lúc: Chi tiêu gia đình, học hành của con, hỗ trợ cha mẹ, trả nợ mua nhà, bảo hiểm và tiết kiệm dài hạn.

Không ít gia đình có tổng thu nhập 30–40 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng cuối tháng chẳng còn bao nhiêu. Vấn đề không hẳn nằm ở mức thu nhập thấp mà đôi khi đến từ việc các khoản tiền chưa được phân bổ rõ ràng.

Chẳng hạn, một gia đình có thu nhập 35 triệu đồng/tháng, sau khi thanh toán tiền sinh hoạt, học phí, điện nước, ăn uống và vài khoản mua sắm, số tiền còn lại chỉ khoảng 2–3 triệu đồng. Tháng nào phát sinh việc hiếu hỷ, sửa xe hoặc khám bệnh, khoản tiết kiệm gần như biến mất.

Điều đáng nói là khi không có kế hoạch tài chính, thu nhập tăng lên cũng chưa chắc giúp gia đình tích lũy nhiều hơn. Người ta dễ nâng mức sống tương ứng với số tiền kiếm được: Ăn uống thoải mái hơn, mua sắm nhiều hơn, du lịch thường xuyên hơn.

Bởi vậy, ở tuổi 40, thay vì áp dụng tư duy "tiêu còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu", mỗi gia đình có thể thử làm ngược lại: Chia thu nhập thành những khoản có mục đích ngay khi nhận lương.

Công thức 50–20–20–10: Chia thu nhập thành 4 phần

Không có tỷ lệ phân bổ nào phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với những gia đình có thu nhập tương đối ổn định, mô hình 50–20–20–10 có thể là điểm khởi đầu để thiết lập kỷ luật tài chính.

50% dành cho chi tiêu thiết yếu

Đây là khoản tiền phục vụ những nhu cầu cơ bản như ăn uống, điện nước, đi lại, học phí của con, chi phí nhà ở và các nghĩa vụ thanh toán bắt buộc.

Với gia đình có thu nhập 30 triệu đồng/tháng, ngân sách dành cho nhóm này là 15 triệu đồng. Mức chi cụ thể phụ thuộc vào số thành viên, nơi sinh sống và tình trạng nhà ở.

Điểm quan trọng là kiểm soát chi phí cố định, bởi một khi những khoản phải trả hằng tháng chiếm tỷ trọng quá lớn, gia đình sẽ rất khó tạo ra phần dư để tích lũy.

20% dành cho tích lũy dài hạn

Đến tuổi 40, kế hoạch tài chính không nên chỉ dừng ở việc có tiền cho tháng sau. Đây cũng là thời điểm cần chuẩn bị nghiêm túc cho giai đoạn 50–60 tuổi, khi khả năng tạo thu nhập có thể thay đổi.

Khoản 20% này có thể dành cho tiết kiệm dài hạn, quỹ hưu trí tự nguyện hoặc những hình thức đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và hiểu biết tài chính của từng người.

Với thu nhập 30 triệu đồng, số tiền tích lũy là 6 triệu đồng/tháng, tương đương 72 triệu đồng/năm, chưa tính lãi hay lợi nhuận đầu tư. Nếu duy trì đều đặn trong 10 năm, tổng số tiền đóng góp đạt 720 triệu đồng.

Con số này cho thấy một điều: Không nhất thiết phải có thu nhập thật cao mới bắt đầu tích lũy được tài sản đáng kể. Sự đều đặn cũng đóng vai trò rất quan trọng.

20% dành cho dự phòng và các mục tiêu tài chính

Khác với khoản tích lũy dài hạn, nhóm tiền này phục vụ những nhu cầu có thể xuất hiện trong tương lai gần như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, thay thế thiết bị gia dụng, học phí phát sinh hoặc hỗ trợ người thân.

Ưu tiên ban đầu là xây dựng quỹ khẩn cấp tương đương khoảng 3–6 tháng chi phí thiết yếu; những gia đình có thu nhập bấp bênh hoặc nhiều người phụ thuộc có thể cần mức dự phòng cao hơn.

Khi quỹ dự phòng đã đủ, phần tiền 20% có thể được chuyển dần sang các mục tiêu cụ thể như mua xe, sửa nhà hoặc chuẩn bị chi phí học tập cho con.

Đáng chú ý, khoản dự phòng nên được giữ ở hình thức an toàn, dễ tiếp cận, tránh đưa toàn bộ vào những kênh đầu tư có biến động mạnh.

10% dành cho hưởng thụ và chăm sóc bản thân

Một kế hoạch tài chính chỉ tập trung vào tiết kiệm mà bỏ qua nhu cầu tận hưởng cuộc sống rất khó duy trì lâu dài.

Ở tuổi 40, việc dành tiền cho một bữa ăn gia đình, chuyến du lịch ngắn, cuốn sách yêu thích hoặc hoạt động chăm sóc sức khỏe không nhất thiết là lãng phí.

Với mức thu nhập 30 triệu đồng, 10% tương đương 3 triệu đồng/tháng. Đây là khoản tiền có thể chi tiêu thoải mái trong giới hạn đã định, không phải cảm thấy áy náy mỗi lần mua một món đồ cho bản thân.

Bởi mục tiêu cuối cùng của quản lý tài chính không phải giữ được nhiều tiền nhất bằng mọi giá, mà là sử dụng tiền để tạo ra cuộc sống ổn định và có chất lượng.

Thu nhập 20, 30 hay 40 triệu đồng nên chia thế nào?

Dưới đây là bảng phân bổ minh họa theo công thức 50–20–20–10, tính trên tổng thu nhập thực nhận của gia đình mỗi tháng.

Khoản phân bổ 20 triệu 30 triệu 40 triệu Chi thiết yếu (50%) 10 triệu 15 triệu 20 triệu Tích lũy (20%) 4 triệu 6 triệu 8 triệu Dự phòng, mục tiêu (20%) 4 triệu 6 triệu 8 triệu Hưởng thụ (10%) 2 triệu 3 triệu 4 triệu Tổng 20 triệu 30 triệu 40 triệu

Bảng mang tính tham khảo, chưa tính đến những trường hợp đang trả nợ lớn, thu nhập không ổn định hoặc có chi phí thiết yếu vượt mức 50%.

Điểm đáng chú ý là dù thu nhập 20 triệu hay 40 triệu đồng, mỗi gia đình đều có thể chủ động đặt ra một tỷ lệ tích lũy phù hợp. Tuy nhiên, không nên cố giữ tỷ lệ 50% chi phí thiết yếu nếu thực tế không đáp ứng được, đặc biệt với gia đình đang thuê nhà, nuôi nhiều con nhỏ hoặc có khoản vay mua nhà.

Khi đó, việc điều chỉnh tạm thời sang tỷ lệ 60–15–20–5 hoặc một cơ cấu khác phù hợp hơn sẽ thực tế hơn là cố ép mình theo công thức rồi phải vay mượn để bù đắp chi tiêu.

Ba nguyên tắc giúp người tuổi 40 giữ tiền mà không phải sống quá dè sẻn

Nguyên tắc đầu tiên là chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương. Thay vì chờ cuối tháng, mỗi gia đình nên thiết lập khoản chuyển tự động sang tài khoản tích lũy. Việc tách tiền ngay từ đầu giúp hạn chế tình trạng chi tiêu theo cảm xúc.

Nguyên tắc thứ hai là kiểm soát tốc độ tăng chi tiêu khi thu nhập tăng. Nếu được tăng lương thêm 5 triệu đồng/tháng, không nhất thiết phải nâng mức sống thêm đúng 5 triệu đồng. Một phần khoản tăng thêm có thể được đưa vào quỹ tích lũy, phần còn lại dành cho những nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguyên tắc cuối cùng là rà soát ngân sách định kỳ, tốt nhất khoảng 3 tháng một lần. Chi phí nuôi con, chăm sóc sức khỏe hay trả nợ sẽ thay đổi theo từng giai đoạn. Vì thế, một tỷ lệ phù hợp hôm nay chưa chắc còn tối ưu sau vài năm nữa.

Đặc biệt, với người đang có các khoản nợ tiêu dùng lãi suất cao, nên ưu tiên phương án trả nợ hợp lý trước khi tăng đầu tư dài hạn. Các khoản trả nợ bắt buộc cũng cần được tính đầy đủ khi lập ngân sách, tránh để tỷ lệ phân bổ đẹp trên giấy nhưng không đủ tiền thanh toán thực tế.

Ở tuổi 40, sự thoải mái về tài chính không đơn giản là có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Đó còn là cảm giác yên tâm khi có khoản tiền dự phòng, có kế hoạch cho tuổi nghỉ hưu và không phải lo lắng quá mức mỗi khi gia đình phát sinh một khoản chi bất ngờ.

Kiếm được bao nhiêu tiền là một phần của câu chuyện. Biết giữ lại bao nhiêu, dành cho mục đích gì và sử dụng thế nào mới là yếu tố quyết định sự vững vàng tài chính trong nửa sau cuộc đời.