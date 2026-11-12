Tôi từng săn sale rất giỏi, nhưng càng săn càng tốn: 3 bài học sau nhiều năm mua đồ theo khuyến mãi

Từng nghĩ mình là người tiêu tiền thông minh, cho đến khi kiểm tra lại lịch sử mua hàng

Có một thời gian, tôi gần như không bỏ lỡ bất kỳ đợt giảm giá lớn nào trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày đôi 9/9, 10/10, 11/11 hay 12/12, tôi đều chuẩn bị sẵn giỏ hàng từ trước. Tôi biết cách canh giờ, gom mã giảm giá, tận dụng ưu đãi vận chuyển và kết hợp voucher để có được mức giá thấp nhất.

Một chiếc áo giá gốc 450.000 đồng, mua còn 199.000 đồng. Một bộ hộp đựng thực phẩm giảm từ 320.000 đồng xuống 159.000 đồng. Một đôi giày đang bán 800.000 đồng, sau khi áp đủ mã chỉ còn hơn 400.000 đồng.

Mỗi lần thanh toán, tôi đều có cảm giác mình vừa tiết kiệm được một khoản kha khá. Thậm chí, tôi còn thường xuyên khoe với bạn bè: "Mua đồ phải biết canh sale, chứ mua nguyên giá thì phí tiền lắm!".

Nhưng có một nghịch lý mà mãi sau này tôi mới nhận ra: Tôi mua được rất nhiều món đồ với giá rẻ, nhưng tổng số tiền chi cho mua sắm lại ngày càng tăng.

Trong khi đó, tài khoản tiết kiệm gần như chẳng có gì thay đổi.

Bước ngoặt đến vào một cuối tuần khi tôi quyết định dọn lại tủ quần áo và các ngăn chứa đồ trong nhà. Những chiếc áo mua vì giảm giá vẫn còn nguyên tem. Bộ cốc thủy tinh chưa từng sử dụng. Một số món đồ gia dụng giống hệt những thứ tôi đã có.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu không có chương trình khuyến mãi, liệu mình có mua những món đồ này không?

Câu trả lời khiến tôi phải suy nghĩ khá lâu. Phần lớn là không. Tôi thử rà soát lại lịch sử mua hàng trong một năm và lập bảng tổng hợp. Kết quả không dễ chịu chút nào..

Khoản mua sắm Số tiền/năm Quần áo, giày dép 12.600.000đ Mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân 6.800.000đ Đồ gia dụng, đồ bếp 5.400.000đ Phụ kiện, đồ trang trí 3.200.000đ Các đơn hàng nhỏ khác 4.000.000đ Tổng cộng 32.000.000đ

32 triệu đồng một năm, tương đương gần 2,7 triệu đồng mỗi tháng. Điều khiến tôi giật mình không phải chỉ là con số 32 triệu đồng, mà là trong số những món đồ đã mua, có không ít thứ tôi chỉ sử dụng một vài lần, thậm chí chưa từng dùng đến.

Từ trải nghiệm đó, tôi rút ra 3 bài học về chi tiêu mà đáng lẽ mình nên hiểu sớm hơn.

Bài học 1: Món đồ giảm 70% vẫn là lãng phí nếu mình không thực sự cần

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy dòng chữ "giảm 70%", tôi thường chú ý ngay đến số tiền được giảm thay vì số tiền phải trả.

Chẳng hạn, một chiếc váy có giá niêm yết 900.000 đồng, giảm còn 270.000 đồng. Tôi sẽ lập tức nghĩ mình vừa tiết kiệm được 630.000 đồng.

Nhưng thực tế, nếu ban đầu tôi không có nhu cầu mua váy, giao dịch ấy không giúp tôi tiết kiệm 630.000 đồng. Nó khiến tôi chi thêm 270.000 đồng.

Đây là sự khác biệt rất lớn giữa mua được giá tốt và chi tiêu hợp lý.

Tôi từng mua ba chiếc áo sơ mi trong một đợt giảm giá chỉ vì chương trình "Mua 3 giảm thêm 20%". Ban đầu, tôi chỉ định mua một chiếc để mặc đi làm. Nhưng vì muốn được hưởng ưu đãi cao hơn, tôi quyết định mua cả ba.

Kết quả, chiếc áo đầu tiên được sử dụng thường xuyên, chiếc thứ hai chỉ mặc vài lần, còn chiếc thứ ba nằm trong tủ suốt nhiều tháng.

Tính ra, số tiền tôi bỏ thêm để nhận ưu đãi còn lớn hơn giá trị sử dụng thực tế nhận được. Sau này, tôi đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản: Trước khi nhìn giá giảm, phải tự hỏi mình có cần món đồ đó hay không.

Nếu câu trả lời là không, dù giảm 30%, 50% hay 80%, tôi cũng bỏ qua. Tôi nhận ra rằng đôi khi, ưu đãi tốt nhất chính là không mua gì cả.

Bài học 2: Những đơn hàng 99.000–199.000 đồng mới là thứ âm thầm làm ngân sách phình ra

Trước đây, tôi rất hiếm khi mua một món đồ đắt tiền mà không suy nghĩ.

Một chiếc túi 3 triệu đồng có thể khiến tôi cân nhắc cả tuần. Nhưng một chiếc áo 129.000 đồng, một bộ bát 159.000 đồng hay vài món đồ gia dụng tổng cộng 199.000 đồng thì gần như được thanh toán ngay lập tức.

Tôi luôn tự nhủ: "Có hơn trăm nghìn thôi mà!". Vấn đề là những khoản hơn trăm nghìn ấy xuất hiện quá thường xuyên.

Có tháng, tôi đặt hàng 12–15 lần. Mỗi lần chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng cộng lại đã thành một khoản đáng kể.

Chưa kể, để được miễn phí vận chuyển hoặc nhận ưu đãi cao hơn, tôi thường cố mua thêm một vài món.

Định mua hộp đựng thực phẩm giá 89.000 đồng, nhưng vì đơn hàng phải đạt 150.000 đồng mới đủ điều kiện sử dụng mã, tôi mua thêm khăn lau bếp và đồ dùng nhỏ. Cuối cùng, số tiền thanh toán lên tới 167.000 đồng. Tôi đã chi thêm 78.000 đồng để được giảm một khoản nhỏ hơn thế.

Khi cộng dồn những quyết định như vậy trong cả năm, tôi mới hiểu vì sao mình luôn có cảm giác không mua gì quá đắt nhưng tiền vẫn hết rất nhanh.

Giả sử mỗi tháng có 10 đơn hàng ngoài kế hoạch, trung bình 150.000 đồng/đơn, số tiền sẽ là:

Chi ngoài kế hoạch mỗi tháng: 1,5 triệu

Tổng cộng sau 12 tháng: 18 triệu

Phép tính minh họa: 10 đơn × 150.000 đồng × 12 tháng. Không phải tất cả đơn hàng đều lãng phí, nhưng đây là số tiền cần được kiểm soát.

18 triệu đồng có thể là một khoản dự phòng tương đối hữu ích, đủ để giải quyết nhiều chi phí phát sinh trong gia đình.

Từ đó, tôi không chỉ ghi chép những khoản chi lớn mà bắt đầu theo dõi cả những đơn hàng nhỏ. Mỗi tháng, tôi dành một ngân sách riêng cho mua sắm cá nhân. Khi đã sử dụng hết khoản này, tôi không lấy tiền tiết kiệm để mua thêm chỉ vì có chương trình giảm giá.

Nhờ vậy, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn tiền của mình đang đi đâu.

Bài học 3: Săn sale hiệu quả không phải mua được nhiều, mà là mua đúng thứ đã lên kế hoạch

Sau một thời gian hạn chế mua sắm, tôi nhận ra bản thân không cần phải từ bỏ hoàn toàn việc săn sale.

Khuyến mãi không xấu. Nếu biết tận dụng đúng cách, người tiêu dùng vẫn có thể giảm được chi phí cho những món đồ thực sự cần thiết.

Vấn đề nằm ở việc ai là người quyết định nhu cầu mua sắm: bản thân mình hay chương trình giảm giá?

Trước đây, tôi thường mở ứng dụng mua sắm để xem hôm nay có gì rẻ. Bây giờ, tôi chỉ tìm kiếm khi đã biết mình cần mua gì.

Chẳng hạn, nếu máy sấy tóc ở nhà bị hỏng, tôi sẽ lựa chọn một vài sản phẩm phù hợp, tham khảo mức giá thông thường rồi mới chờ đợt khuyến mãi để mua.

Nếu gia đình sắp hết nước giặt hoặc giấy vệ sinh, tôi có thể mua trong đợt giảm giá, miễn là số lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và không vượt ngân sách.

Ngược lại, tôi không mua thêm váy áo chỉ vì giá đang thấp, nhất là khi trong tủ vẫn còn nhiều món tương tự. Tôi cũng tự đặt cho mình quy tắc chờ ít nhất 48 giờ đối với những món đồ không thiết yếu.

Nhiều lần, sau hai ngày, cảm giác muốn mua đã biến mất. Món đồ từng khiến tôi hào hứng đến mức định thanh toán ngay bỗng trở nên không còn hấp dẫn.

Điều này giúp tôi phân biệt rõ hơn giữa nhu cầu thực tế và cảm xúc nhất thời. Dưới đây là cách tôi thay đổi thói quen mua sắm sau khi nhìn lại những khoản tiền đã tiêu.

Trước đây Bây giờ Thấy giảm sâu là mua Chỉ mua khi có nhu cầu Mua thêm để đủ điều kiện dùng mã So sánh tổng tiền phải trả Đặt nhiều đơn nhỏ trong tháng Giới hạn ngân sách mua sắm Mua quần áo vì giá rẻ Kiểm tra tủ đồ trước khi mua Tin ngay vào giá gốc bị gạch So sánh giá thực tế ở nhiều nơi Mua ngay vì sợ hết khuyến mãi Chờ 48 giờ với món không thiết yếu

Sau một năm thay đổi, tôi nhận ra tiết kiệm không phải là mua được bao nhiêu món giá hời

Trước đây, mỗi lần săn được một món đồ giá tốt, tôi đều có cảm giác chiến thắng.

Cảm giác ấy rất dễ gây nghiện. Đặc biệt khi các chương trình khuyến mãi liên tục xuất hiện, việc mua sắm đôi khi trở thành một hình thức giải trí mà chính tôi cũng không nhận ra.

Nhưng khi bắt đầu kiểm soát lại chi tiêu, tôi thấy niềm vui đến từ một điều khác: Tài khoản tiết kiệm tăng lên và trong nhà không còn quá nhiều món đồ dư thừa.

Nếu trước kia tôi thường dành khoảng 2,5–3 triệu đồng mỗi tháng cho các đơn hàng trực tuyến, thì sau khi thay đổi, mục tiêu của tôi là giữ khoản này trong khoảng 1–1,5 triệu đồng, tùy nhu cầu thực tế.

Với giả định giảm được 1,2 triệu đồng mỗi tháng, sau một năm tôi có thể giữ lại 14,4 triệu đồng. Không phải một khoản tiền quá lớn, nhưng cũng đủ để tạo thêm sự chủ động trong tài chính gia đình.

Tôi không còn xem việc bỏ lỡ một đợt giảm giá là điều đáng tiếc. Bởi những món đồ cần thiết vẫn có thể được mua vào thời điểm khác, còn tiền đã chi cho món đồ không sử dụng thì rất khó lấy lại.

Sau nhiều năm mua sắm theo khuyến mãi, tôi rút ra một điều: Người tiêu tiền thông minh không nhất thiết là người săn được nhiều mã giảm giá nhất, mà là người biết rõ mình cần gì, có thể chi bao nhiêu và khi nào nên dừng lại.

Bởi suy cho cùng, một món đồ giảm giá chỉ giúp chúng ta tiết kiệm khi đó là thứ vốn dĩ cần mua. Còn nếu mua chỉ vì rẻ, dù được giảm đến 90%, đó vẫn là một khoản tiền đã tiêu đi.