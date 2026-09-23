Đến núi Bà Đen đi lễ hội nông sản, họp "chợ không tiền", săn vé cáp treo ưu đãi 40% mùa Trung thu

‏Đáng chú ý nhất là chính sách ưu đãi vé cáp treo lên đến 40%, áp dụng từ ngày 22 đến 27/9/2026. Theo đó, vé cáp treo lên chùa Hang chỉ còn 150.000 đồng/người, trong khi ‏ ‏combo vé cáp đỉnh núi kết hợp chùa Hang‏ ‏ có giá 350.000 đồng/người, áp dụng cho cả ngày cuối tuần và lễ. Với những du khách muốn kết hợp ẩm thực, các combo trọn gói bao gồm vé cáp, tham quan chùa và buffet trên đỉnh núi dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng/người tùy ngày thường hay cuối tuần.‏

‏Chợ Lá hấp dẫn du khách tại núi Bà Đen.

‏‏Bên cạnh giá vé hấp dẫn, điểm nhấn được mong chờ nhất chính là chợ lá – phiên chợ độc đáo tại Việt Nam không sử dụng tiền mặt. Sự kiện diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ 24 đến 26/9, tại quảng trường trên đỉnh núi. Không gian chợ quê được tái hiện sống động với vô số món ăn dân gian, cùng các trò chơi truyền thống quen thuộc như nhảy sạp, lò cò, bịt mắt đập niêu. Không khí càng thêm rộn ràng với sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội, cùng những màn múa lân, múa rồng, đồng dao và trống cơm.‏

‏Song song đó, du khách còn có cơ hội tham gia workshop vẽ mặt nạ, lễ dâng đăng, các tiết mục nghệ thuật dân gian, và đặc biệt là chương trình tặng kem miễn phí cho trẻ em dưới 1m4.‏

‏Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại núi Bà Đen dịp Trung thu.

‏‏Lần đầu tiên, Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh cũng được tổ chức quy mô ngay tại chân núi, kéo dài 5 ngày từ 22 đến 26/9, với 244 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, kết hợp livestream bán hàng và nhiều hội thi sôi nổi.‏

‏Từ chân lên đỉnh núi, chuỗi hoạt động Trung thu tại ‏ ‏Sun World Ba Den Mountain ‏ mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, khám phá và thưởng thức văn hóa bản địa cho du khách trong dịp Tết đoàn viên. ‏



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