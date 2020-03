Đến Mỹ sinh sống, Meghan Markle nhận một cú sốc lớn và có thể phải nhờ cậy Tổng thống Trump giúp đỡ mình

Vào ngày 31/3 tới đây, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle sẽ chính thức không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia và họ cũng không thể dùng danh hiệu Hoàng tử hay Công nương để phục vụ với mục đích thương mại khi họ tự chủ về tài chính.

Hiện tại nhà Sussex đang cùng với con trai 10 tháng tuổi sinh sống ở thành phố Los Angeles, một điểm nóng về dịch Covid-19 ở Mỹ. Tuy nhiên, đó không phải là rắc rối lớn nhất của cặp đôi này gặp phải khi ở Mỹ. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí bảo vệ an ninh của họ ở Mỹ.

Theo đó, chi phí an ninh bảo vệ cặp đôi này tại Mỹ rất đắt đỏ có thể lên tới 8 triệu bảng Anh (hơn 230 tỷ đồng). Chưa kể, chi phí đi lại giữa hai đất nước Anh - Mỹ cũng là một vấn đề nan giải. Vấn đề đặt ra là ai sẽ hỗ trợ nhà Sussex để giúp họ giảm bớt gánh nặng này. Một cuộc thăm dò được thực hiện bởi chương trình Good Morning Britain cho thấy hơn 90% cho rằng nhà Meghan Markle hãy tự mình thanh toán các chi phí của bản thân.

Nhà Sussex quyết định đến Mỹ sinh sống.

"Nhà Sussex đã có thể tự do kiếm tiền, họ không còn là thành viên cao cấp của hoàng gia nên công chúng không có nghĩa vụ chi trả cho họ", một nguồn tin cho hay.

Do vậy, Meghan Markle và Hoàng tử Harry có thể phải đối mặt với việc "cậy nhờ" sự giúp đỡ của Tổng thống Trump để bảo vệ cuộc sống mới của họ ở Mỹ và nhờ ông này hỗ trợ chi phí an ninh. Theo Daily Mail, Mỹ và Anh đã có thỏa thuận lâu dài về việc các nhân viên an ninh của Mỹ sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao và các thành viên hoàng gia Anh.

Mặc dù vậy, Harry đã rời khỏi hoàng gia nên anh không còn được hưởng đặc cách này. Cặp đôi buộc phải dựa vào Tổng thống Trump để tạo ra một ngoại lệ nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí an ninh.

Tổng thống Trump liệu có ra tay giúp đỡ nhà Sussex?

Tuy nhiên, Meghan Markle từng phản đối ông Trump khi ông này tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Meghan cũng tìm cách tránh gặp mặt ông Trump vào năm ngoái khi Tổng thống Mỹ có chuyến thăm tới Anh. Hoàng tử Harry cũng không mấy thân thiện với Tổng thống Mỹ. Do vậy, giờ đây, cặp đôi rơi vào tình huống khó xử khi phải nhờ cậy đến ông Trump giúp mình trang trải chi phí khổng lồ.

Nếu Tổng thống Mỹ từ chối giúp đỡ nhà Sussex, một là họ phải tự xoay xở hoặc là nước Anh sẽ tiếp tục chi trả các hóa đơn. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, cặp đôi này sẽ còn gặp vướng mắc nhiều thứ sau khi rời hoàng gia.

