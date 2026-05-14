Ngày 14-5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (SN 1995, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Hiếp dâm".

Điện thờ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị N.V.M. thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào sáng ngày 6-5 tại điện thờ của gia đình N.V.M. trên địa bàn phường Yên Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng N.V.M. đã lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị N.T.T..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều ngày 9-5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.