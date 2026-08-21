Đến chơi nhà người phụ nữ 64 tuổi, tôi mới hiểu vì sao càng về già càng nên sống ít đồ: Căn nhà sạch đến mức đáng ghen tị

Mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, tôi lại nhớ đến căn nhà của người dì 64 tuổi đã nghỉ hưu ở Hà Nam. Đây không phải một căn hộ mới, cũng chẳng có những món nội thất đắt đỏ hay thiết kế thời thượng, nhưng lần đầu bước vào, cảm giác rõ nhất lại là sự dễ chịu. Từ phòng khách, phòng ăn, nhà bếp đến phòng ngủ và phòng tắm, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một căn phòng khách sạn vừa được dọn xong.

Người dì từng làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao nên sau khi nghỉ hưu, bà vẫn giữ nguyên nếp sống ấy. Trước mỗi lần đi siêu thị, bà đều viết danh sách những thứ cần mua, hiếm khi mua thêm chỉ vì thấy giảm giá hoặc vì "biết đâu sau này sẽ dùng". Bà cũng không có thói quen tích trữ quá nhiều thực phẩm, đồ gia dụng hay quần áo. Với bà, càng ít đồ không cần thiết thì việc giữ nhà sạch càng nhẹ nhàng.

Nguyên tắc mà bà thường nhắc rất đơn giản: Một ngôi nhà có thể cũ, nhưng tuyệt đối không nên bẩn và bừa bộn. Chính điều đó tạo nên nét hấp dẫn đặc biệt cho căn nhà.

Phòng khách không cầu kỳ nhưng nhìn rất "thoáng đầu"

Phòng khách được lát sàn gỗ tông tối, tường trắng, trần xử lý khá đơn giản. Nội thất cũng chỉ gồm những món cơ bản như sofa, bàn trà và tủ TV. Nếu nhìn riêng từng món, gần như không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi đặt trong một không gian không có đồ linh tinh, mọi thứ lập tức trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn.

Bề mặt bàn trà gần như để trống, khu vực quanh sofa không xuất hiện những túi đồ chưa kịp cất, hộp giấy, dây sạc hay đồ mua về rồi để tạm. Chính sự "ít thứ để nhìn" này khiến phòng khách mang cảm giác thư giãn. Không gian không nhất thiết phải rộng hơn về diện tích, nhưng mắt người ít bị phân tán nên căn phòng có cảm giác rộng hơn rất nhiều.

Phòng khách không có ban công nhưng phía trước khá thoáng nên lượng ánh sáng tự nhiên vẫn tốt. Rèm voan trắng ngà giúp giảm bớt ánh nắng gắt, trong khi một vài chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ tạo thêm cảm giác mềm mại. Không cần trang trí dày đặc, chỉ vài mảng xanh cũng đủ giúp không gian bớt lạnh và có sức sống.

Đây cũng là điểm đáng học hỏi ở nhiều ngôi nhà của người lớn tuổi sống gọn gàng: họ không cố lấp đầy mọi khoảng trống. Khoảng trống chính là một phần của căn nhà.

Bàn ăn sạch sẽ vì không biến thành nơi "để tạm"

Khu vực ăn uống nằm liền với phòng khách. Trên bàn chỉ có những vật dụng phục vụ việc ăn uống, được sắp xếp ngay ngắn. Một đảo nhỏ nằm giữa khu vực ăn và bếp vừa tăng diện tích thao tác, vừa tạo thêm nơi lưu trữ.

Trong những căn bếp không quá lớn, một mặt bàn phụ như vậy đặc biệt hữu ích khi gia đình đông người. Những dịp con cháu trở về, chiếc đảo có thể trở thành nơi sơ chế thức ăn, làm bánh hoặc đặt các món vừa nấu xong. Khi không sử dụng, bề mặt lại được trả về trạng thái gần như trống.

Thói quen này tưởng nhỏ nhưng lại quyết định rất nhiều đến cảm giác gọn gàng của căn nhà. Nhiều gia đình không thiếu tủ, nhưng bàn ăn và mặt bếp vẫn đầy đồ vì luôn tồn tại suy nghĩ "để đây lát nữa cất". Đến cuối ngày, những món "để tạm" lại trở thành một phần cố định của không gian.

Nhà bếp càng ít đồ trên mặt bàn càng dễ giữ sạch

Bếp sử dụng tông be xám khá trung tính. Tủ treo tường kết hợp kính mờ giúp không gian bớt nặng nề, trong khi những thiết bị nhỏ thường dùng được bố trí ở vị trí riêng. Điều dễ nhận thấy nhất vẫn là mặt bàn bếp khá thoáng.

Gia vị, dụng cụ nấu ăn và thiết bị được phân khu rõ ràng. Những món không cần dùng thường xuyên đều được cất vào tủ thay vì đặt hết ra ngoài. Nhờ vậy, sau mỗi lần nấu ăn, bà chỉ cần lau một lượt mặt bàn là căn bếp gần như trở lại trạng thái ban đầu.

Tủ lạnh cũng không phải nơi dự trữ thực phẩm vô thời hạn. Không có quá nhiều túi thịt đông lạnh không nhớ ngày mua, hộp đồ ăn thừa bị đẩy dần vào phía trong hay hàng loạt chai lọ chỉ dùng vài lần. Bà mua vừa đủ, ăn hết rồi mới mua tiếp nên việc vệ sinh tủ lạnh cũng nhẹ hơn đáng kể.

Đây có lẽ là bí quyết quan trọng nhất của một căn nhà sạch: Đừng cố nghĩ cách dọn nhanh khi lượng đồ quá nhiều; hãy giảm lượng đồ cần phải dọn trước.

Phòng ngủ gọn nhờ chia quần áo theo mùa

Phòng ngủ hướng sáng và có cửa sổ lớn nên khá thoáng. Người dì bố trí hai khu vực tủ quần áo, trong đó đồ mùa đông được cất riêng với đồ mùa hè. Cách phân chia này giúp bà không phải lục tung cả tủ mỗi khi tìm một món đồ.

Tủ màu trắng, thiết kế đơn giản, gần như hòa vào nền tường. Quần áo bên trong cũng được sắp xếp theo từng nhóm thay vì nhồi đầy đến mức khó lấy. Khi một món đồ mới được mua về, bà thường xem lại xem có món cũ nào không còn sử dụng để cho đi hoặc loại bỏ.

Nhờ vậy, phòng ngủ không có cảm giác bị tủ đồ "nuốt" mất không gian. Một chiếc giường, hệ tủ vừa đủ và khoảng cửa sổ sáng đã tạo thành nơi nghỉ ngơi yên tĩnh.

Những lúc rảnh, bà thường ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là ngồi ngắm bên ngoài. Sau nhiều năm làm việc, điều bà mong muốn trong tuổi nghỉ hưu không phải là sở hữu thêm thật nhiều thứ, mà là có thời gian tận hưởng căn nhà mình đang sống.

Phòng làm việc gần như không có đồ trang trí thừa

Phòng làm việc tiếp tục giữ phong cách tối giản. Đồ nội thất chỉ phục vụ những nhu cầu chính, còn vật trang trí được tiết chế. Rèm sáng màu gần với màu tường giúp căn phòng liền mạch hơn về thị giác.

Một vài chi tiết nội thất mang hơi hướng Trung Hoa hiện đại tạo cảm giác trầm tĩnh, nhưng không biến căn phòng thành nơi trưng bày. Sách, tài liệu và những vật dụng nhỏ đều có chỗ riêng, vì vậy mặt bàn không bị biến thành kho chứa đồ.

Điểm hay nằm ở chỗ căn nhà không hề tạo cảm giác "trống lạnh". Bà vẫn có cây xanh, sách, trà, đồ trang trí mình thích, nhưng mỗi thứ xuất hiện với số lượng vừa đủ. Đó là sự khác biệt giữa một ngôi nhà tối giản và một ngôi nhà bị dọn sạch đến mức thiếu sức sống.

Phòng tắm cho thấy một nguyên tắc rất thực tế: Càng ít góc khuất càng dễ vệ sinh

Phòng tắm sử dụng gạch be xám đồng bộ với khu vực bếp. Chậu rửa và bề mặt xung quanh gần như không có cặn nước hay đồ dùng chất đống. Ngoài xà phòng rửa tay được đặt bên ngoài, các sản phẩm chăm sóc cá nhân được cất vào ngăn kéo sau khi sử dụng.

Thiết kế chậu rửa treo tường cũng giúp việc vệ sinh sàn đơn giản hơn vì phía dưới không có chân tủ hay khe hẹp tích bụi. Đây là một chi tiết rất thực dụng với người lớn tuổi: thay vì chọn thiết kế phức tạp, bà ưu tiên những thứ dễ lau, dễ lấy và dễ duy trì lâu dài.

Nhìn toàn bộ căn nhà, có thể thấy sự sạch sẽ không đến từ việc ngày nào cũng dành hàng giờ để dọn dẹp. Ngược lại, bà đã tạo ra một môi trường khiến việc dọn nhà trở nên ít hơn: không mua quá nhiều, không tích trữ, đồ nào cũng có vị trí, dùng xong cất lại và hạn chế tối đa những bề mặt chất đầy vật dụng.

Nghỉ hưu rồi mới thấy: Một căn nhà dễ sống quan trọng hơn một căn nhà để khoe

Điều đáng học hỏi nhất ở căn nhà này có lẽ không nằm ở cách phối màu hay lựa chọn nội thất, mà ở tư duy sống phía sau nó. Khi còn trẻ, nhiều người thích mua thêm đồ để cảm thấy căn nhà đầy đủ hơn. Nhưng càng lớn tuổi, một ngôi nhà có ít thứ phải chăm sóc, ít đồ phải lau, ít vật phải tìm lại trở thành một dạng tiện nghi rất đáng giá.

Nhà không cần lúc nào cũng giống hình trên tạp chí. Sofa có thể đã dùng nhiều năm, sàn nhà cũng có thể không còn mới. Chỉ cần bước vào mà không thấy đồ đạc chất đống, mở tủ không phải né đồ rơi xuống, vào bếp không phải dọn một lượt trước khi nấu và mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy một không gian sáng sủa, thế đã đủ khiến cuộc sống nhẹ đi rất nhiều.

Có lẽ đó cũng là lý do căn nhà của người phụ nữ 64 tuổi này khiến nhiều người ghen tị. Không phải vì bà sở hữu một căn nhà quá đẹp, mà vì sau khi nghỉ hưu, bà đã tạo được một nơi sống thực sự phục vụ mình: ít đồ hơn, ít việc nhà hơn và nhiều khoảng thời gian để đọc sách, uống trà, ngồi bên cửa sổ tận hưởng một ngày bình thường.