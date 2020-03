Đêm nào đi ngủ cũng thấy 4 tín hiệu này chứng tỏ cơ thể bạn đang ngày một lão hóa, cần nhanh chóng thay đổi

Thông thường các dấu hiệu lão hóa sẽ bắt đầu xuất hiện sau tuổi 25. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, chúng có thể xuất hiện sớm hơn so với tuổi thật. Một vài lý do có thể kể đến như là stress quá độ, mệt mỏi, ăn uống không lành mạnh… sẽ làm da chị em xuống cấp nhanh đến mức không tưởng.

Lão hóa có thể tấn công từ rất sớm nếu chị em không chú ý đến cách sinh hoạt của bản thân.

Vậy nên mỗi phụ nữ cần phải thường xuyên quan sát bản thân mình thường xuyên, từ đó nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu lão hóa và điều chỉnh ngay lập tức. Theo y học Trung Quốc, dù còn trẻ nhưng nếu cứ đi ngủ mà xuất hiện 4 tín hiệu này thì ắt hẳn, tuổi già đang "tàn phá" nhan sắc rồi đấy:

1. Mất ngủ

Ngủ là lúc mà cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhờ có giấc ngủ mà sức khỏe của chúng ta mới được duy trì, da dẻ cũng phục hồi lại nhờ quá trình thải độc của gan. Tuy nhiên nếu bị mất ngủ hoặc ngủ không đủ giấc, cơ thể phụ nữ sẽ già đi nhanh hơn và dẫn đến một loạt vấn đề tâm lý như trầm cảm, mệt mỏi, khó chịu…

Ngoài những vấn đề tâm lý, cơ thể cũng sẽ hứng chịu nhiều loại bệnh về thể chất như cao huyết áp, bệnh tim mạch vành hay thậm chí là ung thư. Chính vì vậy, nếu bị mất ngủ nghiêm trọng thì hãy đến khám bác sĩ để được tư vấn kịp thời. Đừng để tuổi già đánh gục chỉ với giấc ngủ.

2. Đau bụng khi ngủ

Đừng nhầm lẫn với đau bụng kinh bởi loại đau bụng này thường là đau dạ dày.

Khi tuổi càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa sẽ ngày một tăng lên. Vậy nên, nếu như phát hiện thấy các bệnh như loét dạ dày, ung thư dạ dày… hay đau bụng kèm theo ợ nóng, trào ngược axit dạ dày, ợ hơi, đầy hơi, nấc cụt thì không được bỏ qua.

Tóm lại khi có các triệu chứng trên thì hãy đến bệnh viện để điều trị ngay, càng để lâu thì bệnh sẽ càng trầm trọng. Bởi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó còn bào mòn dần nhan sắc của chị em chỉ trong tích tắc đấy.

3. Đau thắt ngực khi ngủ

Khi cơ thể bắt đầu lão hóa, phụ nữ sẽ dễ mắc phải các căn bệnh mãn tính nhiều hơn, điển hình là bệnh tim mạch vành. Nếu đang ngủ mà thấy đau ở ngực thì phải cảnh giác với chứng đau thắt ngực biến thể. Nếu không đi khám sớm, nó sẽ có nguy cơ phát triển lên thành nhồi máu cơ tim cấp tính.

Một khi bệnh đã trở nặng thì không chỉ khiến cơ thể già nhanh hơn, nó còn làm cho chị em có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào, nhất là trong khi ngủ. Nên cứ thấy dấu hiệu này thì ngoài đi viện khám, phụ nữ cũng nên thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục để nâng cao thể trạng, từ đó cải thiện sức khỏe và làm da chậm lão hóa hơn.

4. Chóng mặt và đau đầu khi ngủ

Một căn bệnh nguy hiểm khác mà khi già đi chị em sẽ phải đối mặt, đó là nhồi máu não. Đây là loại bệnh có tỷ lệ người mắc khá cao, chiếm đến 70 – 80% trong các trường hợp đột quỵ. Nếu không phát hiện sớm sẽ gây ra tử vong, còn nếu may mắn chữa khỏi thì cũng khiến cơ thể bị tàn phế.

Ngoài thấy chóng mặt và đau đầu khi ngủ, chị em cũng nên cẩn thận trước các dấu hiệu khác như tê tay và chân, buồn nôn, co giật, rối loạn ý thức... Tóm lại nếu có tất cả các tín hiệu trên thì phải đi khám sớm, vừa chữa bệnh lại còn hỗ trợ cơ thể chống lại tuổi già. Bởi nguyên do cơ bản nhất khiến làn da sớm già nua vẫn chính là bệnh tật.

Theo QQ