Người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút mỗi ngày

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đề xuất nhiều quy định mới đối với hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng (game online).

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, người chơi dưới 16 tuổi chỉ được chơi tối đa 60 phút mỗi ngày đối với toàn bộ các trò chơi dành cho lứa tuổi này do cùng một doanh nghiệp cung cấp. Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ là người đăng ký tài khoản cho trẻ và có trách nhiệm giám sát thời gian chơi cũng như nội dung trò chơi mà trẻ tiếp cận.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP là yêu cầu doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi.

Dự thảo cũng quy định doanh nghiệp phải lưu trữ đầy đủ thông tin người chơi tại Việt Nam, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại đã được xác thực. Người chơi bắt buộc phải đăng ký, xác thực tài khoản trước khi tiếp tục sử dụng game, ngoại trừ trường hợp sử dụng tài khoản chơi thử.

Bên cạnh đó, tất cả trò chơi đều phải hiển thị rõ kết quả phân loại theo độ tuổi và cảnh báo sức khỏe với nội dung: "Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe". Cảnh báo này phải xuất hiện liên tục trên website giới thiệu trò chơi, màn hình đăng nhập và được nhắc lại 30 phút/lần trong quá trình chơi, mỗi lần hiển thị tối thiểu 10 giây.

Ngoài yêu cầu về quản lý người chơi, khoản 1 Điều 43 cũng bổ sung nhiều điều kiện để doanh nghiệp được cấp quyết định phát hành trò chơi điện tử G1.

Theo đó, nội dung trò chơi không được vi phạm Điều 7 Luật An ninh mạng và quy định về sở hữu trí tuệ, không mô phỏng các trò chơi có thưởng trong casino hoặc sử dụng hình ảnh lá bài.

Dự thảo cũng cấm trò chơi có hình ảnh, âm thanh hoặc ngôn ngữ mô tả cụ thể các hành vi như khủng bố, giết người, tra tấn, xâm hại và buôn bán phụ nữ, trẻ em, kích động tự tử, bạo lực, nội dung khiêu dâm, dung tục, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm chủ quyền quốc gia, sử dụng ma túy, rượu, thuốc lá, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải công khai kết quả phân loại độ tuổi đối với từng trò chơi trước khi phát hành, qua đó giúp người chơi và phụ huynh dễ dàng nhận biết nội dung phù hợp.

Khuyến khích phát triển game mang bản sắc Việt

Không chỉ bổ sung các quy định quản lý, Ban soạn thảo cũng đề xuất cơ chế thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp game trong nước.

Theo tờ trình dự thảo, trò chơi điện tử ngày càng trở thành phương tiện hiệu quả để truyền tải lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc đến đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các sản phẩm khai thác giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí đánh giá riêng đối với dòng game này.

Ban soạn thảo cũng đề xuất nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển những sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Không chỉ bổ sung các quy định quản lý, Ban soạn thảo cũng đề xuất cơ chế thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp game trong nước.

Một nội dung mới được Ban soạn thảo đề cập là việc bổ sung quy định quản lý đối với các nền tảng số có tính năng cho phép người dùng tự thiết kế, phát hành và khai thác thương mại trò chơi điện tử.

Theo đó, mô hình này đang phát triển nhanh nhưng chưa được điều chỉnh đầy đủ trong Nghị định 147/2024/NĐ-CP, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong việc xác định trách nhiệm của nền tảng đối với nội dung trò chơi, cơ chế kiểm duyệt, bảo vệ người chơi và thực hiện nghĩa vụ quản lý nhà nước.

Do đó, việc bổ sung quy định quản lý đối với loại hình nền tảng này được đánh giá là cần thiết nhằm theo kịp xu hướng phát triển công nghệ, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các nền tảng mới và doanh nghiệp phát hành game theo mô hình truyền thống.

Bên cạnh các quy định siết quản lý, dự thảo cũng lần đầu bổ sung cơ sở pháp lý đối với trò chơi điện tử sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử (Esports). Việc phân định rõ cơ chế quản lý giữa các trò chơi đã được cấp phép và chưa được cấp phép được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy Esports Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.