Chiều 24-7, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Theo dự thảo, trẻ em dưới 16 tuổi không được tự đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng thông tin của mình mà phải sử dụng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý nội dung, thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong và ngoài nước phải có giải pháp kỹ thuật xác định người dùng là trẻ em và phân phối nội dung phù hợp.

Dự thảo cũng đề xuất tài khoản trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc. Các nền tảng phải thiết lập mức bảo vệ quyền riêng tư cao nhất, chủ động ngăn chặn nội dung độc hại và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em.

Góp ý tại hội thảo, đại diện Meta cho rằng việc cấm tuyệt đối trẻ dưới 16 tuổi tương tác có thể làm mất các tín hiệu hành vi cần thiết để hệ thống nhận diện độ tuổi và áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp. Quy định này cũng có thể khiến trẻ khai tăng tuổi để sử dụng tài khoản thông thường, từ đó không còn được hưởng các lớp bảo vệ dành riêng cho trẻ em.

Meta kiến nghị thay việc cấm tuyệt đối bằng các biện pháp bảo vệ theo độ tuổi, như tăng quyền riêng tư, lọc nội dung độc hại, giới hạn thời gian sử dụng, hạn chế tin nhắn từ người lạ và cung cấp công cụ giám sát cho phụ huynh.

Đối với đề xuất đóng, khóa tài khoản người dùng dưới 16 tuổi trong vòng 120 ngày, đại diện Meta cho rằng thời gian chuẩn bị quá ngắn để triển khai thay đổi kỹ thuật trên quy mô lớn, có thể dẫn đến lỗi hệ thống hoặc khóa nhầm tài khoản người lớn.

Meta dẫn kinh nghiệm tại Australia, nơi các nền tảng có 12 tháng chuẩn bị trước khi quy định giới hạn độ tuổi được thực thi.

Đại diện TikTok cũng đề nghị cân nhắc việc cấm hoàn toàn trẻ dưới 16 tuổi đăng bài, tương tác trong mối liên hệ với các mục tiêu bảo vệ và phát triển trẻ em trên không gian mạng.

TikTok cho biết nền tảng đã triển khai tính năng “Gia đình kết nối”, cho phép liên kết tài khoản cha mẹ và con để hỗ trợ giám sát, bảo vệ trẻ em; đồng thời đề xuất thời gian chuẩn bị tối thiểu 6 tháng nếu phải thay đổi sản phẩm và hạ tầng.

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng cần nhìn nhận cả những tác động tích cực của mạng xã hội đối với trẻ em, như hỗ trợ học tập, mở rộng kiến thức và tăng cường kết nối xã hội.

Đơn vị này kiến nghị bỏ quy định đóng, khóa tài khoản, thay vào đó tập trung quản lý tài khoản, bảo vệ quyền riêng tư, kiểm soát nội dung, hạn chế người lạ tiếp cận và trao công cụ giám sát phù hợp cho cha mẹ.

Trao đổi tại hội thảo, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết đề xuất hạn chế tương tác xuất phát từ các nghiên cứu về nguy cơ bắt nạt, tổn hại tâm lý và lừa đảo trực tuyến đối với trẻ em.

Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo nhằm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp, cơ quan quản lý với quyền tiếp cận thông tin, học tập và tham gia môi trường số của trẻ em.