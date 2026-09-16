Đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu tuổi 55, nam tuổi 60: Bộ GD&ĐT nói gì?

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri TP Đà Nẵng cho rằng cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của nghề nghiệp.

Theo đó, đối với ngành giáo dục nói chung và giáo viên, người làm công tác giảng dạy nói riêng nên quy định theo hướng giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ xuống 55 tuổi, lao động nam xuống 60 tuổi.

Việc này, theo cử tri, nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Giáo viên và học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu (TP Quảng Ninh) tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh minh họa: Media Quốc hội)

Trả lời kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc giảm tuổi nghỉ hưu với toàn bộ đội ngũ nhà giáo liên quan đến chính sách chung về tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Do đó, vấn đề này cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về tác động đối với nguồn nhân lực ngành giáo dục, khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội cũng như nhu cầu sử dụng đội ngũ nhà giáo.

“ Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Riêng với giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, xuất phát từ tính chất đặc thù của nghề nghiệp, Luật Nhà giáo quy định giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Trường hợp giáo viên mầm non có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Tuổi nghỉ hưu được đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể

Cùng trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, để được hưởng lương hưu hằng tháng, người lao động phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định này nhằm bảo đảm hài hòa giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng, qua đó bảo đảm cân đối, bền vững lâu dài của quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được Trung ương thảo luận khi xem xét Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và được thể hiện tại Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thể chế hóa chủ trương này, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thay vì tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Cụ thể, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Bộ Nội vụ cho biết pháp luật cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc bị suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn người làm việc trong điều kiện bình thường, tối đa 5 hoặc 10 tuổi tùy trường hợp.

Ngoài ra, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.