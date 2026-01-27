Đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên khu vực miền núi

Sáng 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Nghị định số 158/2024).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một số nội dung còn ý kiến khác nhau đối với nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 158/2024 là: Quy định thu hồi thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công đối với đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện tối thiểu 70% tổng số chuyến xe đã đăng ký trong 1 tháng; cấm ô tô khách có giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 miền núi...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: VGP

Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng , Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao. Trong khi về bản chất, xe khách giường nằm 2 tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng.

Từ đó, Bộ Công an đề xuất 2 giải pháp trước mắt: Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình thực hiện, củng cố cơ sở pháp lý, rà soát tổng thể và đánh giá tác động; nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông. Về lâu dài, cần có điều chỉnh pháp lý để quản lý loại hình phương tiện này đúng quy chuẩn.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 khu vực miền núi, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ; sau đó tiến tới cấm triệt để.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ là phải phòng ngừa, phòng chống từ sớm, từ xa.

Đối với quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm. Quy chuẩn thiết kế phương tiện luôn gắn với quy chuẩn hạ tầng giao thông; các nước trên thế giới đều làm như vậy.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường sá và phương tiện. Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động.