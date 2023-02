Quảng Ngãi: Xe khách giường nằm va chạm xe tải, 4 người thương vong

Sáng 28/2, ông Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe tải khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: (CSGT)

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 27/02, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách mang BKS 50F – 008.79 do ông Nguyễn Minh Thạnh (38 tuổi, trú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam , với xe ô tô tải mang BKS 77C - 082.49 do ông Nguyễn Bá Nhựt (40 tuổi, trú phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Hà Thúc Đôn (32 tuổi, trú xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi (người đi xe khách) tử vong tại bệnh viện, ông Nguyễn Bá Nhựt và 2 hành khách bị thương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Hai xe hư hỏng nặng. Ảnh: (CSGT)

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.