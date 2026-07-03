Đề và đáp án khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đề, đáp án và biểu điểm bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027, được công bố để phụ huynh, học sinh tham khảo và đối chiếu kết quả làm bài.

Phụ huynh, học sinh xem đề thi và đáp án dưới đây:

Trước đó, sáng 1/7, khoảng 4.200 học sinh tham gia bài khảo sát năng lực để xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Năm học 2026-2027, trường tuyển 350 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/12, thấp hơn so với năm trước (khoảng 1/14).

Kỳ khảo sát vào lớp 6 của trường được bố trí tại 7 điểm, gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THCS Bàn Cờ, Trường THCS Trần Văn Ơn, Trường THCS Võ Trường Toản và Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Thí sinh tham dự tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện bài khảo sát năng lực với thời gian 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút)

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh; Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt và Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Theo dự kiến điểm chuẩn khảo sát được công bố ngày 7/7.

Học sinh không trúng tuyển vẫn được xếp chỗ học tại các trường THCS công lập theo nơi ở và nguyện vọng của phụ huynh.