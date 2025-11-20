Đề thi đại học môn tiếng Anh ở Hàn Quốc gây sốc khi giáo sư Mỹ và AI đều bó tay

Hôm 13/11 vừa qua, Hàn Quốc tổ chức Kỳ thi Năng lực Học tập Đại học (CSAT - Suneung), kỳ thi được xem là cột mốc quan trọng nhất trong đời mỗi học sinh Hàn Quốc. Trong tiết trời lạnh giá, hơn 554 nghìn thí sinh tham dự, số lượng cao kỷ lục trong 7 năm gần đây. Kỳ thi chỉ diễn ra trong một ngày nhưng cả nước đều tập trung hướng về.

Dù tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc trong những năm qua giảm nhưng áp lực thi đại học không bao giờ “hạ nhiệt”.

Hơn 550 nghìn thí sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học

Sự việc đáng chú ý trong kỳ thi năm nay đó chính là đề thi tiếng Anh vì quá khó. Nhiều người bản ngữ, có trình độ học vấn cao, đã dùng từ "điên rồ" sau khi xem một số đoạn văn và câu hỏi mà học sinh phải trả lời.

"Các câu hỏi khó một cách lố bịch. Tôi cá là phần lớn người bản ngữ gặp khó khăn", theo Anjee DiSanto, Giáo sư người Mỹ tại Đại học Wonkwang. Cô và nhiều người nói tiếng Anh khác nhận xét các câu hỏi dùng thứ ngôn ngữ quá phức tạp, lỗi thời và ít gặp trong giao tiếp đời thực.

Tranh cãi nhất là câu số 39. Với nội dung về cách người chơi cảm nhận và hành động trong thế giới game, đề yêu cầu chọn vị trí hợp lý trong đoạn văn để điền câu cho sẵn, những người bản ngữ được hỏi và ChatGPT đều chọn đáp án 1. Nhưng câu trả lời chính xác lại là 3.

Được biết, phần tiếng Anh của bài thi CSAT vốn nổi tiếng khó, nhiều thí sinh ví như phải "giải mã một văn bản cổ xưa". Đề thi năm nay còn được đánh giá khó hơn năm ngoái, theo Học viện Daesung, một trong những trung tâm luyện thi đại học lớn nhất ở Hàn Quốc.

Câu số 39 trong đề thi đại học môn tiếng Anh ở Hàn Quốc năm 2025 - Ảnh: The Korea Times

Việc này làm dấy lên tranh luận về việc liệu kỳ thi có thực sự hỗ trợ học sinh phát triển khả năng tiếng Anh hay không. Samuel Denny, nguyên Phó giáo sư ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Sangmyung, cho rằng bài thi có thể kiểm tra kỹ năng đọc nâng cao, nhưng thất bại trong việc đánh giá loại ngôn ngữ mà học sinh cần trong thế giới thực.

Kim Soo-yeon, Giáo sư khoa Văn học và Văn hóa Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, không đồng tình. Bà nhìn nhận bài thi đã đáp ứng mục tiêu tuyển sinh, không chỉ đơn thuần đánh giá ngôn ngữ, mà còn đo lường khả năng đọc hiểu mà sinh viên cần có để xử lý những thông tin và bài giảng ở bậc đại học.

Nhiều chuyên gia tin rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa kiến thức trên lớp và độ khó của bài thi là nguyên nhân khiến các thí sinh chật vật.

Theo Lee Hi-kyoung, Giáo sư Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Hàn Quốc, khi bài thi dựa vào các câu hỏi mẹo hoặc ngữ pháp nâng cao, học sinh buộc phải học theo để đáp ứng. Thị trường dạy thêm tiếng Anh cũng vì vậy mà cạnh tranh gay gắt theo.

Kỳ thi Đánh giá Năng lực Học tập Hàn Quốc kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ 10 phút sáng đến 5 giờ 45 phút chiều. Thí sinh dự thi làm 4 môn bắt buộc gồm Tiếng Hàn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc và một môn tự chọn khoa học hoặc xã hội.

Trong ngày thi, toàn bộ hệ thống quốc gia gần như được huy động để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Hơn 10 nghìn cảnh sát và hơn 2 nghìn xe tuần tra được triển khai để điều tiết giao thông và hộ tống những thí sinh có nguy cơ đến muộn. Chỉ cần gọi đường dây nóng 112, các em có thể được cảnh sát đưa đến trường bằng xe máy hoặc ô tô chuyên dụng.

Thí sinh thi đại học năm 2025 ở Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap News

Không chỉ trên mặt đất, bầu trời Hàn Quốc cũng tạm “đóng cửa”. Trong thời gian thi nghe môn Tiếng Anh, toàn bộ chuyến bay cất hoặc hạ cánh bị hoãn để tránh tiếng ồn ảnh hưởng. Bộ Giao thông ước tính 140 chuyến bay nội địa và quốc tế đã phải điều chỉnh lịch trình.

Bên ngoài hàng rào trường thi, hàng nghìn phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Họ mang theo cà phê nóng, túi chườm tay và những lời cầu nguyện. Tại chùa chiền và nhà thờ, các buổi lễ cầu nguyện tập thể diễn ra suốt cả ngày, thậm chí bắt đầu từ 100 ngày trước kỳ thi.

Ngay cả việc soạn đề thi cũng diễn ra trong bí mật tuyệt đối. Khoảng 40 giáo viên và giáo sư đại học được “cách ly” trong 40 ngày tại một cơ sở bảo mật, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Đề thi được vận chuyển trong điều kiện an ninh tối đa tới 85 kho lưu trữ địa phương trước ngày thi, rồi phân phối tới hơn 1 nghìn điểm thi trước bình minh.

Sau kỳ thi, các phiếu trả lời được chuyển đến Viện Giáo trình và Đánh giá Hàn Quốc để chấm điểm. Kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 5/12, giúp thí sinh ước tính khả năng trúng tuyển vào từng trường. Các trung tâm luyện thi tư nhân ngay lập tức phân tích đề và dự đoán điểm chuẩn, khởi đầu cho một “cuộc chiến” chọn trường không kém phần căng thẳng.