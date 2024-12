Tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông những năm 80 bao gồm Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Trong đó, Quan Chi Lâm nổi bật với danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông". Không chỉ sở hữu nhan sắc kiều diễm, cô còn được tạp chí People của Mỹ bình chọn vào "Top 50 người đẹp nhất thế giới" năm 1988.

Quan Chi Lâm nổi bật với danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông"

Đến nay, ở tuổi 62, Quan Chi Lâm vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da căng mịn như thiếu nữ, trở thành biểu tượng nhan sắc vượt thời gian. Cuộc sống của cô giàu có, quyền lực với tài sản nghìn tỷ, nhưng điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả chính là tinh thần kỷ luật và lối sống khoa học để duy trì sắc đẹp.

Quan Chi Lâm chia sẻ rằng để giữ gìn vóc dáng và sắc đẹp, cô rất chú trọng đến vận động. Cô thường xuyên chạy bộ, tập tạ tại phòng gym và còn có sở thích leo núi. Những hoạt động này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cô duy trì sự dẻo dai, săn chắc của cơ thể.

Nhan sắc xinh đẹp độ tuổi ngòi 60 của mỹ nhân Hồng Kông.

Không chỉ dừng lại ở việc tập luyện, mỹ nhân Hồng Kông còn đặc biệt khắt khe với chế độ ăn uống. Quan Chi Lâm luôn tuân thủ nguyên tắc không ăn gì thêm trước khi đi ngủ 3-5 tiếng để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Đây là một thói quen mà cô nhấn mạnh rằng các cô gái trẻ nên áp dụng để vừa giữ dáng, vừa bảo vệ sức khỏe dạ dày.

Quan Chi Lâm lựa chọn thực phẩm một cách tinh tế, ưu tiên các món ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng và hạn chế tối đa các thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Cô loại bỏ hoàn toàn hai loại thực phẩm sau ra khỏi thực đơn của mình:

- Đồ cay: Quan Chi Lâm tránh xa đồ ăn cay vì chúng có thể gây kích ứng da, làm tăng nguy cơ mụn và gây hại cho hệ tiêu hóa.

- Đồ dầu mỡ: Các món ăn chứa nhiều dầu mỡ không chỉ làm tăng cân mà còn khiến da dễ bị xỉn màu, mất đi độ căng bóng tự nhiên.

Phụ nữ tiêu thụ đồ cay và đồ nhiều dầu mỡ sẽ gây gây hại cho làn da như thế nào?

1. Đồ cay

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, các thực phẩm chứa capsaicin (hợp chất chính tạo độ cay trong ớt) có thể làm tăng lưu lượng máu và nhiệt độ da. Điều này kích thích tuyến bã nhờn, làm tăng sản xuất dầu và dễ gây mụn ở những người có làn da nhạy cảm hoặc da dầu.

Capsaicin cũng được cho là có khả năng kích thích thần kinh cảm giác, khiến da dễ bị kích ứng và đỏ ửng.

2. Đồ dầu mỡ

Theo một báo cáo trên Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, việc tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ làm tăng mức độ sản xuất dầu trên da, dẫn đến nguy cơ cao hơn bị mụn trứng cá. Ngoài ra, dầu mỡ còn gây rối loạn chức năng tuyến bã nhờn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn P. acnes phát triển.

Đáng chú ý, thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa (trans fat) làm tăng mức độ viêm toàn thân, cản trở quá trình tổng hợp collagen và elastin - hai thành phần quan trọng giúp da giữ độ săn chắc và đàn hồi.

Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc tiêu thụ nhiều chất béo chuyển hóa có liên quan đến tình trạng lão hóa da sớm và tăng nguy cơ viêm da mãn tính.

Những điều cần lưu ý trong chế độ ăn để chống lão hóa tốt hơn

1. Chế độ ăn uống lành mạnh

Thay thế đồ cay và dầu mỡ bằng thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như omega-3 từ cá hồi, quả bơ, hoặc các loại hạt; bổ sung vitamin A, C, E từ rau xanh và trái cây giúp bảo vệ da khỏi lão hóa và viêm nhiễm.

2. Hạn chế viêm da

Một nghiên cứu trên Journal of Dermatological Science chỉ ra rằng giảm tiêu thụ các thực phẩm giàu chất béo bão hòa giúp giảm mức độ viêm, cải thiện sức khỏe làn da rõ rệt trong vòng vài tuần.