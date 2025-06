Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald và bà Melania Trump, được cho là đang hẹn hò khi đang học năm nhất tại Đại học New York. Trong khi danh tính bạn gái của Barron vẫn chưa được tiết lộ, những nguồn tin thân cận đã nói với Radar Online rằng: "Anh ấy có một cô bạn gái rất tuyệt và thường xuyên đi chơi với cô ấy. Anh ấy có bạn bè, chỉ là không thích sự chú ý mà thôi.”

"Cậu ấy giống mẹ mình hơn nhiều, Melania - cậu ấy cúi đầu và tiếp tục làm việc", nguồn tin nói thêm. "Cậu ấy không cố gắng trở thành một người nổi bật trong trường. Barron khá thờ ơ với chính trị, cậu ấy không tham gia vào các hoạt động. Đó không phải là điều cậu ấy quan tâm".

Các nguồn tin cho biết Barron thường xuất hiện cùng bạn gái tại trường đại học

Vào tháng 2 năm 2025, Kaya Walker, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa của trường Đại học New York cũng gọi Barron là "người khép kín" và "giống như một điều kỳ lạ trong khuôn viên trường", tuyên bố rằng "Cậu ấy đến lớp, rồi về nhà".

Trước khi cha mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Donald Trump đã chia sẻ về Barron trong một cuộc phỏng vấn trên Podcast PBD với Patrick Bet-David. Khi được hỏi liệu con trai ông có "tốt với phụ nữ" không, Trump trả lời, "Tôi không chắc là thằng bé như vậy. Tôi không nghĩ là con đã có bạn gái. Con không ngại ở một mình, nhưng là người hòa đồng với mọi người."

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng tự hào khen ngợi con trai “rất thông minh, là một học sinh rất giỏi cũng như là một chàng trai rất tốt bụng.”

Melania Trump, khi xuất hiện trên chương trình The Five của Fox News, cho biết con trai bà "rất thích các lớp học và giáo sư của mình", đồng thời nói thêm, "Thằng bé đang học tốt, phát triển mạnh mẽ và rất thích được trở lại thành phố New York".

Cậu út nhà Trump được nhận xét là giống mẹ

Barron hiện đang theo học ngành kinh doanh tại Trường Kinh doanh Stern của NYU, dường như đang ổn định cuộc sống đại học. Anh ấy "nổi tiếng với các cô gái" và "chắc chắn là một người đàn ông của các cô gái".

"Anh ấy cao và đẹp trai. Nhiều người nghĩ anh ấy khá hấp dẫn – đúng vậy, ngay cả những người theo chủ nghĩa tự do cũng thích anh ấy", một nguồn tin nói với tạp chí People.

Nguồn: NewsNation