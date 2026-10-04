Hà Nội giữ nguyên làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản khẳng định phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy mỗi chiều là không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông về việc bỏ làn dừng khẩn cấp để mở thành 3 làn xe chạy và hạ tốc độ khai thác trên đường Vành đai 3 trên cao, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định phương án này không khả thi cả về mặt tiêu chuẩn thiết kế lẫn tổ chức vận hành trên thực tế. Đánh giá này được đưa ra sau khi Sở Xây dựng cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và đơn vị tư vấn thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp rà soát thực tế mặt đường.
Lý do mấu chốt nằm ở kích thước hình học của mặt đường. Đoạn tuyến từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long có bề rộng mặt cắt ngang mỗi chiều 10,75m, gồm 2 làn xe ô tô (mỗi làn 3,75m), 1 làn khẩn cấp 2,5m và dải an toàn 0,75m.
Theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành (QCVN 117:2024/BGTVT và QCVN 07-4:2023/BXD), ngay cả khi hạ tốc độ chạy xe xuống 60 km/h hoặc 50 km/h, bề rộng tối thiểu của mỗi làn xe ô tô bắt buộc phải đạt 3,5m và dải an toàn tối thiểu là 0,25m. Nếu chia mặt cắt 10,75m thành 3 làn xe, chắc chắn sẽ xuất hiện 1 làn xe chỉ rộng từ 3,0m đến 3,25m, dải an toàn bị thu hẹp dưới 0,5m. Do quy chuẩn kỹ thuật mang tính bắt buộc thi hành theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, phương án bỏ làn khẩn cấp là không đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, mặt đường Vành đai 3 trên cao không đồng nhất. Tại các nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long, lòng đường thu hẹp chỉ còn 9m với 2 làn xe và không có làn khẩn cấp. Việc dồn dòng xe từ đoạn 3 làn vào các nút giao 2 làn sẽ lập tức tạo ra các nút thắt cổ chai, khiến xung đột giao thông gia tăng.
Ngoài ra, tuyến đường mang tính chất độc đạo, không có lối thoát dự phòng. Nếu không còn làn khẩn cấp, chỉ cần một xe gặp sự cố chết máy, nổ lốp hay va chạm nhỏ sẽ chiếm trọn 1 làn chạy, phong tỏa dòng xe phía sau và chặn lối tiếp cận của xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ.
Không xóa làn, gỡ tắc thế nào?
Phân tích nguyên nhân cốt lõi, Sở Xây dựng chỉ rõ ùn tắc bắt nguồn từ việc hạ tầng quá tải nghiêm trọng
Thay vì xóa làn khẩn cấp, liên ngành Hà Nội đang duy trì các biện pháp điều hành thực tế
Thời gian tới, thành phố sẽ ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS), lắp đặt biển báo điện tử VMS trên toàn tuyến để cảnh báo lộ trình từ xa và hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn khẩn cấp khi ùn tắc phát sinh
Về lâu dài, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định giải pháp căn cơ cho Vành đai 3 là đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đồng thời khẩn trương hoàn thành các cây cầu lớn vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi