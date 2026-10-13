Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

Theo thông báo đầu tháng 10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội gửi Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng, doanh nghiệp được xác định là bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố số 1586 đối với Thái Văn Hiếu (SN 1996, trú tại thôn Trường Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật vụ án.

Được biết, Thái Văn Hiếu đã buôn bán hàng trăm bộ khoá giả nhãn hiệu Huy Hoàng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thái Văn Hiếu về tội “Buôn bán hàng giả”, quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 27/7/2026, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can số đối với Thái Văn Hiếu về cùng tội danh.

Vụ án đã được kết thúc điều tra và chuyển VKS cùng cấp để xử lý theo quy định.