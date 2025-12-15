Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh.

Trong số những người bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí có các bị can Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó TGĐ); Phạm Văn Hiền (nguyên Phó TGĐ Tập đoàn Cao su); Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó TGĐ); Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị xác định đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Theo Cơ quan điều tra, ông Lê Quang Thung gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai).

Trong khi đó, ông Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. CQĐT điều tra xác định, bị can Linh gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỷ đồng; đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Ông Lê Y Linh đã đưa hối lộ cho ông Lê Quang Thung 11 tỷ đồng; đưa ông Trần Ngọc Thuận (nguyên TGĐ Tập đoàn Cao su) 45 tỷ đồng; ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TN&MT) 200 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị xác định đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Theo Cơ quan điều tra, ông Dừa đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 74 tỷ đồng. Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín bị xác định đưa hối lộ tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, ông Dừa đưa ông Thung hơn 11 tỷ đồng; đưa ông Thuận 45 tỷ đồng; đưa ông Phương 10.000 USD (tương đương hơn 230 triệu đồng).

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, bà Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Lê Xuân Hòe (nguyên Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thị Gái (nguyên TGĐ Cao su Đồng Nai); Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng KH&ĐT Cao su Đồng Nai); Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Cao su Đồng Nai) gây thiệt hại nhà nước hơn 390 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Châu bị cho là đã hưởng lợi cá nhân 250 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Cao su Bà Rịa); Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó TGĐ Cao su Bà Rịa) gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 151 tỷ đồng. Trong đó bị can Nguyễn Công Tài hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Riêng bị can Trần Khắc Chung (nguyên kiểm soát viên phụ tách chung Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại nhà nước được xác định là hơn 542 tỷ đồng.