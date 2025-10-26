Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí TP.HCM về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Theo công văn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận đinh thời gian gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong đời sống âm nhạc, nhất là trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục.

Một số tác phẩm bị chỉ rõ có ca từ cẩu thả, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Ca khúc của Jack có nhiều ca từ lệch chuẩn văn hóa.

Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng ; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ ; Andree với Kẹo; Bray - Đạt G với Cao ốc 20 ; Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) với Trình; Andree và Bình Gold với Em iu...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức, các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa cần phối hợp với Thanh tra TP tiến hành thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa.

"Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM", công văn viết.

Các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân tổ chức, ở không gian công cộng phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Hieuthuhai bị nhắc tên với bài "Trình".

Sở phối hợp với Thanh tra TP.HCM để xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; xử lý các nhạc phẩm phản cảm, gây ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh.

Hội Âm nhạc TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Ngoài ra, cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM được đề nghị phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn, có các bài viết, tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ hiện nay, từ đó định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các bài viết nâng cao nhận thức văn hóa, trách nhiệm với công chúng và xã hội, kịp thời phản biện những sản phẩm, hành vi đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức.