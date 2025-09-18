Sao nữ hút trọn sự chú ý trên thảm đỏ bằng hàm răng "lệch chuẩn"

Trong khi ngành công nghiệp giải trí ngày càng chuộng chuẩn mực “nụ cười hoàn hảo” với những hàm răng sứ trắng đều, thì Aimee Lou Wood lại tạo nên dấu ấn riêng nhờ việc giữ nguyên nụ cười tự nhiên của mình. Hàm răng hơi hô, 2 răng cửa khá to, trông có vẻ kém hoàn hảo so với tiêu chuẩn thường thấy nhưng lại không khiến Aimee Lou Wood xấu đi, ngược lại mang đến cảm giác gần gũi và tự nhiên cho khán giả.

Mỗi khi nữ diễn viên nở nụ cười, nét duyên dáng không trộn lẫn lan tỏa, khác hẳn sự đồng nhất của nhiều nụ cười lộ hàm răng quá chỉn chu trong showbiz. Thậm chí, nhiều netizen còn dành lời khen ngợi cho quyết định “không làm răng” của cô, cho rằng đây là sự lựa chọn sáng suốt giúp Aimee Lou Wood có thêm bản sắc và cá tính riêng xuất hiện trên thảm đỏ EMMYS 2025.

Aimee Lou Wood thu hút sự chú ý trên thảm đỏ EMMYS 2025 với hàm răng "lệch chuẩn". (Nguồn: E! News)

Xuất hiện trên thảm đỏ, Aimee Lou Wood khoe dáng vóc gợi cảm trong chiếc đầm quây màu hồng phấn điểm xuyết sắc đỏ nổi bật, vừa nữ tính vừa quyến rũ. Phom dáng ôm sát tôn lên đường cong mềm mại, trong khi chi tiết cúp ngực tạo điểm nhấn sexy vừa đủ nhưng không phô trương cho người đẹp. Tuy nhiên, điều khiến ngôi sao Sex Education thực sự khác biệt lại nằm ở visual tự nhiên cùng nụ cười đặc biệt của cô. Đây chính là thứ bản sắc hiếm hoi mà nhiều khán giả cho rằng đã làm nên sức hút riêng biệt cho nữ diễn viên trên hành trình sự nghiệp, là dấu ấn độc đáo khiến hình ảnh của ngôi sao người Anh trở nên đáng nhớ.

Không cần hàm răng sứ trắng tinh hay thẳng đều tăm tắp, Aimee Lou Wood vẫn gây ấn tượng theo một cách riêng.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc tự nhiên, mang nét riêng của Aimee Lou Wood cũng như mừng vì cô đã không phẫu thuật thẩm mỹ.