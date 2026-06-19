Lý Tư Đồng là một trong những gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hoa ngữ không chỉ nhờ bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại mà còn nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần hiếm thấy giữa dàn tiểu hoa thế hệ mới. Không sở hữu nhan sắc sắc sảo hay phong cách hào nhoáng, nữ diễn viên lại ghi điểm bằng khí chất nhẹ nhàng, ngây thơ như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân. Và tại sự kiện Điện Ảnh Weibo mới đây, Lý Tư Đồng một lần nữa khiến công chúng phải ngỡ ngàng khi xuất hiện với lớp trang điểm tối giản đến mức gần như mặt mộc.

Cam thường bắt trọn visual của Lý Tư Đồng

Trong đoạn ghi hình cận mặt, nữ diễn viên diện trang phục đơn giản cùng mái tóc đen dài buông tự nhiên, không tạo kiểu cầu kỳ. Làn da trắng mịn gần như không tì vết, đôi mắt trong veo cùng những đường nét mềm mại trên gương mặt khiến cô nổi bật theo một cách rất riêng giữa dàn sao được chăm chút kỹ lưỡng. Không cần son phấn đậm hay hiệu ứng make-up sắc nét, Lý Tư Đồng vẫn mang đến cảm giác như đang phát sáng trước ống kính.

Đặc biệt, vẻ đẹp của cô nằm ở sự non trẻ và tinh khôi rất khó sao chép, càng nhìn càng thấy dễ chịu, tựa ánh nắng đầu ngày hay cánh hoa còn đọng sương mai. Trong thời đại mà những layout trang điểm cầu kỳ gần như đã trở thành tiêu chuẩn của thảm đỏ, việc Lý Tư Đồng tự tin xuất hiện với diện mạo tự nhiên càng khiến visual của cô trở nên nổi bật và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chỉ một góc quay cận mặt cũng đủ khiến người ta hiểu vì sao cô được xem là một trong những mỹ nhân thế hệ mới sở hữu vẻ đẹp thanh thuần vô cùng hút mắt.

Một số bình luận của netizen: - Em này để mặt mộc đúng không, xinh quá. - Ước gì da dẻ tui hồng hào như thế. - Em này chắc ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau, uống nhiều nước lắm đây. - Ôi gu tui, đúng em gái nhà bên rồi. - Xinh mà chưa quá nổi tiếng nhỉ, cần truyền thông oke hơn.

Lý Tư Đồng sinh năm 2004 tại thành phố Kiệt Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước khi trở thành gương mặt được chú ý của điện ảnh Hoa ngữ, cô là sinh viên ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính - Kinh tế Quảng Đông. Không giống nhiều diễn viên trẻ cùng thế hệ xuất thân từ các học viện nghệ thuật danh tiếng, Lý Tư Đồng bước chân vào làng giải trí một cách khá tình cờ và hoàn toàn không có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô đến vào năm 2024 khi đoàn phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại tổ chức tuyển chọn nữ chính trên quy mô lớn. Đạo diễn Lam Hồng Xuân được cho là đã phát hiện Lý Tư Đồng thông qua những video đời thường trên mạng xã hội và bị thu hút bởi nét đẹp mộc mạc cùng khí chất rất phù hợp với tinh thần bộ phim. Sau quá trình tuyển chọn kéo dài với hơn một nghìn ứng viên, cô được giao vai nữ chính Tạ Nam Chi dù chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp trước đó.

Ra mắt vào dịp nghỉ lễ 1/5/2026,Thư Tình Gửi Bà Ngoại nhanh chóng trở thành hiện tượng tại phòng vé Trung Quốc. Trong phim, Lý Tư Đồng đảm nhận vai Tạ Nam Chi, nhân vật trung tâm của câu chuyện mang màu sắc gia đình và hoài niệm. Màn thể hiện của nữ diễn viên sinh năm 2004 nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc chân thật và khả năng truyền tải nội tâm nhân vật. Thành công của bộ phim đã giúp cô từ một sinh viên vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.

Sau hiệu ứng từ Thư Tình Gửi Bà Ngoại, Lý Tư Đồng liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng tìm kiếm và trở thành cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón. Giới chuyên môn đánh giá cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, mang nét cổ điển hiếm thấy ở lứa diễn viên trẻ hiện nay, đồng thời có tiềm năng phát triển theo hướng diễn viên thực lực thay vì ngôi sao lưu lượng.

Tháng 5/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khác khi Lý Tư Đồng chính thức đổi tên tài khoản Weibo thành "Diễn viên Lý Tư Đồng", xác nhận theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Cùng thời điểm, truyền thông Trung Quốc đưa tin cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý Hổ Kình Văn Ngu, đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Alibaba Pictures. Động thái này được xem là bước đi quan trọng giúp nữ diễn viên trẻ có thêm nguồn lực để phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành giải trí. Nhờ màn ra mắt ấn tượng, Lý Tư Đồng còn nhận giải thưởng "Diễn viên đột phá của năm" tại sự kiện Điện ảnh Weibo 2026. Dù mới chỉ sở hữu một tác phẩm điện ảnh trong sự nghiệp, cô vẫn được xem là một trong những "tiểu hoa" đáng chú ý nhất của thế hệ sinh sau năm 2000.

Nguồn: Sohu