Mô hình cổng bảo lãnh viện phí vừa được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế khai trương. Theo TS-BS Dương Huy Lương, Cục phó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, giải pháp này cho phép người bệnh được điều trị trước, thanh toán sau thông qua hạn mức bảo lãnh đã đăng ký. Người bệnh không phải tạm ứng, không phải hoàn ứng nhiều lần, đồng thời chủ động hơn về tài chính, kể cả trong các ca điều trị chi phí lớn.

Lợi ích của việc bảo lãnh viện phí

Điểm đặc biệt của mô hình là tính linh hoạt và nhân văn. Một người có thể bảo lãnh cho nhiều người khác, thậm chí hàng trăm hoặc hàng nghìn người. Ngược lại, một người cũng có thể được nhiều người cùng bảo lãnh. Chỉ cần mỗi người bảo lãnh một khoản nhỏ, ví dụ 10 triệu đồng, nhưng với 100 người tham gia, hoàn toàn có thể bảo lãnh cho những ca bệnh lên tới hàng tỉ đồng.

Cổng bảo lãnh viện phí là nền tảng do Công ty CP Phát triển Công nghệ Thẻ Việt xây dựng, được thiết kế như một hạ tầng tích hợp, kết nối với ứng dụng VNeID, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và liên thông với hệ thống định danh điện tử quốc gia.

Trong giai đoạn thí điểm, Ngân hàng SHB tham gia với vai trò đối tác cung cấp hạ tầng tài chính, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền tự động thông qua dịch vụ "An tâm khám bệnh". Các dịch vụ tài chính này đảm bảo người bệnh thực hiện thanh toán viện phí không tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn và liền mạch.

Quy trình đăng ký bảo lãnh

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, ngay sau Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngành y tế sẽ sớm triển khai mô hình này tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tiếp tục mở rộng ra 13 bệnh viện còn lại trong thời gian tới.

Quy trình sử dụng bảo lãnh viện phí

Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ mở rộng kết nối cho tất cả các ngân hàng tham gia, coi đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế giai đoạn 2025-2030.

Chiến lược này nhằm mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế tập trung, chuẩn hóa và liên thông, phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ và không tiền mặt.