Đề cử Grammy 2021: BTS góp mặt 1 hạng mục và làm nên lịch sử, Taylor Swift quá xứng đáng, The Weeknd "trắng tay" gây tranh cãi

Nửa đêm ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoa Kỳ đã chính thức công bố các đề cử cho Lễ trao giải Grammy năm 2021. Đã có rất nhiều cái tên được xướng lên, đặt chân vào chặng đua cuối cùng chuẩn bị cho đêm trao giải diễn ra vào sáng ngày 1/2/2021 (theo giờ Việt Nam).

Cùng xem, những nghệ sĩ bạn yêu thích có góp mặt tại đề cử cho giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh năm nay không nhé!

BTS tiếp tục viết nên lịch sử: nhận được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp!

Như vậy, sau mọi đồn đoán, hi vọng lẫn hồi hộp, BTS đã chính thức trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận được đề cử chính thức tại Grammy. Cụ thể, boygroup nhà Big Hit đã viết nên lịch sử Kpop khi mang về 1 đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance (Trình diễn song ca/ nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất) cho bản hit Dynamite. Đây một trong những hạng mục nhận được nhiều sự chú ý chỉ sau "Big Four" và được nhận cúp trực tiếp trên sân khấu sự kiện chính.

MV Dynamite - BTS

Cạnh tranh trực tiếp với BTS ở hạng mục này là những tên tuổi tầm cỡ: Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande, exile của Taylor Swift và Bon Iver, Intentions của Justin Bieber và Quavo, Un Dia (One Day) của Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Tainy. Đã được đề cử chính thức, chúng ta hoàn toàn có quyền đặt hi vọng BTS sẽ mang về chiếc cúp Grammy danh giá.

Taylor Swift và folklore nhận được 5 đề cử hoàn toàn xứng đáng

folklore có thể xem là album được giới phê bình đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift. Không nằm ngoài dự đoán khi album ấn tượng này cùng với các ca khúc bên trong đã mang về cho Taylor Swift 5 đề cử tại Grammy năm nay. Đây chính là thành quả ngọt ngào mà Taylor Swift xứng đáng có được khi cống hiến một sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng trong năm 2020.

Trong số 5 đề cử ấy, hết 2 đề cử đã nằm trong "Big Four" gồm: Album of The Year (Album của năm) cho folklore, Song of The Year (Ca khúc của năm) cho cardigan.

3 đề cử còn lại gồm: Best Pop Solo Performance (Trình diễn đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất) cho cardigan, Best Pop Duo/ Group Performance (Trình diễn song ca/ nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất) cho exile (kết hợp với Bon Iver), Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất) cho folklore.

Taylor Swift - cardigan

Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng nhận được 1 đề cử phụ tại hạng mục Best Song Written For Visual Media (Ca khúc hay nhất viết cho sản phẩm truyền thông) với ca khúc nhạc phim Cats - Beautiful Ghosts.

Beyoncé - cái tên sáng nhất Grammy 2021

Không hổ danh "Ong Chúa" và là một trong những "con cưng" của Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoa Kỳ, Beyoncé mang về tổng cộng 9 đề cử trong năm nay, trở thành nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất tại Grammy 2021. Năm nay là năm Beyoncé hoạt động không thực sự mạnh mẽ, các ca khúc không thực sự viral, nhưng rõ ràng: những sản phẩm âm nhạc của cô vẫn được những nhà chuyên môn trong Viện Hàn lâm đánh giá rất cao.

Ở giải thưởng "Big Four" Record of The Year (Bản thu âm của năm), quả thật là "kẻ ăn không hết, người lần không ra" khi Beyoncé nhận được đến 2 đề cử trong cùng 1 hạng mục. Cụ thể, cả ca khúc Black Parade lẫn màn góp giọng cùng Megan Thee Stallion trong Savage đều nhận được đề cử ở Record of The Year. Ở hạng mục "Big Four" khác là Song of The Year, ca khúc Black Parade tiếp tục được gọi tên.

Black Parade còn lọt vào danh sách đề cử ở các hạng mục Best R&B Performance (Trình diễn nhạc R&B xuất sắc nhất), Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất) trong khi Savage giúp Megan Thee Stallion lẫn Beyoncé xuất hiện trong các đề cử Best Rap Performance (Trình diễn nhạc Rap xuất sắc nhất) lẫn Best Rap Song (Ca khúc Rap xuất sắc nhất).

Beyoncé còn "cá kiếm" thêm 2 đề cử phụ khi MV Brown Skin Girl nằm trong đề cử Best Music Video (Video ca nhạc xuất sắc nhất) còn bộ phim tài liệu âm nhạc Black Is King cũng xuất hiện ở hạng mục Best Music Film (Phim âm nhạc xuất sắc nhất).

MV Brown Skin Girl - Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid

Dua Lipa và Billie Eilish chứng minh được bản thân với loạt đề cử Grammy

Từng loay hoay một thời gian tương đối lâu kể từ cái bóng quá lớn của hit debut New Rules, Dua Lipa đã bứt phá mạnh mẽ với album Future Nostalgia. Album mang đậm hơi hướng disco này sẽ giúp Dua Lipa là một trong những cái tên sáng giá nhất tại Grammy 2021 với tổng cộng 6 đề cử.

Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)

Cụ thể, Dua Lipa nhận được đến 3 đề cử trong "Big Four" năm nay bao gồm Don't Start Now cho Record of The Year lẫn Song of The Year. Bản hit này cũng ghi tên thêm ở hạng mục đề cử Best Pop Solo Performance. Album Future Nostalgia góp mặt ở đề cử Album of The Year lẫn Best Pop Vocal Album. Ngoài ra, Dua Lipa cũng góp mặt "ké" trong ca khúc Un Dia (One Day) cho hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance, cạnh tranh trực tiếp với BTS như thông tin ở trên.

Bên cạnh đó, Billie Eilish nhận được 4 đề cử tại Grammy 2021 sau khi viết nên lịch sử bằng chiến thắng tất cả "Big Four" ở Grammy 2020. Theo đó, ca khúc everything i wanted giúp nữ ca sĩ sinh năm 2021 nhận được 3 đề cử ở Record of The Year, Song of The Year và Best Pop Solo Performance. Ca khúc nhạc phim James Bond - No Times To Die - cũng được đề cử ở hạng mục phụ Best Song Written for Visual Media.

Billie Eilish - No Time To Die

Billie Eilish thực sự là đại diện xuất sắc nhất cho thế hệ nghệ sĩ sinh sau năm 2000, hãy xem cô gái này có thể tiếp tục lập nên những kì tích nào!

Lady Gaga và Ariana Grande cũng được an ủi đôi chút, nhưng cơ hội chiến thắng khá mong manh

Năm nay, album Chromatica chưa thực sự thuyết phục hoàn toàn Viện Hàn lâm Hoa Kỳ khi cả album lẫn các track đều không xuất hiện trong đề cử "Big Four". Tuy nhiên, Chromatica vẫn đặt chân vào hạng mục Best Pop Vocal Album trong khi Rain On Me lại xuất hiện trong danh sách Best Pop Duo/ Group Performance.

Nhờ "feat dạo" với Lady Gaga nên "tiểu diva" Ariana Grande cũng ké được chút tiếng tăm: Rain On Me vẫn để credit tên cô nàng đầy đủ, đủ để bổ sung vào danh sách những thành tích âm nhạc của cô nàng rồi!

MV Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande

The Weeknd và album After Hours hoàn toàn "trắng tay"

Bỏ qua loạt niềm vui phía trên, khán giả không khỏi nuối tiếc, thậm chí tức giận khi The Weeknd hoàn toàn "trắng tay" tại Grammy 2021. Nhìn nhận một cách công bằng, After Hours chính là một trong những album được giới phê bình đánh giá cao trong năm nay, thậm chí đã có tác động to lớn đến việc tạo trend đưa âm hưởng disco/ funk của thâp niên 70 - 80 trở lại.

Nhưng tất nhiên, không tranh cãi khi công bố thì đã không phải là Grammy! Một số nghệ sĩ khác trắng tay tại Grammy 2021 có thể kể đến Cardi B, Nicki Minaj, Selena Gomez, Katy Perry, Miley Cyrus,... Giờ đây những gì chúng ta có thể làm là chờ đến lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra vào 7h00 sáng ngày 1/2/2021 sắp tới.