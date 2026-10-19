Dậy thì ở tuổi 33

Ba năm sau ngày cưới, anh H. và chị Ngọc, 24 tuổi vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng. Mong muốn có con, mới đây anh H. đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, tìm nguyên nhân của những bất thường đã theo mình từ nhỏ.

33 tuổi vẫn như "đứa trẻ"

Khi bạn bè bước vào tuổi dậy thì, giọng nói trầm xuống, cơ thể vạm vỡ hơn, H. gần như không thay đổi. Anh ít cơ bắp, rất ít lông trên người, giọng cao và nhiều lần bị bạn bè trêu chọc. Trong khi đó, tinh hoàn, dương vật cũng kém phát triển, còn những biểu hiện sinh lý thường gặp ở nam giới cũng không xuất hiện khiến anh H. sống trong âu lo. “Tôi như mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ”, anh kể với bác sĩ.

Anh H. đang được bác sĩ Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học của bệnh viện thăm khám

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, mỗi tinh hoàn của anh H. chỉ có thể tích khoảng 3ml, thấp hơn nhiều so với mức thường gặp ở nam giới trưởng thành với thể tích trung bình 12-15ml. Khám và xét nghiệm cho thấy, các đặc điểm sinh dục nam ở anh H. chưa phát triển đầy đủ, nồng độ testosterone cùng hai hormone LH, FSH đều rất thấp.

Anh H. được chẩn đoán suy sinh dục trung ương. Theo bác sĩ Vinh, hiểu đơn giản, tinh hoàn không nhận đủ tín hiệu nội tiết từ vùng hạ đồi và tuyến yên trong não để sản xuất hormone nam và tạo tinh trùng. Vì vậy, quá trình phát triển cơ thể từ tuổi thiếu niên bị ảnh hưởng kéo dài đến khi trưởng thành.

Bác sĩ Vinh hội chẩn với ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học của bệnh viện để xây dựng hướng điều trị. Bên cạnh khắc phục thiếu hụt nội tiết, các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguyên nhân gây bệnh.

Với anh H., việc điều trị còn phải tính đến mong muốn được làm cha. Vì vậy, các bác sĩ không chỉ lựa chọn bổ sung testosterone đơn thuần mà sử dụng hormone hướng sinh dục, nhằm kích thích tinh hoàn phát triển, sản xuất testosterone và khởi động quá trình tạo tinh trùng.

Theo bác sĩ Huy, tinh hoàn đã thiếu kích thích trong nhiều năm nên cần thời gian để đáp ứng. Người bệnh phải tái khám định kỳ, kiểm tra nội tiết, đo thể tích tinh hoàn và đánh giá khả năng sinh tinh để điều chỉnh điều trị.

Hy vọng làm cha sau 7 tháng

Khoảng hai tháng sau điều trị, mỗi tinh hoàn của anh tăng từ 3ml lên 6-7ml. Lông mu dày hơn, cơ quan sinh dục phát triển hơn, anh H. bắt đầu có khả năng cương, xuất tinh và lần đầu quan hệ vợ chồng.

Vợ chồng trẻ được bác sĩ tư vấn về điều trị khi có bất thường về sinh sản. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

“Đây là những thay đổi anh H. đã chờ đợi suốt nhiều năm”- bác sĩ Huy nói và cho biết, dù khả năng sinh hoạt tình dục của bệnh nhân được cải thiện nhưng không đồng nghĩa việc có con đã thuận lợi.

Từ trường hợp của anh H., các bác sĩ lưu ý phụ huynh nên đưa con đi khám nếu đến khoảng 14 tuổi mà tinh hoàn chưa phát triển. Nam giới trưởng thành có cơ quan sinh dục kém phát triển, giảm ham muốn, không cương, không xuất tinh hoặc hiếm muộn cũng cần được thăm khám kịp thời.

Đến tháng thứ bảy sau quá trình điều trị, các bác sĩ làm xét nghiệm tinh dịch cho anh H., ghi nhận khoảng một triệu tinh trùng/ml, tỷ lệ di động 40%. Theo các bác sĩ, dù mật độ còn thấp nhưng kết quả cho thấy tinh hoàn của bệnh nhân đã đáp ứng với điều trị và bắt đầu tạo tinh trùng.

Tại đây, anh H. được bác sĩ chỉ định trữ đông mẫu tinh trùng, dự phòng cho kế hoạch sinh con. Do người vợ còn trẻ và anh H. đang đáp ứng tốt, êkíp hướng dẫn hai vợ chồng tiếp tục thử có thai tự nhiên. “Nếu sau sáu tháng chưa có thai, cả hai cần được đánh giá lại để cân nhắc hỗ trợ sinh sản”- bác sĩ Huy cho biết.

Với anh H., mặc dù dậy thì ở tuổi 33 nhưng những thay đổi đến muộn đang giúp cuộc sống của vợ chồng anh dần khác trước. Cặp vợ chồng trẻ đang mong ngóng có một đứa trẻ và tiếp tục cùng bác sĩ để điều trị đến ngày thành công.