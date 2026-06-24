Clip chồng Chị Đẹp đình đám hú hí với tiểu tam trong ô tô, còn ngả ngớn ngồi lên đùi nhau, nghe lời giải thích mà chối tai

Cuộc hôn nhân của Chị Đẹp Đạp Gió - Choo Ja Hyun và tài tử Vu Hiểu Quang đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt những năm qua. Ban đầu, cặp đôi Hoa - Hàn từng được công chúng ngưỡng mộ nhờ câu chuyện tình xuyên biên giới, nhưng theo thời gian, hình ảnh đẹp về cuộc hôn nhân của họ đã vụn vỡ trong mắt khán giả vì hàng loạt scandal ngoại tình.

Còn nhớ hồi năm 2015, mỹ nhân họ Choo công khai hẹn hò nam diễn viên Trung Quốc - Vu Hiểu Quang kém cô 2 tuổi. Họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 1/2017 nhưng sau đó 2 năm mới tổ chức đám cưới rình rang. Tới năm 2018, cặp đôi chào đón cậu con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc của 2 bên gia đình. Thế nhưng chỉ sau đó 3 năm, hôn nhân của Choo Ja Hyun đã rơi vào khủng hoảng, đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi chồng cô dính phốt ngoại tình ầm ĩ cả showbiz lúc bấy giờ.

Cụ thể vào sáng 15/7/2021, dư luận châu Á chấn động trước video Vu Hiểu Quang hú hí với 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp trên xe ô tô. Theo nguồn tin, vào tối 14/7/2021, nam diễn viên đã đến quán bar vui chơi cùng bạn bè. Sau cuộc vui, anh cùng 1 cô gái trong nhóm bạn rời đi trước. Đáng chú ý, ngay khi vừa vào trong xe, Vu Hiểu Quang đã kéo cô gái ngồi lên đùi mình, ôm ấp và cười đùa vui vẻ, ai nhìn vào cũng đều tưởng 2 người họ là 1 cặp đôi yêu nhau.

Đoạn clip thân mật với gái lạ khiến Vu Hiểu Quang vướng scandal “cắm sừng” bà xã Choo Ja Hyun. Anh bị dư luận chỉ trích dữ dội, trở thành “cái gai” trong mắt công chúng vào thời điểm đó. Đáng nói, đây không phải lần đầu Vu Hiểu Quang bị tố phản bội bà xã minh tinh. Trước đó hồi năm 2016, anh từng bị truyền thông chụp ảnh được tay trong tay với 1 cô gái trên phố, nhưng không phải Choo Ja Hyun.

Vu Hiểu Quang bị paparazzi bắt gọn cảnh anh hú hí với nhân tình trong xe ô tô sau khi đi bar. Ảnh: Sohu

Nam diễn viên họ Vu cho tiểu tam ngồi trên đùi mình. Ảnh: Sohu

Giữa tâm bão ồn ào, truyền thông Hàn Quốc đã truy ra được danh tính của tiểu tam trong clip đi bar, ngả ngớn ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang. Hóa ra cô gái đó không ai khác chính là nữ diễn viên Thẩm Dao, từng hợp tác với Vu Hiểu Quang hồi năm 2019.

Trước bằng chứng ngoại tình sống động, Vu Hiểu Quang mặt dày phủ nhận tới cùng. Nam diễn viên này nhấn mạnh, cô gái ngồi lên đùi anh là người thân quen với gia đình. Tài tử họ Vu còn khẳng định do mình đùa giỡn quá trớn trong lúc say nên mới dẫn tới sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, lời giải thích của Vu Hiểu Quang lại được cho là thiếu thuyết phục, lấp liếm cho qua chuyện. Về phía Choo Ja Hyun, cô hoàn toàn im lặng về scandal của chồng vào thời điểm vụ việc nổ ra, đồng thời tiếp tục duy trì hôn nhân với Vu Hiểu Quang, không đệ đơn ly hôn như những đồn đoán từ công chúng.

Tiểu tam ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang, chen chân vào hôn nhân của Choo Ja Hyun được cho là nữ diễn viên Thẩm Dao. Ảnh: Sohu

Vu Hiểu Quang ra sức phủ nhận thông tin ngoại tình sau lưng Choo Ja Hyun nhưng công chúng không mấy tin vào lời giải thích này. Ảnh: Sohu

Truyền thông xứ Trung cũng mổ xẻ những lý do khiến Choo Ja Hyun nhắm mắt cho qua, chấp nhận tha thứ cho người chồng phản bội. Theo đó, do sinh ra trong 1 gia đình thiếu thốn tình cảm (bố mẹ ly hôn, bị người thân ghẻ lạnh) nên Choo Ja Hyun luôn muốn cho con trai 1 cuộc sống trọn vẹn đủ cha đủ mẹ. Để con không rơi vào bi kịch như mình, cô mới bao dung không ly hôn Vu Hiểu Quang. Nữ diễn viên chấp nhận hàn gắn tình cảm với ông xã “lắm tài nhiều tật” bất chấp việc người hâm mộ phản đối, mong cô sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân nhiều đau khổ.

Đến năm 2023 trong lần làm khách mời trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny, Choo Ja Hyun mới lần đầu lên tiếng về video bằng chứng ngoại tình năm xưa của chồng tài tử. Trước ống kính, Chị Đẹp Đạp Gió khẳng định ông xã không hề phản bội mình: “Cô gái xuất hiện cùng Hiểu Quang khi đó là 1 người bạn thân của tôi. Video gây xôn xao thực ra được quay vào thời điểm cô ấy lên xe. Lúc bạn tôi di chuyển qua chỗ Hiểu Quang đã vô tình chạm lên đùi anh ấy trong vài giây. Rồi sau đó cô ấy về chỗ ngồi của mình”.

Thế nhưng, trong video được paparazzi xứ Trung tung ra, rõ ràng cô gái đó đã ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang 1 lúc lâu, còn rất thân mật với nam tài tử. Từ đây, Choo Ja Hyun bị tố cố tình nói dối ngay trên sóng truyền hình để bao che cho hành vi sai trái của chồng mình. Sau khi vấp phải làn sóng phản ứng vô cùng tiêu cực, nữ minh tinh họ Choo quyết định giữ im lặng, không còn đề cập tới ồn ào ngoại tình năm xưa trên bất kỳ chương trình nào nữa.

Tới nay, Choo Ja Hyun vẫn duy trì hôn nhân với Vu Hiểu Quang, đồng thời bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu từ công chúng. Song song với đó, 1 bộ phận khán giả tỏ ra lo ngại Vu Hiểu Quang có thể lại “ngựa quen đường cũ”, “cắm sừng” bà xã và gây ra tổn thương cho cô thêm lần nữa, bởi lẽ anh từng ngoại tình nhiều lần trong quá khứ.

Nữ diễn viên họ Choo ra sức bênh vực ông xã ngay trên sóng truyền hình, nhưng đã bị netizen mắng mỏ vì nói dối trắng trợn. Ảnh: Naver