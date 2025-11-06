Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam sinh bị 2 thiếu niên hành hung tại khu vực quảng trường thuộc xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên) làm "dậy sóng" trên mạng xã hội.

Nam sinh áo đen bị 2 bạn khác hành hung. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip dài gần 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội Facebook cho thấy hình ảnh 1 nam sinh bị 2 thiếu niên liên tục đấm, đá, dùng vật lạ đánh vào đầu và người.

Sự việc diễn ra trước mặt rất nhiều học sinh đang có mặt. Điều đáng nói, bên cạnh những học sinh đứng ra can ngăn thì có học sinh lại giơ tay như cổ vũ, hô "cố lên"... kèm theo những lời tục tĩu. Ngay sau đó, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 28-10, 2 thiếu niên trong clip được xác định là học sinh của Trường THPT Ngô Quyền (tỉnh Hưng Yên).

Sáng 6-11, đại diện lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền xác nhận có sự việc nói trên và cho biết nhà trường đang tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền, vụ xô xát xảy ra giữa học sinh của trường và 1 học sinh trường khác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu các em liên quan viết bản tường trình, kiểm điểm và đọc trước mặt phụ huynh. Đồng thời, phía gia đình học sinh vi phạm đã trực tiếp xin lỗi và thống nhất bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân.

Cùng với đó, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật và tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh vi phạm để đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với 2 học sinh gây ra vụ việc.