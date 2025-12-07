Dây sạc điện thoại nằm trong bàng quang của nam sinh sau khi học theo clip trên mạng

Theo thông tin từ Bệnh viện An Bình (TP.HCM) chia sẻ, mới đây, bệnh viện tiếp nhận và can thiệp thành công một trường hợp dị vật trong bàng quang ở bệnh nhân nam sinh 16 tuổi, sống cùng bố trong hoàn cảnh gia đình ly hôn.

Theo khai báo, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân đã xem một video trên mạng hướng dẫn hành vi nguy hiểm nhằm "tạo cảm giác lạ" và làm theo bằng cách đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo. Sau khi đẩy vào sâu, bệnh nhân không thể tự lấy ra; dị vật sau đó di chuyển vào bàng quang. Do lo sợ bị trách mắng, bệnh nhân giấu kín cho đến khi xuất hiện tình trạng tiểu gắt buốt tăng dần, buộc phải thông báo với người nhà và được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện An Bình.

Tại khoa Ngoại Niệu, bệnh nhân được ThS.BS Tang Chí Quyền thăm khám, hội chẩn và xác định dị vật nằm trong bàng quang. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật khẩn cấp.

Các bác sĩ tiến hành lấy dây sạc điện thoại ra khỏi bàng quang của nam sinh. (Ảnh: Bệnh viện An Bình)

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút. Ê-kíp gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời của đội ngũ phẫu thuật, dị vật được lấy ra an toàn, hoàn toàn. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ điều trị cũng đã tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng khi trẻ bắt chước các nội dung trên mạng không được kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến vùng kín và sức khỏe sinh sản – tiết niệu.

Qua vụ việc trên, Bệnh viện An Bình khuyến cáo: Phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể, nhận diện hành vi nguy hiểm và sử dụng internet một cách an toàn. Những hành vi thử nghiệm mang tính tò mò có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường sinh dục – tiết niệu, thậm chí đe dọa tính mạng.