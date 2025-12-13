Đây mà là diva Mỹ Linh sao?

Mới đây, diva Mỹ Linh thu hút sự quan tâm của khán giả khi lộ diện với diện mạo có nhiều thay đổi so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Trong lần này, diva Mỹ Linh diện váy dạ hội tông tối dáng cúp ngực, mang lại tổng thể trang nhã, sang trọng nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Điểm dễ nhận thấy nhất là kiểu tóc ngắn cắt gọn, mái bằng, giúp gương mặt trông sáng và trẻ trung hơn. Layout trang điểm thiên về sự tự nhiên, nhấn ở môi và đường nét gương mặt, không quá đậm khiến nhiều người không thể nhận ra.

Diện mạo mới của diva Mỹ Linh vì vậy nhận được sự chú ý từ công chúng, không nằm ở sự thay đổi đột ngột mà ở cách cô lựa chọn phong cách phù hợp với độ tuổi và vị trí của mình trong showbiz Việt.

Nữ diva chia sẻ về sự thay đổi gây ngỡ ngàng: "Lâu không đăng gì nên phải kiếm bức ảnh khiến 'ồn ào' xíu chứ. Đẹp thì bình thường mà phại lạ lạ kìa".

Khó ai ngờ được pha "biến hình" này của diva Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh còn "flex" bức ảnh xịn đét được chồng chụp cho cách đây không lâu

Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Linh vẫn được xem là một trong những giọng ca có vị trí đặc biệt của nhạc Việt. Bước ra từ thời kỳ vàng son của làn sóng nhạc nhẹ thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với chất giọng nội lực, kỹ thuật tốt và khả năng xử lý ca khúc tinh tế. Không chạy theo trào lưu hay thị hiếu ngắn hạn, Mỹ Linh xây dựng hình ảnh nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, lựa chọn ca khúc kỹ lưỡng và luôn đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu. Diva Mỹ Linh tạo dấu ấn đặc biệt khi xuất hiện trong 2 mùa Chị Đẹp Đạp Gió.

Về đời sống cá nhân, Mỹ Linh duy trì cuộc sống gia đình kín đáo, ổn định bên chồng là nhạc sĩ Anh Quân và các con. Thay vì chia sẻ quá nhiều về đời tư, cô chọn cách xuất hiện vừa đủ, ưu tiên thời gian cho gia đình, sức khỏe và những sinh hoạt thường nhật. Hình ảnh của Mỹ Linh ở hiện tại gắn với sự điềm tĩnh, chín chắn, không phô trương nhưng cũng không xa cách. Chính sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng giúp nữ ca sĩ giữ được tinh thần thoải mái, phong thái vững vàng và sự nhất quán trong hành trình làm nghề suốt nhiều năm qua.

Nhan sắc trẻ trung của diva Mỹ Linh ở tuổi 50 khiến nhiều người phải trầm trồ