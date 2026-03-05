Đây mà là con gái của “badboy” khét tiếng Trần Quán Hy và siêu mẫu Victoria's Secret sao!

Sau khi vướng bê bối nghiêm trọng lộ 1.300 bức ảnh nóng, Trần Quán Hy tuyên bố giải nghệ, rời showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2016, anh kết hôn với siêu mẫu Victoria's Secret Tần Thư Bồi ngay sau khi cô ly hôn chồng doanh nhân. 1 năm sau khi về chung nhà, cặp đôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng Alaia chào đời.

Vào ngày 3.3, những hình ảnh mới nhất của con gái Trần Quán Hy và Tần Thư Bồi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng Trung Quốc, leo lên thẳng top 2 hot search trên MXH Weibo. Mới 9 tuổi, Alaia được nhận xét đã trổ mã, cao lớn.

Con gái Trần Quán Hy có khuôn mặt thanh tú, đôi chân dài cực kỳ nổi bật, khí chất lạnh lùng giống hệt cha tài tử và mẹ siêu mẫu. Tờ 163 cho biết Alaia tuy có vẻ ngoài trông lạnh lùng và hướng nội, nhưng thực tế ai từng tiếp xúc đều khen con gái Trần Quán Hy là cô bé ngọt ngào, dễ thương và rất hay nũng nịu, ngượng ngùng xấu hổ mỗi khi nghe cha kể về mình với người khác.

Con gái Trần Quán Hy gây ấn tượng mạnh với gương mặt thanh tú, thừa hưởng nhiều nét đẹp của người bố tài tử. Ảnh: Sina.

Mới 9 tuổi, Alaia đã có vóc dáng cao ráo, đôi chân dài vô cùng nổi bật. Ảnh: Sina.

Ái nữ nhà Trần Quán Hy - Tần Thư Bồi có khí chất lạnh lùng giống hệt cha tài tử và mẹ siêu mẫu. Ảnh: Sina.

Theo tờ 163, Alaia là ái nữ ngậm thìa vàng của Cbiz. Từ nhỏ con gái Trần Quán Hy đã di chuyển bằng máy bay riêng, học cưỡi ngựa, du lịch xa hoa và được cha mẹ chiều chuộng bằng loạt đồ hiệu giá trị khủng.

Trần Quán Hy từng mạnh tay chi 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) để tậu chiếc rương phiên bản giới hạn Louis Vuitton x Supreme Trunk chỉ để làm giỏ đựng đồ chơi cho con. Ngay cả 1 quả bóng đồ chơi đơn giản, Trần Quán Hy cũng phải chọn phiên bản của Louis Vuitton, có giá khoảng 4.000 USD (hơn 100 triệu đồng) để mua cho con gái.

Chưa dừng lại ở đó, Alaia còn sở hữu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak trị giá khoảng 150.000 SGD (tương đương 2,6 tỷ đồng). Điều này khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước cuộc sống chuẩn rich kid của ái nữ nhà Trần Quán Hy - Tần Thư Bồi.

Con gái Trần Quán Hy - Tần Thư Bồi sống trong nhung lụa ngay từ khi chào đời. Ảnh: Xiaohongshu.

Từ bé, Alaia đã ngồi máy bay riêng, học cưỡi ngựa và dát đồ hiệu từ đầu đến chân. Ảnh: Sina.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam trong mộng của hội chị em mê phim Hong Kong (Trung Quốc). Gương mặt điển trai, phong thái hào hoa, phóng khoáng đậm chất "trai hư" giúp nam diễn viên nổi bật hẳn trong lứa nam thần Cbiz thế hệ đầu bên cạnh những cái tên như Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong...

Chưa hết, nam diễn viên còn có xuất thân đầy thú vị vì không khác gì nhân vật trai hư trong các bộ phim tình cảm. Được biết anh là con trai của 1 gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của cha mẹ. Bố của Trần Quán Hy là Trần Trạch Dân. Ông là chủ tịch Tập đoàn Thượng Thị với khối tài sản khổng lồ và cũng có vị thế như là nhân vật khét tiếng trong làng giải trí Hong Kong.

Với bệ đỡ gia thế, ngoại hình nổi trội và tài năng ở cả mảng phim và âm nhạc, Trần Quán Hy nhanh chóng nổi lên như hiện tượng. Không ít lần xuất hiện trên màn ảnh với các bóng hồng đẹp nhất Cbiz, Trần Quán Hy càng thêm hot. Ở thời kỳ đỉnh cao, nam tài tử còn từng trở thành 1 trong top 10 biểu tượng thời trang, đánh bại rất nhiều nghệ sĩ để giành được danh hiệu Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong. Trần Quán Hy được coi như báu vật nhan sắc Hong Kong vào thời kỳ đó.

Trần Quán Hy từng là "báu vật nhan sắc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ phóng khoáng, "bad boy" của anh tạo nên xu thế vào thời điểm đó. Ảnh: Sina.

Năm 2008, nam diễn viên từng tạo nên vụ bê bối chấn động châu Á, đó là lộ 1.300 bức ảnh nhạy cảm cùng loạt clip nóng với hàng loạt ngọc nữ Cbiz hàng đầu như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Dương Vĩnh Tình, Trần Văn Tuệ, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư... Chưa dừng lại ở đó, đĩa CD chứa ảnh và clip nhạy cảm của Trần Quán Hy với những mỹ nhân này còn bị rao bán công khai trên đường phố với mức giá 20 USD/chiếc (khoảng hơn 400 nghìn đồng).

Sau khi vụ scandal trở nên nghiêm trọng đến mức liên luỵ quá nhiều nghệ sĩ, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi các nạn nhân và người hâm mộ. Đứng trước cảnh làn sóng tẩy chay dữ dội, sự nghiệp bị huỷ hoại chỉ sau 1 đêm, và bị khán giả quay lưng, Trần Quán Hy rút khỏi showbiz vô thời hạn.

Sự nghiệp của Trần Quán Hy chấm hết sau bê bối đời tư chấn động. Ảnh: Getty Images.

Sinh năm 1990, Tần Thư Bồi bước chân vào làng mẫu từ năm 2008 và nhanh chóng “ghi điểm” nhờ chiều cao 1,77 m cùng body chuẩn high-fashion. Chỉ sau vài năm, cô đã trở thành gương mặt nổi bật của thời trang Trung Quốc.

Năm 2011, Thư Bồi đầu quân cho tập đoàn giải trí hàng đầu Hoa Nghị Huynh Đệ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Cũng trong giai đoạn này, cô liên tục góp mặt trong danh sách những người mẫu sáng giá nhất xứ tỷ dân và được xem là một trong số hiếm hoi chân dài Hoa ngữ chạm tới đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, việc sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret từng giúp Tần Thư Bồi khẳng định vị thế, đưa tên tuổi cô vượt ra khỏi phạm vi châu Á và tiến gần hơn tới bản đồ thời trang toàn cầu.

Trước khi yêu và kết hôn tài tử Trần Quán Hy, Tần Thư Bồi có cuộc hôn nhân kín tiếng với doanh nhân giàu có Triệu Lỗi. Việc cô quyết định ly hôn người chồng đại gia để cưới Trần Quán Hy từng bị gia đình phản đối dữ dội.

Tần Thư Bồi ly hôn doanh nhân Triệu Lỗi để đến bên Trần Quán Hy. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo, Sohu