Ngày 10/12, Forbes đã công bố bảng xếp hạng thường niên lần thứ 22 về 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới, tôn vinh các nữ lãnh đạo, nhà đổi mới và người tạo sự thay đổi năng động nhất đang định hình bối cảnh toàn cầu vào năm 2025. Những người có tên trong danh sách năm nay đại diện cho một chương mới trong lãnh đạo toàn cầu, được xác định bởi sự đổi mới vượt giới hạn, tác động địa chính trị, ảnh hưởng thay đổi văn hóa và hiệu suất tài chính phá kỷ lục.

Tổng cộng, danh sách có sự tham gia của phụ nữ đến từ 25 quốc gia, bao gồm cả những bổ sung mới là Namibia và Lithuania, trong đó Bắc Mỹ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 50 nhà lãnh đạo.

Bảng danh sách luôn được chờ đợi mỗi cuối năm

Những người phụ nữ được Forbes công nhận trong năm nay chính là thế giới thực trong thời gian thực: họ xây dựng các doanh nghiệp tỷ đô la Mỹ, chỉ huy thị trường toàn cầu, thúc đẩy các đột phá khoa học và công nghệ, định hình chính sách công, và xác định các khoảnh khắc văn hóa làm lay chuyển thế giới.

Bảng xếp hạng năm 2025 đánh giá các nhà lãnh đạo dựa trên 4 trụ cột quyền lực - tiền bạc, truyền thông, tác động và phạm vi ảnh hưởng - và 6 lĩnh vực: kinh doanh, công nghệ, tài chính, truyền thông & giải trí, chính trị & chính sách, và từ thiện. Những người có tên trong danh sách này cùng nhau giám sát hơn 4,9 nghìn tỷ đô la Mỹ doanh thu, sử dụng hơn 9,3 triệu nhân viên và gây ảnh hưởng đến các quốc gia đại diện cho hơn một nửa GDP toàn cầu.

"Khi các cấu trúc quyền lực toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, những người có tên trong danh sách năm nay đang điều hành các nền tảng, chính sách và nguồn vốn đang định nghĩa lại các ngành công nghiệp và nền kinh tế quan trọng nhất thế giới," Moira Forbes, Phó Chủ tịch Điều hành của Forbes, cho biết. "Từ công nghệ và tài chính đến chính sách và văn hóa, những người phụ nữ này không chỉ dẫn đầu qua những sự gián đoạn, mà còn quyết định nơi quyền lực được xây dựng và triển khai tiếp theo."

Vị trí số 1 trong danh sách năm nay thuộc về bà Ursula von der Leyen, hiện là Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU).

Bà von der Leyen, một chính trị gia người Đức, được vinh danh nhờ sức ảnh hưởng sâu rộng trong việc điều hành khối kinh tế lớn nhất thế giới, đại diện cho 27 quốc gia thành viên và hơn 450 triệu dân. Quyền lực của bà được thể hiện qua khả năng chỉ đạo chính sách đối ngoại của EU, dẫn dắt các chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và đặc biệt là vai trò trung tâm trong việc định hình phản ứng của châu Âu trước các thách thức địa chính trị toàn cầu. Bà là biểu tượng cho quyền lực chính trị của phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Người đứng số 2 là bà Christine Lagarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản - bà Sanae Takaichi cũng góp mặt ở vị trí thứ 3.

Các xu hướng năm 2025

Danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới của Forbes bao gồm các động lực định hình bối cảnh toàn cầu ngày nay:

AI trở thành đòn bẩy quyền lực tối thượng: Với việc AI trở thành một trong những động lực định hình quyền lực toàn cầu vào năm 2025, ảnh hưởng của nó hiển hiện khắp bảng xếp hạng năm nay với các nhà lãnh đạo như Julie Sweet (#6) đưa AI vào cốt lõi hoạt động của các doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Ruth Porat (#12) chỉ đạo hàng tỷ đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng AI, và các nhà tiên phong như Lisa Su (#10) của AMD và Daniela Amodei (#73) của Anthropic đang định nghĩa biên giới kỹ thuật của nó.

Các CEO và nhà sáng lập: Gần một nửa danh sách (44%) giữ chức danh CEO – tỷ lệ cao nhất trong năm năm qua – và 10 người là nhà sáng lập, phản ánh sự gia tăng bền vững của phụ nữ xây dựng, mở rộng quy mô và điều hành các tổ chức lớn.

Nguyên thủ quốc gia: Mở ra một kỷ nguyên mới của quyền lực chính trị của phụ nữ. Năm nay, 16 nhà lãnh đạo thế giới xuất hiện trong danh sách, bao gồm 8 nguyên thủ quốc gia đương nhiệm.

Các giám đốc điều hành tài chính: Đang nắm giữ quyền lực chưa từng có đối với nguồn vốn toàn cầu. Các gương mặt kỳ cựu như Jane Fraser (#8) của Citi và Abigail Johnson (#9) tại Fidelity được tham gia bởi một làn sóng lãnh đạo mới bao gồm Kedia Gunjan (#23) tại U.S. Bank và Tan Su Shan (#29) tại DBS, đánh dấu một sự thay đổi trong những người ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới.

Những nhà đổi mới văn hóa: Thúc đẩy tác động toàn cầu và định hình các xu hướng trên các ngành công nghiệp. Các nhà lãnh đạo giải trí có tổng phạm vi tiếp cận xã hội hơn một tỷ người theo dõi, phản ánh quy mô ảnh hưởng hiện đại.

Taylor Swift vẫn xuất hiện trong danh sách năm nay ở vị trí 21

"Quyền lực ngày nay không bị giới hạn trong bất kỳ lĩnh vực hay chức danh nào, và danh sách năm nay đã chứng minh điều đó một cách không thể chối cãi," Maggie McGrath, biên tập viên của ForbesWomen, cho biết. "Các nhà tiên phong công nghệ như Lisa Su và Daniela Amodei đang xây dựng tương lai; các nhà lãnh đạo chính trị từ Nhật Bản đến Mexico đang định hình lại trật tự toàn cầu; và các nhà đổi mới văn hóa như những người phụ nữ đứng sau ' KPop Demon Hunters ' đã thổi luồng sinh khí vào tinh thần văn hóa và huy động một khán giả toàn cầu. Những nhà lãnh đạo này nhắc nhở chúng ta rằng ảnh hưởng trong năm 2025 di chuyển qua các biên giới, ngành công nghiệp và nền tảng – và phụ nữ đang thúc đẩy động lực đó ở khắp mọi nơi."

Những gương mặt mới đáng chú ý

Những người mới đáng chú ý trong danh sách năm nay bao gồm: Sanae Takaichi, Thủ tướng, Nhật Bản; Kim Kardashian, đồng sáng lập, SKIMS; Julie Gao, CFO, ByteDance,...

Kim Kardashian xuất hiện ở vị trí thứ 71

Danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới năm 2025 tiếp nối các sáng kiến mở rộng của Forbes nhằm tôn vinh những người phụ nữ đang thay đổi các ngành công nghiệp và đạt được thành công.

44 người có tên trong danh sách là CEO, tăng so với 42 người năm ngoái. Danh sách năm 2025 bao gồm 13 tỷ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 180,5 tỷ đô la Mỹ (tăng từ 163,7 tỷ đô la Mỹ năm 2024).

Nguồn: Forbes.