Video: Bàn tay của Avisha Tewani trong một chiến dịch quảng cáo.

“Vũ khí” giúp Avisha Tewani (35 tuổi, sống tại New York, Mỹ) trở thành cái tên đắt giá của các thương hiệu toàn cầu không phải là gương mặt hay vóc dáng, mà chính là đôi bàn tay được ví như “tác phẩm nghệ thuật sống”.

Avisha hiện được xem là một trong những người mẫu bàn tay chuyên nghiệp nổi tiếng nhất nước Mỹ, thu nhập có thể lên tới 3.000 USD (gần 80 triệu đồng) mỗi ngày. Để giữ "cần câu cơm" luôn hoàn hảo, cô gái tự nhận mình có bàn tay đẹp nhất thế giới đã phải đánh đổi không ít.

Avisha Tewani từng làm việc với các thương hiệu lớn như Starbucks, Coca-Cola, Absolut Vodka và Kylie Cosmetics.

Từ stylist đến người mẫu tay triệu đô

Trước khi bén duyên với nghề người mẫu tay, Avisha từng là stylist tự do. Một lần, khi giúp người thân chụp ảnh cưới và khoe nhẫn đính hôn, cô nhận ra đôi tay mình trông vô cùng “ăn ảnh”. Avisha quyết định gửi những bức hình đó đến một công ty đại diện người mẫu tại New York và chỉ sau vài tuần, cô được ký hợp đồng làm người mẫu chuyên nghiệp.

“Tôi chỉ đơn giản tìm kiếm trên Google cụm từ ‘người mẫu tay tại New York’, rồi liên hệ với công ty đầu tiên thấy được. Họ mời tôi làm việc chỉ sau một tuần”, cô kể.

Kể từ năm 2020, sự nghiệp của Avisha phát triển nhanh chóng. Đôi bàn tay của cô đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Dior, Chanel, Starbucks, Coca-Cola, Absolut Vodka và Kylie Cosmetics.

Nhiều người nghĩ nghề người mẫu tay chỉ cần đẹp sẵn là đủ, nhưng Avisha cho biết thực tế hoàn toàn khác. Cô phải từ bỏ nhiều sở thích, thậm chí thay đổi hoàn toàn lối sống để bảo vệ đôi tay. “Tôi từng rất thích đạp xe và tập boxing, nhưng giờ thì không. Chỉ một cú ngã nhỏ cũng có thể khiến tôi gãy xương khuỷu tay hay cổ tay, điều đó đồng nghĩa với chuyện mất việc hàng tháng trời. Tôi không thể mạo hiểm, cô chia sẻ.

Cận cảnh bàn tay đẹp không tỳ vết của Avisha.

Màu da của Avisha được ưa chuộng vì không quá sáng, cũng không quá tối.

Cô cũng ngừng sử dụng thẻ xe đạp thành phố sau khi bị tai nạn. Khi tập gym, cô luôn đeo găng tay để tránh chai sạn da tay; thậm chí rửa chén bát trong bếp cũng phải đeo găng tay. “Trước đây tôi chẳng bao giờ đeo găng tay khi rửa bát, nhưng bây giờ thì có. Tôi không quá cực đoan đến mức luôn mang găng tay ra đường, nhưng tôi luôn cẩn thận hơn rất nhiều", Avisha nói thêm.

Trên phim trường, công việc của Avisha kéo dài từ 2 đến 12 tiếng mỗi ngày. Cô làm việc cùng ê-kíp có thể chỉ 5 người hoặc lên đến 35 người. Nghe tưởng chừng chỉ là đưa tay lên, cầm món đồ, nhưng để tạo ra khung hình hoàn hảo, mọi chi tiết đều phải tính toán tỉ mỉ.

“Đôi khi khách hàng không biết chính xác họ muốn điều gì. Họ trông cậy vào tôi để thể hiện sản phẩm sao cho hấp dẫn, tạo cảm giác thương hiệu và khiến bàn tay trông thật tự nhiên, tinh tế", cô kể.

Một buổi chụp quảng cáo son môi có thể chỉ có một đến hai cây son mẫu, vì vậy Avisha phải làm đúng ngay lần đầu. Chỉ một vết trầy nhỏ trên móng hay sai góc ánh sáng cũng có thể khiến cả buổi quay bị hủy.

Trước mỗi buổi chụp, cô dành cả ngày chỉ để chăm sóc móng theo yêu cầu thương hiệu. “Mọi cử động của tôi đều phải cẩn trọng. Tôi hạn chế nấu ăn, không mở nắp chai cứng, không chạm vào vật sắc nhọn. Một vết xước nhỏ có thể khiến tôi mất hợp đồng lớn", cô chia sẻ.

Avisha Tewani khiến nhiều người kinh ngạc khi có thể kiếm tới 80 triệu đồng mỗi ngày chỉ nhờ đôi bàn tay hoàn hảo.

Avisha khẳng định công việc của cô không chỉ đơn thuần là cầm đồ.

Thu nhập khủng, áp lực cũng khủng

Với các dự án nhỏ, Avisha có thể nhận mức thù lao từ 300 - 400 USD/ngày (khoảng 7 -10 triệu đồng/ngày. Nhưng nếu là chiến dịch thương mại quốc tế, thu nhập của cô tăng vọt lên 2.500 USD - 3.000 USD/ngày (65 -79 triệu đồng/ngày), chưa kể khoản phí sử dụng hình ảnh, một hình thức bản quyền cho phép thương hiệu dùng hình ảnh bàn tay của cô trong thời gian dài.

“Các thương hiệu lớn như Chanel hay Dior thường có hợp đồng mang tính toàn cầu, nên ngoài lương ngày, tôi còn được tính thêm phí bản quyền. Có khi tổng hóa đơn lên tới 3.000 USD" , cô tiết lộ.

Dù vậy, Avisha khẳng định đây không phải là công việc “hào nhoáng” như nhiều người nghĩ. Mỗi cảnh quay đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và kiên nhẫn cao. “Chúng tôi có thể quay cả ngày chỉ để lấy đúng một khoảnh khắc khi bàn tay chạm vào sản phẩm với độ sáng hoàn hảo ,” cô nói.

Một yếu tố giúp Avisha có nhiều cơ hội trong ngành chính là làn da không quá trắng cũng không quá tối, phù hợp với xu hướng tìm kiếm vẻ đẹp trung tính mà các thương hiệu quốc tế đang ưa chuộng.

“Trước đây, ngành người mẫu chuộng những tông da sáng. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng được tôn vinh nhiều hơn. Việc có làn da trung bình là một lợi thế lớn, và tôi biết ơn vì điều đó", Avisha chia sẻ.

Cô luôn phải giữ gìn đôi tay cẩn thận để kiếm tiền.

Avisha đeo găng tay mọi lúc để giúp ngăn ngừa chai sạn hoặc tổn thương ở tay và móng tay.

Nhờ phong thái chuyên nghiệp và đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ, lịch làm việc của Avisha luôn kín đến tận sáng sớm hôm sau. Cô cho rằng điều quan trọng nhất trong nghề này là tính kỷ luật và tình yêu với công việc.

“Tôi không nghĩ chỉ một đôi tay có thể nuôi sống tôi. Tôi thấy may mắn vì được làm điều mình yêu thích, và mỗi ngày tôi đều chăm sóc đôi tay như chăm một tác phẩm nghệ thuật", Avisha nói.

Avisha học được rằng trong nghề này, kiên nhẫn là điều bắt buộc. Mọi chuyển động phải chậm, tinh tế và có kiểm soát. Bàn tay không chỉ là công cụ mà nó là linh hồn của sản phẩm. Và có lẽ, chính sự tỉ mỉ và niềm đam mê ấy đã giúp cô gái có “đôi bàn tay đẹp nhất thế giới” chạm tới thành công, theo cách mà ít ai ngờ tới.