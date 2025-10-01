Đây là lý do Á hậu gen Z vướng tin tình ái với bác sĩ thẩm mỹ nhất quyết phải thi vào Y khoa?

Một trong những người đẹp có đời tư bí ẩn nhất trong showbiz Việt phải kể tới Lona Kiều Loan. Dù 5 lần 7 lượt đăng tải hình ảnh úp mở đã là hoa có chủ nhưng người đẹp gen Z vẫn giấu kín chuyện tình cảm.

Ngày 12/9, Á hậu Lona Kiều Loan thông báo đỗ đại học ở tuổi 25, trúng tuyển ngành Y khoa ở cả hai trường đại học là Văn Lang và Quốc tế Hồng Bàng với điểm số 25,07/30. Trên trang cá nhân, cô mới đăng tải đoạn clip chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học này vì muốn giúp cho nhiều người và phát triển bản thân.

"Có quá nhiều lý do để mình yêu thích, quyết định đi theo bộ môn và lĩnh vực này. Mình lúc nào cũng trong trạng thái update bản thân nên bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ chủ động đi tìm cơ hội khác. Mình còn trẻ, còn đam mê và luôn mong muốn để ưu tú hơn, giúp ích cho nhiều người hơn thì cứ học thôi, miễn hết mình và nghiêm túc là được", cô viết.

Á hậu Kiều Loan đang theo học ngành Y khoa ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Người đẹp cho biết cô quyết định theo bộ môn này vì muốn phát triển bản thân, giúp đỡ cho nhiều người hơn

Trước đây, Kiều Loan từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Dù người trong cuộc chưa từng xác nhận, nhưng tin đồn này vẫn râm ran trong suốt thời gian dài. Việc Kiều Loan bất ngờ gắn bó với Y khoa đặc biệt là mảng giải phẫu, thẩm mỹ càng làm dấy lên nghi ngờ.

Khoảng năm 2021, mạng xã hội rộ lên nghi vấn Á hậu Lona Kiều Loan đang có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng nói về việc hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".