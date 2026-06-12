Đây là gương mặt ai thấy cũng "cạn phước": Diễn xuất thần sầu làm dân tình hóa điên theo từng câu thoại

Teach You A Lesson có lẽ là cú hit lớn nhất của màn ảnh Hàn Quốc từ đầu năm 2026 đến giờ. Phim gây bão nhờ nội dung xuất sắc, cùng với đó là diễn xuất đỉnh không kém tới từ dàn cast. Đáng chú ý, không chỉ 4 diễn viên chính diễn tốt mà màn thể hiện của các nhân vật phụ cũng vô cùng chất lượng.

Park Ji Yun mang đến diễn xuất ấn tượng trong Teach You A Lesson.

Cô khiến khán giả sôi máu khi đóng nhân vật phản diện. Thế nhưng tất nhiên, đây là bằng chứng cho thấy nữ diễn viên đã có một vai diễn thành công.

Hiện tại, netizen đang dành nhiều lời khen ngợi cho Park Ji Yun, nữ diễn viên đảm nhận vai phản diện ở tập 5. Cô hóa thân thành nhân vật Lee Ji Yeong, mẹ của học sinh Woo Jin, một phụ huynh ích kỷ đến cùng cực đã gây áp lực lớn cho giáo viên dạy con mình, khiến cô chịu tổn thương nghiêm trọng đến mức muốn tự sát.

Park Ji Yun đã mang đến một Lee Ji Yeong vô cùng đáng ghét. Từng biểu cảm gương mặt, từng câu thoại, tất cả đều khiến khán giả vừa xem vừa mắng nhân vật hết lời. Tất nhiên, đây cũng là bằng chứng cho thấy Park Ji Yun đã rất thành công với vai diễn, góp phần tạo nên tiếng vang cho Teach You A Lesson. Người xem ghét nhân vật bao nhiêu thì lại dành nhiều những lời có cánh cho diễn xuất của nữ diễn viên bấy nhiêu. Đáng chú ý, nhiều người nói đùa rằng cô diễn quá đỉnh khiến họ cứ xem phim là lại "mỏ hỗn", tích bao nhiêu phước đức xem 1 tập phim xong cạn hết.

Bình luận của netizen về màn thể hiện của Park Ji Yun trong Teach You A Lesson:

- Đạt thật, xem xong tập đấy mà tui sôi máu với bả luôn á.

- Lực lượng diễn viên bên Hàn quá tốt, lớp phụ lớp chính đều kiếm được diễn viên tròn vai, ngưỡng mộ thật.

- Hồi trước xem mấy vai chị này từng đóng thấy toàn vai khổ không, qua đây tưởng chị cũng khổ nữa ai đâu mà ngờ, haha.

- Âm phước luôn, không ngờ là tích phước ngần ấy năm nhưng tiêu hết trong 1 tập phim là có thật.

- Coi xong cũng tức thật nhưng mà phải nói cô ấy diễn rất hay.

- Hóa điên theo từng câu thoại là có thật, haha. Cái lúc thoại nhìn cái mồm bả nói với cái mắt trừng lên sôi máu dễ sợ. Đấy, vai phản diện nó phải thế. Mà bên Hàn nhiều diễn viên đỉnh thật, vai chính toàn sao nổi đóng hay đã đành nhưng vai phụ cũng tìm được nhiều người diễn hay đến thế. Cái ông anh 33 tuổi đóng vai 14 ở tập 6 cũng vậy, xem điên hết cả người.

Park Ji Yun từng đóng những vai phụ ở nhiều tác phẩm đình đám.

Nói thêm về Park Ji Yun, cô không phải ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc nhưng lại là gương mặt giàu kinh nghiệm khi đã bén duyên với điện ảnh từ tận năm 2005, với một vai nhỏ trong Another Public Enemy.

Trong sự nghiệp của mình, Park Ji Yun chủ yếu đóng các vai phụ nhưng cũng từng góp mặt trong nhiều dự án lớn. Một số bộ phim nổi tiếng mà chúng ta có thể kể đến là Tín Hiệu Chết Chóc, Người Thầy Y Đức, Những Bác Sĩ Tài Hoa, Bản Án Từ Địa Ngục, Tòa Án Vị Thành Niên, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Thẩm Phán Từ Địa Ngục...