Phát sốt với quý tử nhà diễn viên Vincenzo: 20 tuổi cao 1m97, đẹp trai như Jin (BTS)!

My Child's Romance 2 đang là chương trình hẹn hò cực hot nhờ quy tụ con cái của các ngôi sao Hàn Quốc. Trong tập mới nhất, 1 thí sinh vừa bước vào ngôi nhà chung đã ngay lập tức làm thay đổi bầu không khí. Tất cả các thí sinh và phụ huynh đều tỏ ra kinh ngạc trước vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài nổi bật của chàng trai này.

Các thành viên ban giám khảo thậm chí còn tự hỏi liệu chàng trai này có phải là người mẫu không. Ngay khi khuôn mặt anh được hé lộ, những phản ứng nhanh chóng xuất hiện. Trong đó có một phụ huynh nổi tiếng - nam diễn viên Choi Jae Won nhận xét rằng chàng trai trông giống Jin (BTS). Sự so sánh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem, bởi những đường nét thanh tú, tỷ lệ cân đối và vẻ ngoài dịu dàng của anh khiến nhiều người liên tưởng đến "trai đẹp toàn cầu" của BTS.

Màn xuất hiện của chàng trai này vô cùng ấn tượng. Ảnh: Koreaboo

Anh có vẻ ngoài điển trai ấm áp...

... được so với Jin (BTS). Ảnh: Koreaboo

Sự xuất hiện của chàng trai cũng gây ra sự căng thẳng đáng chú ý giữa các thí sinh. Một số thí sinh nữ nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, trong khi những người khác công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiều cao, phong cách và sự hiện diện tổng thể của bản sao Jin (BTS).

Một thí sinh chia sẻ rằng chàng trai này "rõ ràng quá đẹp trai " khiến cô ấy lập tức bị sốc, trong khi một người khác nhận xét rằng anh có vẻ là người sẽ rất nổi tiếng trong nhà chung. Các thí sinh nam thì thừa nhận họ cảm thấy e ngại trước chiều cao và sự hiện diện của chàng trai đặc biệt này, và nói đùa rằng đứng cạnh anh ấy khiến họ trông nhỏ bé hơn.

Các thí sinh nữ lập tức bị thu hút. Ảnh: Koreaboo

Sự tò mò càng tăng lên khi người mới đến mang theo một bó hoa, sau đó được tiết lộ là món quà tạo ấn tượng đầu tiên dành cho thí sinh anh cảm thấy ấn tượng nhất. Cuối cùng, chàng trai đặc biệt này được tiết lộ là Yoo Hee Dong, con trai thứ hai của nam diễn viên kỳ cựu Yoo Tae Woong - ngôi sao của Vagabond, Vincenzo, Athena, Thần Y Hur Jun...

Được biết, Yoo Hee Dong sinh năm 2006, năm nay chỉ mới tròn 20 tuổi. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1m97 và hiện đang là vận động viên ném bóng cho đội bóng chày của Đại học Hàn Quốc. Với chiều cao, ngoại hình và xuất thân từ gia đình có tiếng tăm, khán giả đang dự đoán anh có thể trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của chương trình My Child's Romance 2.

Ảnh: Sports Chosun

Yoo Tae Woong bên các con hồi nhỏ. Ảnh: Sports Chosun