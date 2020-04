Dạy - Học trực tuyến với các thiết bị công nghệ HP

1. Bộ sản phẩm dành cho gia đình, phụ huynh và trẻ nhỏ:



Ngày nay, việc sắm máy tính xách tay cho con đã trở thành một nhu cầu chính đáng để con có thể học trực tuyến mà không gây gián đoạn đến công việc của ba mẹ. Cùng với xu hướng trên, máy in cũng là một trợ thủ đắc lực để ba mẹ cùng học và chơi với con. Mặc khác, yếu tố kinh tế vẫn là hàng đầu, thể hiện qua kết cấu bền bỉ, thông minh cũng như hộp mực dùng lâu dài, dễ dàng mua mực mới khi cần. Dòng máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage và HP Ink Tank là những lựa chọn đáng quan tâm hiện nay.

Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage

HP DeskJet Ink Advantage không chỉ đáp ứng nhu cầu in màu cơ bản với chi phí phải chăng mà còn giảm thiểu công sức thiết lập ban đầu bằng tính năng kết nối không dây đầy tiện lợi. Phụ huynh dễ dàng in tài liệu học cho bé mà không cần mở máy tính, giúp bé dễ nhớ, dễ hiểu bài.

HP DeskJet Ink Advantage - chiếc máy in siêu nhỏ gọn đầy màu sắc dành cho gia đình. Tìm hiểu thêm tại hp.com.vn/inkadvantage

Ba mẹ còn có thể truy cập ngay trang web www.hp.com/vn/printandplay để tải nhiều mẫu in đa dạng từ tô màu, giải mã mê cung đến làm đồ thủ công, giúp trẻ phát huy khả năng học hỏi và sáng tạo.



Máy in HP Ink Tank

HP Ink Tank là một giải pháp đáng giá khi tích hợp công nghệ scan, photocopy, kết nối không dây lẫn in màu năng suất lớn, đến 8.000 trang màu hoặc 6.000 trang trắng đen. Việc thay mực cũng nhanh chóng, thuận tiện nhờ thiết kế khay mực chống tràn bên hông máy.

HP Ink Tank có thiết kế thông minh và năng suất in vượt trội. Thông tin về sản phẩm tại hp.com.vn/inktank

2. Bộ sản phẩm cho sinh viên, giáo viên:



Phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến của sinh viên và giáo viên, HP mang đến bộ sản phẩm máy tính xách tay HP Pavilion cùng các dòng máy in HP Laser 100 và HP Laser Neverstop.

Dòng máy tính xách tay HP Pavilion

Dòng HP Pavilion thu hút người dùng không chỉ bởi "lớp áo" sang trọng mà còn bởi cấu hình mạnh mẽ gồm bộ xử lý Intel Core thế hệ 10 trong mức giá phải chăng. Phần âm thanh được chăm chút bằng hệ thống loa kép tích hợp công nghệ khuếch âm HP Audio Boost giúp người dùng nắm bắt rõ ràng nội dung buổi học trực tuyến. Với phiên bản gập xoay 360 độ HP Pavilion x360, thầy cô có thể sử dụng bút kỹ thuật số đi kèm viết lên màn hình cảm ứng của máy để chú thích, minh họa bài giảng trực tuyến khi học sinh có thắc mắc.

HP Pavilion x360 đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến ổn định, hiệu quả. Thông tin về sản phẩm tại hp.com.vn/pavilionfamily

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30/4/2020, khách hàng sẽ nhận ngay tai nghe chính hãng HP H2800 (số lượng quà tặng có hạn) khi mua máy tính xách tay HP Pavilion.

Máy in HP Laser 107w và MFP 135w

Dòng máy in Laser chuyên nghiệp không những giữ nguyên chất lượng in laser HP huyền thoại mà còn tích hợp thêm nhiều tính năng đáng giá như kết nối di động qua ứng dụng điện thoại HP Smart cùng thiết kế cực nhỏ gọn phù hợp cho mọi không gian đặt máy. Máy in HP Laser có tốc độ in lên đến 20 trang/ phút và số lượng trang in mỗi tháng lên đến 1.500 trang Dòng máy đa chức năng MFP 135w còn được trang bị tính năng scan và photocopy, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Máy in HP Laser 107w có thiết kế siêu nhỏ gọn đáp ứng nhu cầu in ấn cơ bản với mức giá cực phải chăng.

Máy in HP Laser Neverstop



HP Laser Neverstop ra mắt người dùng bộ tiếp mực hoàn toàn mới, không cần mở bung thân máy như máy in truyền thống mà vẫn dễ dàng tiếp mực chỉ trong 15 giây, ngay cả khi máy đang vận hành mà không bị tràn hay dây mực. Máy cho hiệu suất đáng kinh ngạc với hơn 5.000 trang cho hộp mực đi kèm khi mua máy, trang bị tính năng in không dây tiện lợi qua ứng dụng HP Smart.

Máy in HP Laser Neverstop được sản xuất với 25% thành phần tái chế, đồng thời mỗi hộp tiếp mực cũng được làm với 75% vật liệu tái chế thân thiện với môi trường trong khi mức giá mỗi hộp tiếp mực chỉ từ 240.000 đồng in lến đến 2.500 trang, rất phù hợp cho giáo viên in giáo án và tài liệu.

HP Laser Neverstop với khả năng hoạt động "không ngừng nghỉ" kể cả khi thay mực.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại hp.com.vn/laserneverstop

MẸO HAY KHI HỌC TẬP TẠI NHÀ

• Người dùng có thể sử dụng các ứng dụng nghe gọi trực tuyến như Zoom, Skype, Zalo, WhatsApp (cho cả điện thoại lẫn máy tính cá nhân) và các dịch vụ chia sẻ dữ liệu Google Drive, Dropbox, OneDrive.

• Chú ý vệ sinh các thiết bị công nghệ: máy in, máy tính, màn hình để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe.

MUA HÀNG TRỰC TUYẾN – GIAO HÀNG TẬN NƠI

• Mua ngay từ gian hàng chính hãng HP tại Shopee, Lazada, Tiki hoặc các cửa hàng trực tuyến: Phong Vũ, Nguyễn Kim, Thành Nhân, Phi Long, Phúc Anh, Pico, TGDĐ, FPT Shop… để được giao hàng tận nơi.

• Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, người dùng các sản phẩm máy in HP có thể đặt mua và nhận

HẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

• HP cung cấp dịch vụ bảo hành Giao và Nhận tại nhà miễn phí cho tất cả các sản phẩm máy tính và máy in của HP.

• Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ có thể liên hệ đường dây nóng 1800 58 88 68 (miễn phí) hoặc liên hệ hỗ trợ trực tuyến thông qua web www.baohanhhp.vn và tài khoản Zalo HPVietnam.

• HP cung cấp dịch vụ bảo hành 1 đổi 1 dành cho máy in thuộc phân khúc tiêu dùng phổ thông và dịch vụ bảo hành cấp tốc – Nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp cho máy tính xách tay và dòng máy in HP Laser mới.

• Đối với các sản phẩm thuộc phân khúc tiêu dùng phổ thông hết hạn bảo hành trong thời gian từ 01/03/2020 đến 30/04/2020, sản phẩm sẽ được gia hạn bảo hành thêm 30 ngày tính từ ngày hết hạn