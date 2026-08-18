Dạy con kiểu Trường Giang - Nhã Phương: Thuê thầy riêng kèm con học 1:1 bài bản

Mới đây, Nhã Phương chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai con Hope và Destiny cùng nhau học trượt patin. Nữ diễn viên cho biết, sau khi thấy chị gái được học bộ môn này, bé Hope cũng hào hứng và mong muốn được trải nghiệm như chị.

Để các con có điều kiện học tập và rèn luyện tốt nhất, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang không ngại đầu tư, thuê giáo viên riêng kèm 1:1 môn trượt patin cho hai nhóc tỳ. Nữ diễn viên cũng luôn khuyến khích các con tích cực vận động, nâng cao sức khỏe. Cô hài hước chia sẻ: “Khi các con muốn hoạt động thể chất, ba mẹ sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn”.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang không ngại đầu tư, thuê giáo viên riêng kèm 1:1 môn trượt patin cho hai nhóc tỳ.

Nhã Phương hóm hỉnh chia sẻ: "Trước kia, anh ba Hope giống ba Giang ở cái nết mê ẩm thực nhưng nay con có vẻ giống mẹ Phương ở tính cách năng động, thích vận động".

Nhã Phương và Trường Giang khá chú trọng việc cho con gái Destiny tiếp cận các bộ môn nghệ thuật từ sớm. Không chỉ đăng ký lớp học catwalk chuyên nghiệp, cặp đôi còn tạo điều kiện để ái nữ được học riêng 1:1 với giáo viên, qua đó rèn luyện sự tự tin, dạn dĩ trước đám đông.

Ở tuổi lên 6, Destiny đã có những bước đi khá chắc chắn, thần thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, thay vì định hướng con theo con đường người mẫu, vợ chồng Nhã Phương chủ yếu tôn trọng sở thích và mong muốn các hoạt động nghệ thuật, thể thao giúp bé phát triển tự nhiên, khỏe mạnh và tự tin hơn.

Con gái Trường Giang - Nhã Phương làm người mẫu nhí.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào tháng 9/2018, sau đó lần lượt đón 3 người con. Con gái đầu lòng của cặp đôi là Võ Thanh Thiên Ý, tên thân mật Destiny, sinh năm 2019. Năm 2023, gia đình chào đón con trai thứ hai, được gọi thân mật là Hope. Đầu năm 2026, Nhã Phương tiếp tục sinh con thứ ba, bé Joy. Hiện tại, cặp đôi có một tổ ấm “đủ nếp đủ tẻ” và dành nhiều sự quan tâm cho việc nuôi dạy các con.

Dù có điều kiện kinh tế tốt, Trường Giang và Nhã Phương không muốn các con lớn lên trong sự nuông chiều hay tâm lý dựa dẫm vào bố mẹ. Trường Giang từng chia sẻ quan điểm khá rõ ràng rằng tài sản của bố mẹ là của bố mẹ, còn các con sau này phải tự kiếm tiền bằng năng lực của mình. Anh muốn các bé được học hành đầy đủ, được làm công việc mình yêu thích, miễn là sống tử tế và tự lập.

Trong cuộc sống hằng ngày, nam danh hài cũng chú trọng việc trò chuyện và làm bạn với con thay vì chỉ đưa ra những lời dạy cứng nhắc. Anh cho rằng trẻ nhỏ sẽ học cách cư xử thông qua việc quan sát cách bố mẹ đối đãi với những người xung quanh.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang bên các con.

Vì vậy, Trường Giang thường dành thời gian chơi, nói chuyện với các con, đồng thời hạn chế việc để bé tiếp xúc quá nhiều với tivi, iPad và những nội dung không phù hợp.

Một điểm đáng chú ý trong cách dạy con của vợ chồng Nhã Phương là khuyến khích trẻ tự chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trường Giang từng lấy ví dụ, nếu con chẳng may va vào cạnh bàn rồi bị ngã, anh không muốn người lớn đổ lỗi cho chiếc bàn để dỗ dành con.

Theo anh, trẻ cần hiểu nguyên nhân sự việc và học cách cẩn thận hơn trong những lần sau. Bên cạnh đó, các con cũng được dạy về sự sẻ chia, yêu thương người khác và sống tử tế.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa các con thiếu sự yêu thương. Trường Giang vẫn là một ông bố rất gần gũi, thường xuyên dành thời gian chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng các bé.

Vợ chồng anh cũng tạo điều kiện để con phát triển sở thích riêng, từ nghệ thuật đến thể thao, nhưng quan trọng nhất vẫn là để các con được lớn lên tự nhiên, tự tin và có ý thức về giá trị của bản thân.



