Đây chính là lý do vì sao nhiều đứa trẻ hồi nhỏ rất thông minh nhưng lên cấp 3 lại "thụt lùi"

Trong giáo dục tồn tại một hiện tượng vô cùng nghịch lý nhưng lại rất phổ biến: những đứa trẻ hồi nhỏ càng thông minh, có thiên phú thì lên cấp ba lại càng dễ tụt lùi và bị những học sinh có tư chất bình thường nhưng chăm chỉ, kiên trì vượt mặt.

Nhiều bậc phụ huynh luôn thắc mắc tại sao con mình thông minh, tiếp thu nhanh, cấp một và cấp hai luôn dẫn đầu nhưng lên cấp ba lại sa sút không phanh. Câu trả lời cốt lõi nằm ở chỗ thiên phú là con dao hai lưỡi, đứa trẻ thông minh thường dễ "ăn sẵn" vào vốn sẵn có và cuối cùng bị đánh bại bởi những đối thủ kiên trì dài hạn.

Ba thói quen chí mạng từ "lợi thế thông minh"

Những đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh thường được hưởng lợi thế từ sớm. Kiến thức cấp một, cấp hai còn đơn giản, dung lượng ít, chỉ cần sự nhạy bén là đủ để đạt điểm cao mà không cần quá tự giác hay đào sâu nghiên cứu. Tuy nhiên, việc chiến thắng quá dễ dàng trong thời gian dài đã hình thành nên ba thói quen chí mạng.

Họ có xu hướng coi thường sự nỗ lực, thích đi đường tắt và dựa dẫm vào sự khôn lỏi của mình thay vì tích lũy bài bản. Bên cạnh đó, do con đường học tập quá suôn sẻ, họ thiếu khả năng chịu áp lực và tính kiên trì khi gặp bài toán khó, dễ dàng bỏ cuộc khi vấp ngã.

Cuối cùng, những học sinh này không xây dựng được một quy trình học tập khép kín; họ không có thói quen xem trước bài, ôn tập, sửa sai hay hệ thống hóa kiến thức mà chỉ dựa vào tư duy tức thời.

Cú ngã ngựa khi bước vào giai đoạn cấp ba

Bước vào cấp ba, độ khó và khối lượng kiến thức tăng vọt, đòi hỏi tư duy logic phức tạp và linh hoạt hơn. Lúc này, sự thông minh nhất thời không còn đủ để duy trì điểm số cao. Những lỗ hổng từng bị che lấp ở cấp hai sẽ hoàn toàn lộ ra do thiếu nền tảng vững chắc và thói quen tự giác, dẫn đến việc cạn kiệt "lợi thế thiên phú" và khiến thành tích dốc thảm hại.

Ngược lại, những học sinh có tư chất bình thường không có điểm tựa bẩm sinh nên bắt buộc phải đi lên bằng sự kiên trì và kỷ luật. Họ tiến chậm nhưng chắc chắn, tuy xuất phát điểm bình thường nhưng không ngừng tiến bộ nhờ tích lũy qua từng ngày. Ba năm cấp ba là một trận marathon đường dài chứ không phải một cú chạy nước rút. Chạy ngắn hạn dựa vào thiên phú, nhưng chạy đường dài phải dựa vào thói quen và sự bền bỉ.

Sự luân hồi công bằng của giáo dục

Đây chính là sự luân hồi công bằng nhất của giáo dục: thiên phú có thể giúp bạn dẫn đầu một thời, nhưng chỉ có nỗ lực và kiên trì mới giúp bạn dẫn đầu một đời. Vì vậy, đừng cậy mình thông minh mà phung phí tài năng, cũng đừng vì bản thân bình thường mà phủ nhận sự cố gắng. Từ bỏ sự khôn lỏi để kiên trì đào sâu, dù tư chất bình thường, bạn vẫn có thể vượt qua những người thông minh nhưng lười biếng nhờ sự tích lũy dài hạn.