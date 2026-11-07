Sự cố ngoài ý muốn xảy ra với con gái Han Ga In

Sáng 7/11, tờ Sports Donga cho hay, Han Ga In vừa đăng tải video mới hé lộ về cuộc sống thường ngày của bản thân lên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ diễn viên đình đám gây xôn xao khi lần đầu chia sẻ về 1 trải nghiệm đáng sợ của 2 mẹ con cô. Theo lời Han Ga In, cô đã không thể tự mình xử lý 1 tình huống nguy hiểm xảy ra với con gái, và nguyên nhân đến từ tình trạng sức khỏe yếu của nữ diễn viên vào thời điểm lúc bấy giờ.

Han Ga In hé lộ về tình trạng sức khỏe của cô vào thời điểm đó: “Cho dù tôi có nói rằng cơ thể mình khi ấy thực sự rất tệ thì mọi người xung quanh cũng chẳng chịu tin. Họ cứ nghĩ rằng tôi vẫn ổn. Thực ra đến khi Je Woo (con trai) 5 tuổi, sức khỏe của tôi vẫn còn rất kém”.

Nhớ lại sự việc ngoài ý muốn xảy ra với con gái (Ye Ji), Han Ga In vẫn chưa hết rùng mình: “Vào ngày hôm đó, gia đình tôi ra ngoài chơi. Je Yi lúc này mới 5 tuổi đang chơi đùa dưới nước cùng bạn bè. Lúc xảy ra sự việc, tôi đang đứng quan sát ở khoảng cách rất gần và thấy con bé bị ngã xuống nước rồi vùng vẫy. Lúc đó tôi bị chóng mặt quá nên không thể nhanh chóng nhảy xuống cứu con gái được. Vì vậy, tôi đã vội vàng gọi chồng mình tới ứng cứu”. Rất may ông xã Han Ga In đã chạy tới đúng lúc và đưa được cô bé Ye Ji lên bờ an toàn.

Han Ga In nhớ lại vụ việc ngoài ý muốn xảy ra với con gái. Ảnh: Naver

Cũng từ sự việc đáng sợ ngày đó mà Han Ga In đã hạ quyết tâm phải rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe cho bằng được. Cô nhấn mạnh: “Tôi tập thể dục là để sống tốt, tôi cho rằng phải tập các bài tập cơ bắp thì thể lực mới được cải thiện và nâng cao”.

Cuối cùng, nhờ những nỗ lực luyện tập kiên trì, Han Ga In giờ đây đã cải thiện đáng kể về mặt thể chất. Trước ống kính, nàng ngọc nữ xứ Hàn tự mình nâng thiết bị tập tạ nặng 30kg và nhận về những lời tán thưởng không ngớt từ ekip.

Những chia sẻ của Han Ga In trong màn lộ diện mới đây đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Trước đó vào tháng 5, Han Ga In cũng từng gây lo lắng khi chia sẻ về những dấu hiệu thể chất đáng ngại của bản thân. Còn nhớ khi đó, nữ ngôi sao đã phải đi uống các loại thực phẩm chức năng ngay giữa buổi ghi hình. Đáng chú ý, loại thực phẩm chức năng mà mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời sử dụng là loại bổ sung dinh dưỡng cho người mắc bệnh thạch nhĩ lạc chỗ.

Tới lúc này, nữ diễn viên 8X mới không thể tiếp tục che giấu tình trạng bệnh tật mà cô đang phải đối mặt vào thời điểm đó: “Chứng thạch nhĩ lạc chỗ của tôi lại tái phát rồi. Đi khám thì bác sĩ bảo do cơ địa của tôi vốn có các hạt sỏi tai cực kỳ dễ bị rơi ra”. Được biết, bệnh thạch nhĩ lạc chỗ có tên gọi khác là bệnh chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Tình trạng này khiến người bệnh có cảm giác chóng mặt, cơ thể quay xung quanh các vật thể khác hoặc các vật thể quay xung quanh mình mỗi khi đột ngột thay đổi tư thế đầu. Chóng mặt có thể gây té ngã, dẫn đến nhiều biến chứng đáng lo ngại như gãy tay, gãy chân, chấn thương đầu,…

Trước ống kính, Han Ga In chia sẻ thêm về tình trạng đáng lo ngại của bản thân mỗi khi bệnh tái phát: “1 khi bệnh tái phát, tôi lại có cảm giác như chiếc giường đang xoay đảo điên 360 độ luôn ấy”. Có thể thấy, tình trạng bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Nhưng đến nay, tình trạng sức khỏe của Han Ga In đã được cải thiện đáng kể, và thông tin này khiến cho người hâm mộ không khỏi mừng rỡ.

Cách đây 6 tháng, hình ảnh Han Ga In lao đi tìm thuốc đã khiến cho fan không khỏi xót xa. Ảnh: Nate

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua 1 dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Người đẹp gặt hái thành công vang dội trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: X