Tối 20/11, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2026 - chính thức diễn ra Day 1, quy tụ dàn nghệ sĩ từ những tên tuổi đình đám như ENHYPEN, TREASURE, BABYMONSTER, CL đến loạt tân binh ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, Hearts2Hearts, LNGSHOT, MODYSSEY, TUIDE, RESCENE...Đây là lễ trao giải thường niên và thu hút đông đảo sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ.

Tối 20/11, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2026 - chính thức diễn ra Day 1 tuy nhiên đang trở thành tâm điểm tranh cãi

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một đêm hội âm nhạc hoành tráng, Day 1 của MAMA Awards 2026 lại bị khán giả ví như một "mớ hỗn độn", khi hàng loạt vấn đề từ chất lượng dàn dựng sân khấu, âm thanh, cách bố trí khu vực nghệ sĩ đến kết quả trao giải liên tục trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Thay vì nhận được những phản ứng bùng nổ dành cho các màn trình diễn, lễ trao giải lại gây chú ý bởi những lời phàn nàn, khiến trải nghiệm theo dõi đêm mở màn không được như kỳ vọng.

MAMA Awards 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm của hàng loạt lời phàn nàn trên mạng xã hội. Khán giả không hài lòng với chất lượng dàn dựng sân khấu bị đánh giá thiếu sáng tạo, góc quay camera liên tục bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng chú ý. Các giải thưởng và chất lượng sân khấu cũng bị đánh giá chưa tương xứng với quy mô giải thưởng. Từ trải nghiệm xem trực tiếp đến chất lượng phát sóng, ngày đầu tiên của MAMA năm nay dường như không đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo khán giả.

Nhiều ý kiến bài tỏ sự thất vọng nhận về tương tác lớn trên MXH

Đáng chú ý, sân khấu kết hợp THAT THAT của LNGSHOT, MODYSSEY và TUIDE cũng trở thành chủ đề bàn luận. Ba nhóm tân binh lần lượt mang đến tiết mục riêng trước khi hợp sức cover ca khúc của PSY, song phần âm thanh bị một số khán giả nhận xét thiếu cân bằng, vocal chìm dưới nhạc nền, trong khi màn kết hợp chưa thực sự phát huy được thế mạnh của từng nhóm.

Sân khấu THAT THAT

Sân khấu ALPHA DRIVE ONE cũng bị phàn nàn vì hiệu ứng CGI rườm rà, dàn dựng thiếu ăn khớp, có những khoảnh khắc hình ảnh và chuyển động chưa đồng bộ khiến tổng thể trở nên rối mắt. Trong khi đó, RESCENE gây tranh luận với sân khấu lồng ghép video lời nhắn từ gia đình gửi đến các thành viên.

Ý tưởng vốn hướng đến khoảnh khắc xúc động nhưng cách triển khai bị một bộ phận khán giả nhận xét sến sẩm, cố tạo cảm xúc, thiếu tự nhiên và chưa thực sự ăn nhập với phần trình diễn. Từ âm thanh, hiệu ứng đến cách xây dựng tiết mục, loạt sân khấu tại Day 1 đều không tránh khỏi những ý kiến chê bai.

Kết quả trao giải cũng trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt là chiến thắng của IVE ở hạng mục Best Female Group (Nhóm nữ xuất sắc nhất)

Chưa dừng lại ở chất lượng sân khấu, kết quả trao giải cũng trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt là chiến thắng của IVE ở hạng mục Best Female Group (Nhóm nữ xuất sắc nhất). Trước thềm lễ trao giải, IVE không phải cái tên được đông đảo khán giả dự đoán sẽ chiến thắng, bởi nhiều nhóm nữ khác được đánh giá nhỉnh hơn về thành tích trong năm. Theo các bảng dự đoán của người hâm mộ, những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng này gồm LE SSERAFIM, Hearts2Hearts, BABYMONSTER, ILLIT...

Hearts2Hearts

LE SSERAFIM là ứng cử viên sáng giấ cho giải thưởng này theo các dự đoán trước đó của người hâm mộ

Đáng nói, cả 4 nhóm đứng đầu bảng dự đoán đều góp mặt tại MAMA năm nay, song chiến thắng cuối cùng lại thuộc về IVE, khiến nhiều khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về kết quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng kết quả không chỉ phụ thuộc vào các chỉ số thành tích mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ điểm chấm của hội đồng chuyên môn, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tính điểm, do đó thứ hạng dự đoán từ các bảng thống kê chưa chắc phản ánh kết quả cuối cùng.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ cũng góp phần khiến trải nghiệm theo dõi MAMA năm nay mất điểm. Camera liên tục bỏ lỡ những khoảnh khắc nghệ sĩ tương tác, góc quay khu vực khán giả và artist section thiếu chỉn chu, cộng thêm không khí cổ vũ khá trầm trên livestream khiến nhiều sân khấu mất đi sự bùng nổ cần có. Chưa kể, nhịp chuyển giữa các tiết mục và phần trao giải đôi lúc thiếu liền mạch, hiệu ứng hình ảnh được đầu tư cầu kỳ nhưng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng, càng khiến tổng thể đêm diễn trở nên rời rạc.

Sân khấu của CL và ALLDAY PROJECT

CL là điểm sáng đáng chú ý nhất đêm đầu tiên khi mang đến sân khấu solo với SAY IT TO MY FACE và ICONIC, trước khi kết hợp cùng Annie, Bailey và Youngseo của ALLDAY PROJECT trình diễn hai bản hit đình đám của 2NE1 là Fire và I Am The Best.

Màn tái hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi CL mang đến không khí bùng nổ, đặc biệt ở phần collab khi nữ rapper cùng các đàn em khuấy động sân khấu bằng năng lượng và thần thái biểu diễn. Giữa một đêm trao giải liên tục vấp phải những lời chê bai, CL được nhiều khán giả xem là điểm sáng hiếm hoi, ghi điểm nhờ phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và sức hút của một nghệ sĩ kỳ cựu.

Giữa một đêm trao giải liên tục vấp phải những lời chê bai, CL được nhiều khán giả xem là điểm sáng hiếm hoi

Thậm chí, MAMA năm nay còn bị đặt lên bàn cân với Melon Music Awards (MMA 2026), khi nhiều khán giả cho rằng chất lượng dàn dựng, không khí sân khấu lẫn trải nghiệm theo dõi đều có phần lép vế so với lễ trao giải diễn ra trước đó.

Từ những sân khấu bị nhận xét thiếu đầu tư về ý tưởng, hiệu ứng hình ảnh rườm rà đến âm thanh livestream chưa đủ sống động, MAMA liên tục nhận về những lời chê bai, khiến không ít người cảm thấy chất lượng chương trình ngày càng đi xuống, không còn giữ được sức hút như kỳ vọng ở một lễ trao giải âm nhạc hàng đầu châu Á.

Mọi sự chú ý vẫn đang hướng về Day 2 diễn ra tối nay, với dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những sân khấu bùng nổ hơn

Dẫu vậy, mọi sự chú ý vẫn đang hướng về Day 2 diễn ra tối nay, với dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những sân khấu bùng nổ hơn như BIGBANG, IVE, LE SSERAFIM, Hwasa, Nayeon (TWICE), ZEROBASEONE, CORTIS, WOODZ, &TEAM, izna, KiiiKiii, KO1KEYZ... Đặc biệt, sự trở lại sân khấu MAMA của BIGBANG nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động được xem là một trong những điểm nhấn lớn nhất đêm nay.

Ảnh: MAMA