Bị con dâu xuất thân nhà tỷ phú "đá đểu", con ruột "châm biếm", David Beckham đang làm gì giữa mớ lộn xộn của gia đình?

Trong khi những lùm xùm nội bộ gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, David Beckham vẫn khiến công chúng phải trầm trồ khi xuất hiện lịch lãm và cuốn hút trong bộ ảnh quảng bá mới. Huyền thoại bóng đá khoác lên mình loạt trang phục tinh giản nhưng đắt giá, từ vest xám nhạt, áo len xanh đậm đến áo khoác da nâu - tất cả đều toát lên phong thái đàn ông thành đạt, điềm tĩnh.

Đáng chú ý, màn “lột xác” hình ảnh này diễn ra ngay sau khi con dâu anh - Nicola Peltz - có những phát ngôn được cho là “đá đểu” nhắm vào gia đình chồng, đặc biệt là mối quan hệ với Brooklyn Beckham.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Nicola khẳng định chồng cô được gia đình mình đón nhận “như con ruột”, "anh cuối cùng cũng đã tìm thấy gia đình mà anh thực sự muốn thuộc về", thậm chí còn nhấn mạnh việc Brooklyn thường xuyên chơi bóng cùng các anh em bên nhà ngoại. Chi tiết tưởng chừng vô hại này lại bị xem là cú chạm vào “niềm tự hào” của David Beckham - người từng là biểu tượng bóng đá toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Nicola còn dành nhiều lời có cánh cho chồng, gọi anh là người “ngọt ngào nhất” và luôn ủng hộ cô hết mình. Những chia sẻ này vô tình làm dấy lên cảm giác Brooklyn đang dần tách mình khỏi gia đình Beckham.

Phản ứng lại, em trai của Brooklyn - Romeo Beckham – nhanh chóng có động thái gây chú ý. Anh đăng tải video chơi bóng cùng bạn bè, kèm biểu tượng cảm xúc mang hàm ý “cười mỉa”, như một cách đáp trả kín đáo nhưng không kém phần thâm thúy.

Drama càng thêm căng thẳng khi Brooklyn Beckham phớt lờ mẹ ruột - Victoria Beckham trong Ngày của Mẹ tại Anh, nhưng lại công khai gửi lời chúc ngọt ngào tới mẹ vợ - Claudia Heffner Peltz. Brooklyn thậm chí muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ, bao gồm cả trên mạng xã hội. Gia đình Beckham từng công khai chúc mừng sinh nhật anh đầy tình cảm, nhưng lại bị cho là “hành động mang tính trình diễn” - điều mà Brooklyn ghét nhất.

Giữa tất cả những ồn ào đó, David Beckham gần như không lên tiếng. Thay vào đó, cựu danh thủ chọn cách xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, giữ vững phong độ và sự chuyên nghiệp - như một cách im lặng nhưng đầy bản lĩnh trước sóng gió gia đình.