Đau tức ngực, tưởng mắc Covid-19, cô gái trẻ vội vã đi kiểm tra, kết quả là do căn bệnh nguy hiểm khác nhưng bác sĩ lại nói cô thật may mắn

Cô Hoàng là một phụ nữ trẻ, sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vài ngày trước, cô Hoàng cảm thấy đau tức ngực. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cô Hoàng lo ngại bản thân lây nhiễm bệnh nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Điều không ngờ là cô Hoàng không mắc Covid-19, mà chính là căn bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu.



Bác sĩ Vương Kế Dũng, chủ nhiệm khoa Ngoại Lồng ngực, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, cho biết: "Kết quả chụp CT cho thấy có một khối u nhỏ ở ngực của bệnh nhân, nhìn bên ngoài sẽ thấy ngực bệnh nhân có vết lõm, thậm chí ngực có tiết dịch, đây là triệu chứng ung thư phổi giai đoạn đầu".

Cô Hoàng đến khám và chụp CT ngực để tầm soát dịch Covid-19, kết quả chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn đầu nên được bác sĩ nhận xét là trường hợp may mắn.

Bác sĩ Vương Kế Dũng giải thích: "Ung thư phổi là căn bệnh khối u ác tính, có tỉ lệ tử vong cao, giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, người bệnh chỉ phát hiện khi đã vào giai đoạn cuối và mất cơ hội chữa trị. Bệnh nhân muốn phát hiện sớm ung thư phổi giai đoạn đầu cần phải tiến hành chụp CT ngực".

Bác sĩ Vương Kế Dũng, chủ nhiệm khoa Ngoại Lồng ngực, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM

Hiện tại, cô Hoàng đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và bệnh nhân hiện đang hồi phục ổn định.

Bác sĩ Vương Kế Dũng nhấn mạnh: "Ung thư phổi không đáng sợ, điều đáng sợ chính là phát hiện bệnh đã vào giai đoạn cuối. Do đó, lời khuyên của bác sĩ dành cho mọi người là những người trên 40 tuổi cần tiến hành chụp CT ngực mỗi năm một lần, đối với những gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư phổi hoặc người hút thuốc trên 40 tuổi đều phải tiến hành tầm soát bệnh và chụp CT ngực kiểm tra định kỳ".

Ung thư phổi là bệnh gì?

Ung thư phổi là bệnh lý gặp ở cả nam và nữ, có nguy cơ gây tử vong cao và mức độ gia tăng chóng mặt. Tuy nhiên, ung thư phổi có khả năng điều trị khỏi nếu được phát hiện và điều trị đúng cách ở giai đoạn đầu.

8 dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn đầu



Dưới đây là 8 dấu hiệu nhận biết ung thư phổi ở giai đoạn đầu nhằm giúp bạn có được kiến thức cần thiết để đối phó với bệnh:

- Ho nhiều

Ho là triệu chứng thường gặp nhất của ung thư phổi, chiếm khoảng 70% các trường hợp. Ngoài ra, người mắc có thể cảm thấy khản tiếng do khối u xâm lấn trực tiếp hay các hạch bạch huyết ở trung thất bị di căn làm liệt dây thanh âm.

- Khó thở

Tình trạng khó thở thường khiến mọi người liên tưởng đến bệnh huyết áp cao hoặc do hoạt động quá sức. Trên thực tế đây rất có thể là triệu chứng báo hiệu có khối u phát triển trong phổi gây cản trở việc hô hấp của bạn.

- Đau mỏi cơ

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng đau mỏi cơ là một trong những dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn đầu. Bởi chúng ta luôn quan niệm rằng phổi và cơ là hai cơ quan độc lập, không có ảnh hưởng qua lại với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả bộ phận trong cơ thể đều có mối liên hệ nhất định. Khi tế bào ung thư phát triển sẽ chèn ép lên các dây thần kinh khu vực ngực, lưng, bụng, vai và tay gây nên hiện tượng đau nhức.

Ngoài ra, khối u còn tác động đến tĩnh mạch làm sưng hoặc viêm các bộ phận kể trên. Do vậy, nếu hoạt động bình thường mà vẫn cảm thấy các cơ đau nhức, thì có thể đó là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư phổi.

- Mệt mỏi

Mệt mỏi, cơ thể suy yếu dần chính là dấu hiệu của hầu hết các bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi. Những chất do các tế bào ung thư sản sinh ra sẽ trực tiếp tác động đến quá trình trao đổi oxy, sản xuất máu và kiểm soát quá trình phóng thích năng lượng của cơ thể.

- Thường xuyên bị nhiễm trùng

Ung thư phổi có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng ảnh hưởng đến đường hô hấp, dẫn đến các bệnh như viêm phế quản hoặc một số bệnh nhiễm trùng khác tái phát liên tục.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

Trong bất kì trường hợp nào, giảm cân diễn ra nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân, không liên quan đến việc bạn đã cắt giảm calo hoặc tập thể dục thì rất có thể đó là do bệnh tật gây nên, bao gồm cả bệnh ung thư phổi.

- Bất thường ở mô vú

Dấu hiệu này thường gặp ở nam giới nhiều hơn. Đây là tình trạng vùng ngực to lên do tế bào bệnh ung thư kích thích tăng tiết nội tiết tố một cách bất thường. Tuy nhiên, chị em cũng không nên bỏ qua dấu hiệu này, vì rất có thể đó là do tế bào ung thư phổi hoặc ung thư ở bộ phận khác gây nên.

- Canxi trong máu cao

Chuyên gia cho rằng, bệnh ung thư phổi làm phá vỡ sự cân bằng khoáng chất trong cơ thể, dẫn đến thừa canxi máu. Các triệu chứng do tình trạng canxi máu cao gây ra là đi tiểu thường xuyên, khát nước, táo bón, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt,…

Theo Ettoday