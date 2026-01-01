Đấu tố căng thẳng trong team của Quang Linh Vlogs dậy sóng đầu năm 2026

Vừa qua, Team Châu Phi bất ngờ thông báo Lindo - một trong những thành viên đầu tiên của team đã không còn hoạt động chung. Lý do được đưa ra vì Lindo về Việt Nam và không liên lạc với bất cứ ai trong team. Chính vì vậy, Team Châu Phi cho biết cả hai bên sẽ còn không liên quan đến nhau, chính thức “đường ai nấy đi”.

Cho đến mới đây, Lindo đã livestream để giải thích về sự việc này. Lindo cho biết từ thời điểm Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, cuộc sống của anh cũng gặp nhiều khó khăn hơn vì không có người định hướng, dẫn dắt làm nội dung. Lindo được giao làm việc chung với một người khác trong Team Châu Phi, tuy nhiên trong quá trình làm việc, Lindo cho biết mình đã bị đuổi.

Lindo lên tiếng về hoạt động với Team Châu Phi

“Lúc đó hết tháng, ở nhà không có đồ ăn và vợ con cũng khó khăn lắm mà cứ chạy lại ở công ty của anh em. Mình nói với anh Thế rằng hết tháng rồi, nhà cũng khó khăn, đồ ăn hết rồi bây giờ anh có thể cho 500k tiền VIệt để mua đồ. Lúc đó anh em trong team cũng biết.. Nhưng anh Thế đập bàn, đuổi việc mình luôn”, Lindo nói trong livestream.

Ngoài ra, Lindo cũng cho biết một số anh em khác trong Team Châu Phi nói rằng tình hình hiện tại không giống trước đây, anh phải tự đi kiếm việc làm và lo cho mình cũng như cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, Lindo cho biết thời điểm hiện tại, anh sẽ làm việc với bất cứ ai kết nối với mình, để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Thông báo trước đó từ Team Châu Phi về Lindo

Trước đó, Lindo thông báo anh đang ở Việt Nam, bày tỏ mong muốn mọi người có thể kết hợp quay video. Song, Lindo không nhắc đến Team Châu Phi mà kết hợp với một số cá nhân, tổ chức khác.

Ngoài ra Tiến Nguyễn - một thành viên trong Team Châu Phi cũng từng lên livestream cho rằng bản thân không biết thông tin Lindo về Việt Nam làm gì, làm việc với ai hay ai là người đưa Lindo về Việt Nam. Anh cũng khẳng định, Lindo cũng không còn liên quan đến Team Châu Phi từ nhiều tháng nay.

Vào tháng 9, Quý - thành viên Team Châu Phi cũng đã xác nhận trong một livestream rằng Lindo không còn ở trong. Quý nói: “Lindo nghỉ rồi các bạn ạ. Lindo không làm với anh em mình nữa”. Ngoài ra người này không chia sẻ gì thêm về sự việc.

Hiện tại, drama của Team Châu Phi và Lindo vẫn đang được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm.

Lindo có tên thật là Manuel Arlindo, sinh năm 1997, người Angola. Anh chàng này đã đồng hành cùng Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi từ những ngày đầu tiên. Khi xuất hiện trong các video, Lindo được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá cũng như tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ.

Thời điểm làm việc cùng Quang Linh Vlogs, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Lindo cũng làm nhiều công việc khác nhau, xây được nhà, tổ chức đám cưới, kinh doanh,... Năm 2023, Lindo quyết định tự lập nghiệp, theo đuổi ước mơ của riêng mình. Song mối quan hệ của Lindo với các thành viên team châu Phi vẫn khá tốt đẹp.

Đến hiện tại, Lindo vẫn duy trì hoạt động một kênh YouTube riêng, vẫn chia sẻ về cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, Lindo cũng dự định sẽ quay một số nội dung tại Việt Nam để tiếp cận được đến nhiều khán giả.