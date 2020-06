Đầu tháng 6 vay tiền mua ô tô ở ngân hàng nào lãi suất tốt nhất?

Thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng gần đây rơi vào tình trạng ế ẩm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo báo cáo từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), trong tháng 4/2020, doanh số bán hàng toàn thị trường chỉ đạt 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3/2020 và giảm 44% so với cùng kỳ năm 2019. Do vậy, ngay từ đầu tháng 5, các hãng xe và đại lý đã liên tục đưa ra chính sách ưu đãi lớn, từ vài chục triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng để kích cầu tiêu dùng đợt khó khăn.

Trong bối cảnh ấy, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các gói cho vay ưu đãi đa dạng nhằm đáp ứng một cách tối đa nhu cầu khách hàng. Theo khảo sát của chúng tôi, đa phần các ngân hàng đang áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian đầu (chủ yếu từ 3 - 24 tháng đầu) với khung lãi suất dao động từ 6,7 - 9%/năm. Bên cạnh đó, giá trị khoản vay mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng cũng rất cao, có thể lên tới 100% giá trị xe, tùy thuộc vào khả năng chứng minh tài chính của khách hàng.

Hầu như ngân hàng nào cũng có ưu đãi cho vay mua ô tô

Hiện tại, Agribank chỉ áp dụng một kỳ ưu đãi duy nhất 24 tháng đầu với lãi suất 7,9%/năm; sau khoảng thời gian trên, lãi suất sẽ được áp dụng trong khoảng 11,5 -12%/năm. BIDV thì đa dạng kỳ hạn hơn, lãi suất cố định trong 6, 12, 18 và 24 tháng đầu tại nhà băng này lần lượt chỉ là 7,3%, 7,8%, 8,2% và 8,6%/năm, lãi suất sau ưu đãi từ 10,3 - 10,5%/năm.

Trong khi đó, Vietcombank lại có lợi thế về lãi suất ở những kỳ hạn dài từ 18 tháng đến 120 tháng. Với các khoản giải ngân trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2020, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 8,7%, 9,2% và 10,3%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay thông thường tại kỳ ưu đãi tương ứng là 24, 36 và 60 tháng.

Lãi suất vay mua ô tô tại một số ngân hàng trong nước

Ở nhóm các ngân hàng tư nhân, BAOVIET Bank là một trong số ít ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi trong 3 tháng đầu, chỉ 6,66%/năm. Với các kỳ ưu đãi khác, lãi suất là 7,77%/năm trong 6 tháng đầu và 8,88%/năm trong 1 năm đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được tính bằng lãi suất tiết kiệm 13 tháng cộng thêm 3,8 - 4%/năm.



MSB và PVcomBank hiện cũng đưa ra chính sách lãi suất khá "dễ chịu" cho khách hàng. Tại MSB, lãi suất ưu đãi trong 6, 12, 18 và 24 tháng đầu lần lượt là 6,99%/năm, 7,99%/năm, 8,75%/năm và 8,99%/năm. Lãi suất sau ưu đãi được giữ ở mức khoảng 11,5%/năm. Nhỉnh hơn một chút, PVcomBank cho vay mua ô tô với lãi suất 7,49%/năm trong 6 tháng đầu và 8,49%/năm trong 12 tháng đầu.

Tại ACB, lãi suất vay ưu đãi trong 3 tháng đầu dao động trong khoảng 9,8 - 11,5%/năm tùy thuộc vào thời hạn vay và nhóm tài sản đảm bảo. Chẳng hạn, với các khoản vay ngắn hạn, lãi suất trong 3 tháng đầu sẽ là 9,8%-11,5%/năm tùy thuộc tài sản đảm bảo. Từ tháng thứ 4 trở đi, lãi suất cho vay sẽ được tính bằng lãi suất tiết kiệm 13 tháng cộng thêm từ 2,8 - 4,7%/năm.

Tích cực bắt tay với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô

Với sản phẩm cho vay mua xe ô tô, Nam A Bank hiện chia thành nhiều gói với những chính sách khác nhau. Cụ thể, lãi suất mua xe ô tô thông thường là 11%/năm với thời hạn tối đa 84 tháng. Trong khi đó, nếu mua xe tại đại lý ô tô Thành Đô Auto, lãi suất sẽ là 8,5%/năm, khách hàng được vay đến 75% giá trị xe trong tối đa 5 năm. Còn với các khoản vay mua xe của công ty cổ phần Kim Thanh, lãi suất chỉ từ 9,5%/năm, đáp ứng 100% nhu cầu vốn với thời gian vay tối đa là 7 năm.

Eximbank cũng đang kết hợp cùng các đại lý THACO để đưa ra gói vay ưu đãi với lãi suất chỉ 7,5%/năm trong 1 năm đầu, thời hạn vay lên đến 60 tháng. Từ năm thứ 2 trở đi, lãi suất được áp dụng là lãi suất tiết kiệm 24 tháng cộng thêm 3%/năm.

Hay như tại Techcombank, với ô tô Vinfast khách hàng vay sẽ được ưu đãi hơn về thời hạn vay, lên tới 8 năm. Cùng với đó, lãi suất cố định trong 6 tháng đầu tiên chỉ từ 8,29%/năm.

Lãi suất ở một số ngân hàng ngoại chỉ từ 7%/năm

Tuy quy trình xét duyệt hồ sơ tại các ngân hàng nước ngoài thường khắt khe hơn và cần chứng minh thu nhập minh bạch, giá trị và thời hạn cho vay thấp nhưng bù lại, lãi suất của các ngân hàng này lại tỏ ra cạnh tranh hơn hẳn so với nhóm ngân hàng nội.

Lãi suất vay mua ô tô của một số ngân hàng ngoại.

Chẳng hạn Woori Bank hiện niêm yết lãi suất 7%/năm cho 12 tháng đầu khoản vay, lãi suất sau kỳ ưu đãi từ 6,95% - 7,95%, phù hợp với người đi vay muốn có mức trả lãi suất thấp để ổn định tài chính trong thời gian đầu mua xe.



Khách vay mua ô tô tại HongLeong Bank trong tháng 6 này cũng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 7% cố định trong 12 tháng hoặc 8,25%/năm cố định trong 24 tháng đầu.

Tại ShinhanBank, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 4 gói ưu đãi với mức lãi suất cố định trong 12, 24, 36 và 60 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân lần lượt là 7,99%/năm, 8,59%/năm, 9,79%/năm, 10,5%/năm. Ngoài ra, khách hàng có thu nhập trả qua tài khoản ngân hàng trên 40 triệu được giảm thêm tối đa 0,3% trên mức lãi suất hiện hành hoặc khách hàng vay mua xe tại các đối tác liên kết với Shinhan Bank được giảm thêm tối đa 0,2% trên mức lãi suất hiện hành.

Một ngân hàng ngoại khác là UOB Việt Nam cũng đưa ra 2 gói lựa chọn cho khách hàng dựa trên lãi suất cơ bản - AIR (hiện tại là 9%/năm), bao gồm: gói lãi suất cố định 8,9% cho năm đầu tiên; AIR 2,5% từ năm thứ 2; hoặc gói lãi suất thả nổi năm thứ nhất là AIR-0,1%, từ năm 2 là AIR 2%.

Nhìn chung, cả ngân hàng nội và ngoại đều đang cạnh tranh mạnh mẽ để đưa ra những gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng mua xe sau mùa dịch. Dự kiến các ngân hàng sẽ còn tiếp tục đưa ra những chính sách hấp dẫn như giảm lãi suất cho vay, hồ sơ vay đơn giản và thủ tục vay vốn nhanh chóng để kích cầu mua xe trong thời gian tới.