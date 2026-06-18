Đâu ra nam ca sĩ mới 17 tuổi mà đẹp trai thế này, xem clip 18 giây mà sửng sốt

Giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt của các ngôi sao Kpop thế hệ mới, việc một thần tượng trẻ thu hút sự chú ý của công chúng không còn là điều dễ dàng. Thế nhưng, Seonghyeon - thành viên của nhóm nhạc nam CORTIS - lại đang phủ sóng khắp mạng xã hội từ Hàn sang Việt. Nam idol trở thành cái tên hot, được công đồng mạng liên tục nhắc tên vì sở hữu visual nổi bật, khí chất ngôi sao hiếm có cùng thần thái biểu diễn cuốn hút dù tuổi đời còn rất trẻ.

Loạt hình ảnh và video fancam của Seonghyeon tại sự kiện Redbull mới đây, đang được chia sẻ rần rần trên các nền tảng mạng xã hội. Trong màn biểu diễn, nam idol xuất hiện với mái tóc đen được vuốt gọn, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc lạnh đầy cuốn hút. Dù chỉ diện trang phục biểu diễn đơn giản, Seonghyeon vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đáng kinh ngạc.

Fancam visual của Seonghyeon hút triệu người xem trên MXH. Nguồn: X.

Chỉ với một vài bức ảnh sân khấu được người hâm mộ chia sẻ, Seonghyeon đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Các diễn đàn Kpop liên tục xuất hiện những chủ đề thảo luận xoay quanh visual, thần thái cực đỉnh của nam idol. Ảnh: Instagram.

Seonghyeon xuất hiện với mái tóc đen được vuốt gọn, khoe trọn đường nét sắc sảo trên gương mặt. Góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu cùng làn da trắng sáng giúp nam thần tượng sở hữu diện mạo nổi bật ngay cả khi đứng giữa đám đông. Ảnh: Instagram.

Nhiều cư dân mạng không giấu được sự bất ngờ khi biết nam idol mới chỉ 17 tuổi, thậm chí nghi vấn anh khai gian tuổi. Nhưng quả thật Seonghyeon sinh năm 2009, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm CORTIS. Với sống mũi cao, đường nét gương mặt hài hòa cùng chiều cao 1,75m nổi bật, Seonghyeon được nhận xét sở hữu visual chẳng hề thua kém các đàn anh nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Không ít bình luận còn ví anh như"nam chính bước ra từ truyện tranh", "anime phiên bản đời thật" của Kpop gen 5 với tỷ lệ gương mặt gần như 1:1 với các nhân vật trong truyện tranh.

Nhiều cư dân mạng hoàn toàn bất ngờ khi biết Seonghyeon chỉ mới 17 tuổi. Không ít ý kiến cho rằng nam idol sở hữu phong thái biểu diễn, khí chất trưởng thành vượt xa độ tuổi thật. Ảnh: X.

Tỷ lệ gương mặt, đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng như cầu trượt của nam idol 2K9 được ví như nhân vật trong truyện anime. Ảnh: X.

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý là khả năng biến hóa của Seonghyeon trên sân khấu. Khi biểu diễn, nam idol mang đến cảm giác trưởng thành, lạnh lùng và đầy cuốn hút. Tuy nhiên ở những khoảnh khắc đời thường hay trong các nội dung hậu trường, anh lại thể hiện tính cách tươi sáng, đáng yêu và có phần ngại ngùng đúng với độ tuổi 17. Sự tương phản này đã giúp Seonghyeon thu hút lượng lớn người hâm mộ chỉ trong thời gian ngắn. Trên nhiều diễn đàn Kpop, hàng loạt bài đăng về nam thần tượng liên tục xuất hiện với hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người thừa nhận họ hoàn toàn bị "lọt hố" chỉ sau vài giây xem fancam của thành viên sinh năm 2009.

Dưới những bài đăng liên quan đến Seonghyeon, cư dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi: "Mới 17 tuổi mà khí chất đỉnh thế này rồi sao?", "Visual này đúng chuẩn diễn viên học đường", "Ánh mắt cuốn quá, xem một lần là nhớ", "CORTIS tìm đâu ra được mỹ nam cực phẩm thế này vậy?".

Mới 17 tuổi mà Seonghyeon đã sở hữu khí chất cực đỉnh khiến ai cũng mê mệt. Ảnh: Instagram.



Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, Seonghyeon còn được đánh giá là một trong những thành viên sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất của CORTIS. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc, biên đạo và xây dựng hình ảnh cho nhóm. GreenGreen chính là dự án tự sản xuất của Seonghyeon với 4 đồng đội gồm James, Juhoon, Martin, Keonho. Điều này giúp Seonghyeon ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi hình ảnh một thần tượng toàn diện, không chỉ đẹp trai mà còn có năng lực chuyên môn.

Nhiều fan cho rằng Seonghyeon sở hữu những yếu tố từng giúp nhiều idol trở thành tượng đài Kpop như ngoại hình nổi bật, khả năng biểu diễn tốt, thần thái sân khấu mạnh mẽ và sức hút tự nhiên trước ống kính. Thậm chí, một số người còn dự đoán nam idol hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ thần tượng gen 5 trong vài năm tới.

Hiện tại, sức hút của Seonghyeon vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, sân khấu hay hậu trường, nam thần tượng đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Với đà phát triển hiện tại, nhiều người tin rằng Seonghyeon không chỉ là niềm tự hào của CORTIS mà còn có thể trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của Kpop trong tương lai gần. Bởi ở tuổi 17, Seonghyeon đang sở hữu thứ mà nhiều thần tượng mơ ước như tài năng, ngoại hình và sức hút ngôi sao.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, Seonghyeon còn có năng lực chuyên môn. Ảnh: Instagram.

Nguồn: X, KoreaBoo