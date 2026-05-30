Theo trang Oddity Central (Anh), sự việc xảy ra với ông Yuri, 50 tuổi, sống tại thị trấn Rylsk thuộc vùng Kursk của Nga.

Hai năm trước, trong lúc chặt cành phong trong vườn nhà, ông bất ngờ cảm thấy đau nhói ở mắt trái. Do không đeo kính bảo hộ, Yuri cho rằng một mảnh gỗ đã văng trúng mắt ông. Do cơn đau dần dịu đi, ông nghĩ đây chỉ là chấn thương nhẹ nên không đi khám.

Thời gian trôi qua, ông Yuri gần như quên hẳn tai nạn hôm đó. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên cảm thấy đau nhói và khó chịu ở mắt trái. Ông từng tìm đến nhiều bác sĩ nhãn khoa để điều trị song tình trạng không mấy cải thiện. Thậm chí, không ai xác định được nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng bất thường này.

Khoảng 3 tháng trước, sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Cảm giác đau và khó chịu trở nên gần như không thể chịu đựng, trong khi thị lực ở mắt trái cũng suy giảm nghiêm trọng.

Đầu tháng này, ông đã nhập viện tại Bệnh viện Vùng Kursk trong tình trạng giảm thị lưc. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) khiến các bác sĩ sửng sốt khi phát hiện một dị vật dài kéo từ hốc mắt vào sâu bên trong hộp sọ của bệnh nhân.

"Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy dị vật là một cành cây xuyên qua hốc mắt, phá hủy các xoang và làm tổn thương nền sọ, nằm ở vị trí nguy hiểm, rất gần những cấu trúc quan trọng của não bộ", các bác sĩ cho biết.

Sau khi nghe kết luận, ông Yuri mới nhớ lại vụ tai nạn lúc chặt cây hơn 1 năm trước. May mắn, các bác sĩ đã có thể lấy thành công dị vật dài 12 cm ra khỏi cơ thể ông thông qua đường mũi mà không cần rạch da bên ngoài.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thị lực của ông Yuri được bảo toàn. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị bằng thuốc và được đánh giá có khả năng hồi phục hoàn toàn.

Dù hiếm gặp, những vụ việc dị vật tồn tại lâu trong cơ thể mà bệnh nhân không phát hiện không phải là điều chưa từng xảy ra.

Trước đó, truyền thông từng ghi nhận trường hợp một người đàn ông Trung Quốc sống suốt 8 năm với chiếc đũa kim loại mắc trong cổ họng.

Theo báo cáo bệnh án được công bố gần đây, bệnh nhân, được xác định là ông Wang, 46 tuổi, đã vô tình nuốt phải một chiếc đũa kim loại dài khoảng 12 cm trong bữa ăn vào năm 2018 khi đang trong tình trạng say rượu. Sau sự cố, ông đã đến cơ sở y tế kiểm tra nhưng từ chối phẫu thuật do lo ngại phải mổ mở vùng cổ.

Trong suốt nhiều năm, dị vật vẫn nằm trong cổ họng, gây cảm giác khó chịu kéo dài nhưng không được xử lý. Chỉ đến vài tuần gần đây, khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đau tăng và khó nuốt, bệnh nhân mới quyết định nhập viện để điều trị.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã tiến hành thăm khám và xác định dị vật vẫn nằm trong cổ họng của bệnh nhân sau nhiều năm. Theo bác sĩ Huang Weipeng, người trực tiếp điều trị, ban đầu ông cho rằng sự việc mới xảy ra, nhưng bất ngờ khi bệnh nhân cho biết dị vật đã tồn tại trong cơ thể suốt 8 năm.

Nhóm phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn, đưa dụng cụ qua đường miệng để lấy dị vật thay vì tiến hành mổ mở vùng cổ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, chiếc đũa kim loại được lấy ra an toàn.

Đáng chú ý, mặc dù dị vật tồn tại trong thời gian dài, dây thanh quản và niêm mạc xung quanh của bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng và vẫn hoạt động bình thường sau phẫu thuật. Sau vài ngày theo dõi, bệnh nhân đã được xuất viện và được đánh giá có khả năng hồi phục hoàn toàn.

(t/h theo báo Tin Tức, VTV)