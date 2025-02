Đầu năm đi xin việc, nhà tuyển dụng hỏi: “Tại sao lại nghỉ việc”? - Người EQ cao dùng 4 nguyên tắc trả lời hoá giải “nan đề”, khẳng định trí tuệ

Vào mỗi dịp đầu năm mới, nhiều người lại bắt đầu hành trình tìm kiếm những cơ hội công việc mới. Tại các buổi phỏng vấn, câu hỏi "Tại sao bạn nghỉ việc?" thường xuyên được đặt ra, không chỉ nhằm khám phá lý do đằng sau quyết định rời bỏ công việc cũ, mà còn là cơ hội để nhà tuyển dụng đánh giá khả năng xử lý tình huống, sự chân thành và mức độ chuyên nghiệp của ứng viên.

Đối với những người sở hữu trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, đây không phải là một thử thách đáng lo ngại, mà ngược lại, là cơ hội để họ thể hiện sự chín chắn, khéo léo trong giao tiếp và tầm nhìn rõ ràng về con đường sự nghiệp. Với khả năng xử lý tình huống một cách tinh tế, họ không chỉ vượt qua câu hỏi này một cách nhẹ nhàng, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định sự trưởng thành và tư duy chiến lược trong mỗi quyết định nghề nghiệp. Dưới đây là 4 nguyên tắc mà những người có EQ cao thường áp dụng để biến câu hỏi "Tại sao nghỉ việc?" thành cơ hội tỏa sáng và ghi điểm mạnh mẽ với nhà tuyển dụng.

1. Từ chức vì lý do gia đình

Khi nhà tuyển dụng hỏi lý do nghỉ việc, bạn có thể lựa chọn chia sẻ rằng quyết định từ chức xuất phát từ lý do gia đình. Ví dụ, bạn có thể giải thích rằng do khoảng cách địa lý quá xa giữa nơi làm việc và quê hương, cùng với tình trạng sức khỏe suy yếu của cha mẹ, khiến bạn cảm thấy cần phải quay về để chăm sóc và ở bên họ trong giai đoạn khó khăn này.

Mặc dù cha mẹ bạn có thể tự lo liệu, nhưng bạn tin rằng sự hiện diện và hỗ trợ của mình là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo họ được chăm sóc tốt nhất.





Câu trả lời này sẽ giúp nhà tuyển dụng không chỉ nhìn nhận bạn là người có trách nhiệm, mà còn thấy được phẩm chất hiếu thảo và tinh thần gia đình của bạn. Rất ít người có thể từ chối sự chân thành khi bạn chia sẻ lý do này, và nhà tuyển dụng sẽ nhận thấy bạn là người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân một cách khéo léo và đầy trách nhiệm.

Việc từ chức vì lý do gia đình không chỉ thể hiện bạn là người biết chăm sóc và ưu tiên những giá trị quan trọng trong cuộc sống, mà còn giúp bạn xây dựng một hình ảnh tích cực, đáng tin cậy trong mắt nhà tuyển dụng, đồng thời tạo ấn tượng sâu sắc về sự tôn trọng trong cách bạn đưa ra quyết định nghề nghiệp của mình.

2. Từ chức vì các dự định tương lai không còn phù hợp với công việc cũ

Trong hành trình phát triển sự nghiệp, đôi khi chúng ta phải đưa ra những quyết định quan trọng, và việc từ chức có thể là lựa chọn đúng đắn khi công việc hiện tại không còn phù hợp với những kế hoạch dài hạn mà mình đã đặt ra. Từ chức vì lý do công việc không còn đáp ứng được mục tiêu nghề nghiệp là một cách thể hiện sự trưởng thành và khả năng lập kế hoạch chiến lược cho tương lai. Mỗi người đều có một con đường sự nghiệp riêng, và nếu công việc cũ không còn mang lại cơ hội phát triển hay thách thức mới, việc tìm kiếm một môi trường khác để phát triển kỹ năng và đóng góp nhiều hơn là điều cần thiết.

Khi được hỏi lý do nghỉ việc, bạn có thể giải thích rằng công việc trước đây không còn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn. Quan trọng hơn, bạn đã suy nghĩ kỹ càng và có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai trước khi đưa ra quyết định này. Điều này cho thấy bạn không chỉ là người tự nhận thức được giá trị và mục tiêu của bản thân, mà còn thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao sự chín chắn trong quyết định của bạn và nhận thấy bạn là người có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, thay vì chỉ đơn giản là một sự thay đổi công việc vì lý do tạm thời.

3. Từ chức vì lý do sức khỏe

Trong cuộc sống, sức khỏe thường là một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người phải từ chức. Tuy nhiên, cần chú ý cách bạn trình bày lý do này có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng. Thay vì nói trực tiếp rằng công việc trước đây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, bạn có thể lựa chọn một cách diễn đạt tế nhị hơn như: "Trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy công việc trước không hoàn toàn phù hợp với nhịp sinh hoạt và sức khỏe của tôi. Sau một thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh lại, tôi cảm thấy sức khỏe đã hồi phục và hiện tại tôi hoàn toàn tự tin với khả năng đáp ứng yêu cầu công việc mới".





Cách tiếp cận này không chỉ cho thấy bạn có sự tự nhận thức và quan tâm đến sức khỏe của mình, mà còn thể hiện bạn là người biết đánh giá tình hình, chủ động tìm ra giải pháp và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều này giúp bạn tránh được việc bị hiểu lầm là người thiếu kiên trì hay yếu đuối, đồng thời xây dựng hình ảnh một người có trách nhiệm với bản thân và công việc. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao sự khôn ngoan và khả năng tự quản lý của bạn trong tình huống này.

4. Đưa ra lý do dựa trên tình huống thực tế

Một người có trí tuệ cảm xúc cao luôn biết cách đánh giá và chia sẻ lý do từ chức một cách trung thực nhưng đầy khéo léo, đặc biệt khi các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nếu bạn rời bỏ công ty cũ vì môi trường làm việc không còn phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp dài hạn, bạn hoàn toàn có thể diễn đạt điều này một cách tinh tế như: "Sau một thời gian làm việc, tôi nhận thấy công ty cũ không thể cung cấp cho tôi một môi trường phát triển bền vững. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định tìm kiếm một cơ hội mới tại một công ty có tầm nhìn rõ ràng và triển vọng lâu dài".

Cách trả lời này không chỉ cho thấy bạn có sự tự nhận thức về bản thân, mà còn khẳng định bạn biết chọn lựa môi trường làm việc phù hợp để phát triển sự nghiệp. Đồng thời, việc chia sẻ lý do một cách chân thành giúp bạn tránh bị hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và công ty cũ. Nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy tôn trọng bạn vì sự minh bạch và khả năng đưa ra quyết định dựa trên những yếu tố thực tế, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.