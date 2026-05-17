Dấu mốc chưa bao giờ xuất hiện của phim Hàn: Kỷ lục 23 năm bị phá vỡ, nữ chính tuyệt đỉnh ai cũng khen nức nở

Không được đầu tư kinh phí khủng, thế nhưng Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người (tựa Anh: Salmokji: Whispering Water) lại trở thành bất ngờ lớn bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm 2026, tạo nên một cơn sốt thực thụ ở phòng vé. Mới đây, tác phẩm này đã phá mốc 3.15 triệu vé bán ra, qua đó chính thức đi vào lịch sử với tư cách bộ phim thuần kinh dị đầu tiên của Hàn Quốc đạt được thành tích này.

Trước đó, The Tale of Two Sisters là bộ phim nắm giữ kỷ lục phim thuần kinh dị có nhiều lượt vé bán ra nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Thế nhưng giờ đây, ngôi vương đã đổi chủ và Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người mới là phim thuần kinh dị Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại. Đáng nói hơn, với sức nóng hiện tại, tác phẩm hứa hẹn sẽ còn phá sâu kỷ lục, hướng tới cột mốc 4 triệu lượt người ra rạp.

Với thành tích 3.15 triệu vé bán ra, Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người đã phá vỡ kỷ lục 3.14 triệu vé tồn tại suốt 23 năm của The Tale Of Two Sisters.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen đã để lại những bình luận chúc mừng cho thành công mà Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người đạt được:

- Chúc mừng Kim Hye Yoon, Lee Yong Won...chúc mừng đạo diễn và tất cả đoàn phim Salmokji. Một kiệt tác kinh dị năm 2026 của Hàn Quốc.

- Đỉnh quá. Chờ ngày này mãi luôn á. Tung bông tung hoa cho Hye Yoon & cả đoàn làm phim.

- Hay mà, phim đơn giản nhưng có phần 2 thì hay hơn.

- Xứng đáng quá.

- Bình thường thấy phim kinh dị là tui né 8 dặm còn không kịp, mà vì sức hút của Hye Yoon nên mới ra rạp đó. Tin quá vui cho đoàn làm phim.

Nói thêm về Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người, bộ phim có sự tham gia của Kim Hye Yoon, Lee Jung Won, Jang Da Ah...được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Lee Sang Min. Tác phẩm đưa khán giả tới với hồ Salmokji, nơi mà phía bên dưới là nơi trú ngụ của một thế lực tà ác. Một nhóm phóng viên dấn thân vào cuộc điều tra xoay quanh những vụ án từng xảy ra tại nơi đây, để rồi từng bước sa vào cơn ác mộng kinh hoàng.

Tại thị trường Việt Nam, Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người khởi chiếu từ ngày 15/5/2026. Theo thông tin từ Box Office Vietnam, phim hiện đạt doanh thu hơn 6.5 tỷ đồng. Con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

nguồn: Showbox