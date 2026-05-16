Chiếu nửa đêm mà phim Hàn này vẫn làm Cannes dậy sóng: Hay cỡ nào mà vỗ tay 7 phút, nữ chính sang quá trời

Những thông tin xoay quanh Cannes 2026 đang là tâm điểm chú ý với những yêu điện ảnh trên toàn cầu. Và mới đây nhất, màn chào sân của bộ phim Colony tại sự kiện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Colony thuộc thể loại hành động - kinh dị - khoa học viễn tưởng khai thác đề tài về xác sống đã làm nên tên tuổi của Yeon Sang Ho. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan...họ đã cùng nhau đổ bộ Cannes 2026, làm rực sáng cả thảm đỏ. Ấn tượng nhất có lẽ là Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook, 2 cái tên được xem là tường thành nhan sắc của làng giải trí xứ Kim Chi.

Trong phim, Jun Ji Hyun vào vai Kwon Se Jeong, nữ giáo sư công nghệ sinh học phải chiến đấu với rất nhiều quái vật thây ma hung hãn. Họ là những người bình thường nhưng bị nhiễm loại virus lạ được tạo ra bởi một nhà khoa học mang đầy hận thù. Không chỉ vậy, nhà khoa học này còn tự biến bản thân thành nguồn duy nhất có thể cung cấp vắc-xin.

Khi mà chính quyền bên ngoài loay hoay với những bước đi tiếp theo, Kwon Se Jeong cùng những người chưa bị nhiễm bệnh phải vật lộn tìm cách sinh tồn. Dẫu vậy, đây là một thử thách sinh tử thật sự khi mà bầy thây ma ban đầu có vẻ trì độn và dễ bị phân tâm, nhưng chúng nhanh chóng tiến hóa thành những kẻ săn mồi nhanh nhẹn, thành thạo hơn, thậm chí còn có thể truyền đạt thông tin về vị trí của bất kỳ người sống sót nào.

Chiếu vào khung giờ nửa đêm tại sự kiện, Colony đã làm dậy sóng Cannes 2026 khi khán phòng được lấp đầy và rất nhiều người đã cùng dành tràng pháo tay dài tới tận 7 phút cho tác phẩm mới của đạo diễn Yeon Sang Ho.

Cây viết James Marsh trên tờ South China Morning Post nhận xét rằng Colony là một tác phẩm giải trí với nhịp độ nhanh, khắc họa một bầu không khí hỗn loạn, đẫm máu và kinh dị. Phim có nhiều cảnh hành động mãn nhãn, gợi nhớ đến các bộ phim như 28 Days Later, The Last of Us và thậm chí cả loạt phim Alien.

Dẫu vậy, James lại không đánh giá quá cao chiều sâu của tác phẩm. Anh viết: "Tuy nhiên, mỗi khi bộ phim của Yeon chậm lại để mang đến suy ngẫm về các chủ đề mang tính trí tuệ hơn là những cảnh ăn não, nó lại trở nên có phần thiếu sức sống".

Tuy nhiên, với phản ứng tích cực của những người có mặt để theo dõi bộ phim, khán giả vẫn có quyền đặt kỳ vọng vào tác phẩm này.

nguồn: SCMP, Star News