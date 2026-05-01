Đau lòng nhưng vẫn phải biết sớm: Con cái có 2 dấu hiệu này, lớn lên khó mà hiếu thảo, cha mẹ nên chừa đường lui

Nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ một niềm tin rất quen thuộc: chỉ cần mình hy sinh đủ nhiều, vất vả nuôi con khôn lớn, thì sau này ít nhiều cũng sẽ được con cái đền đáp. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đi theo hướng đó. Có những đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thuận, nhưng cũng có không ít trường hợp khiến cha mẹ chạnh lòng.

Điều đáng nói là, dấu hiệu thường không đợi đến khi con trưởng thành mới bộc lộ. Ngay từ khi còn nhỏ, cách trẻ cư xử trong gia đình đã phần nào phản ánh cách các em sẽ đối đãi với cha mẹ sau này.

Dấu hiệu 1: “Ngoan ngoài xã hội, nhưng ngang ngược trong nhà”

Không khó để bắt gặp những đứa trẻ ra ngoài thì lễ phép, nhẹ nhàng, gặp người lớn biết chào hỏi, nói năng chừng mực. Nhưng khi trở về nhà, với chính cha mẹ của mình, lại là một thái độ hoàn toàn khác.

Trẻ có thể dễ dàng cáu gắt khi bị nhờ vả việc nhỏ, tỏ ra khó chịu khi cha mẹ nhắc nhở, thậm chí buông lời thiếu tôn trọng. Những câu nói như “tự làm đi”, “con không rảnh” hay những ánh mắt khó chịu dần trở nên quen thuộc trong không khí gia đình.

Nhiều phụ huynh có xu hướng bỏ qua, cho rằng đó chỉ là “trẻ con vô tư”, hoặc tự an ủi rằng con ra ngoài ngoan là được. Nhưng thực tế, cách một đứa trẻ đối xử với người thân thiết nhất mới phản ánh rõ nhất nền tảng nhân cách.

Bởi với cha mẹ, trẻ không cần giữ hình ảnh, không sợ bị đánh giá, nên mọi cảm xúc thật đều bộc lộ. Nếu sự thiếu tôn trọng này kéo dài mà không được điều chỉnh, trẻ rất dễ hình thành thói quen coi gia đình là nơi trút cảm xúc, còn sự tử tế lại chỉ dành cho người ngoài.

Về lâu dài, khi đã quen với việc được quyền cư xử như vậy, không dễ để trẻ thay đổi. Và khi trưởng thành, sự hiếu thảo, vốn cần bắt đầu từ sự tôn trọng cũng khó có nền tảng để hình thành.

Dấu hiệu 2: Thiếu trách nhiệm, luôn tìm cách “đổ lỗi”

Một biểu hiện khác cũng đáng lưu ý là những đứa trẻ không có thói quen chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Khi làm sai, trẻ nhanh chóng tìm lý do: do bạn, do hoàn cảnh, do người khác. Làm vỡ đồ thì đổ tại bất cẩn của người xung quanh, quên bài tập thì nói do thầy cô giao khó, thậm chí những việc cá nhân cũng có thể quy trách nhiệm cho cha mẹ.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, trẻ sẽ dần hình thành tư duy né tránh. Thay vì nhìn nhận vấn đề và sửa sai, các em chọn cách “thoát thân” bằng lý do.

Nguy hiểm hơn, khi lớn lên, những đứa trẻ thiếu trách nhiệm thường gặp khó khăn trong việc tự lập. Không chỉ khó gánh vác cuộc sống của chính mình, các em cũng khó có khả năng quan tâm và chăm sóc người khác, kể cả cha mẹ.

Hiếu thảo không chỉ là tình cảm, mà còn là năng lực. Một người không biết chịu trách nhiệm với bản thân thì cũng rất khó trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Cha mẹ nên làm gì?

Nhìn nhận những dấu hiệu này không phải để quy kết hay bi quan, mà để điều chỉnh kịp thời. Trẻ em luôn có khả năng thay đổi nếu được hướng dẫn đúng cách.

Trước hết, cha mẹ cần thiết lập lại ranh giới trong cách ứng xử. Sự yêu thương không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi. Trẻ cần hiểu rằng, trong gia đình vẫn có những nguyên tắc cơ bản như tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, thay vì làm thay hoặc bao bọc quá mức, cha mẹ nên tạo cơ hội để con tự chịu trách nhiệm với những việc nhỏ. Khi trẻ làm sai, điều quan trọng không phải là trách phạt, mà là giúp con hiểu hậu quả và học cách sửa sai.

Cuối cùng, một điều thực tế nhưng cần thiết: cha mẹ cũng nên chuẩn bị cho chính mình. Không phải đứa trẻ nào lớn lên cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc. Việc giữ gìn sức khỏe, chủ động tài chính và xây dựng cuộc sống độc lập là cách để giảm áp lực cho cả hai phía.

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng nhận ra vấn đề sớm, điều chỉnh kịp thời và giữ cho mình một “đường lui” vững vàng, có lẽ là cách thực tế nhất để cha mẹ vừa yêu con, vừa không đánh mất sự chủ động trong cuộc đời mình.